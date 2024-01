Kao i drugi sektori, s nedostatkom radnika suočava se i državna služba. Posla ima, no sve je manje zainteresiranih. Glavni razlog tomu su nejednakost plaća, male mogućnosti napredovanja i sustav vrednovanja rada, istaknuo je gost HTV-ove emisije "Studio 4".

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kazao je kako se prije govorilo da su plaće u državnoj službi nešto niže nego u privatnom sektoru, ali da je radnik sigurniji, odnosno zaštićeniji. Uistinu, ranije je posao u državnoj službi bio sinonim za sigurnu plaću. Postojala su brojna jamstva da imate siguran posao do kraja života. Međutim, "imidž" tog posla se u posljednje vrijeme značajno promijenio.

'Ljudi bježe iz tog sektora'

"U Hrvatskoj se, nažalost, tijekom godina dogodilo to da je javni sektor drastično "srozan". Plaće su izuzetno niske, ljudi bježe iz tog sektora, a poseban je problem s visokoobrazovanim ljudima, koji će iz javnoga sektora bježati u privatni sektor, gdje su plaće za visoko obrazovane daleko veće. No zadnjih nekoliko godina pojavio se i problem za one osobe koje rade sa srednjim obrazovanjem. Veliki broj zaposlenih u državnim i javnim službama radi ispod minimalne plaće. Ne ove koje je sad utvrđena za 2024., nego i za onu koja je bila za 2023.", istaknuo je Sever.

Zaposlenici početnici sa srednjom stručnom spremom zarađuju otprilike 750 eura, odnosno stručni suradnici 850 eura. Malo se kandidata javlja na natječaje za posao u carini, policiji, sudskim pisarnicama, administraciji. Sever je naglasio da je to logično i očekivano, s obzirom na odgovornost posla, a malu plaću.

'Većina su vrijedni i pošteni ljudi'

Uz to, svi ljudi koji rade u javnim i državnim službama često su označeno kao "uhljebi", iako neki radi od 8 ujutro, pa čak i subotama i nedjeljama, uključujući i blagdane. Sever priznaje da u državnoj službi ima nepotizma, ali da to ipak nije slučaj s većinom ljudi.

"Takva zapošljavanja mogu se dogoditi i u privatnom sektoru. Većina ljudi, koji rade u javnim i državnim službama su vrijedni i pošteni ljudi", rekao je.

Dok u privatnom sektoru u nekim djelatnostima nedostatak radnika pokušavaju nadoknaditi uvozom strane radne snage, u državnoj službi to nije lako moguće. Problem je i to što mladi ljudi koji se nauče posao u javnom sektoru, često odlaze u privatni.

Sever smatra problematičnim to što se ne podiže vrijednost koeficijenta. Smatra da je to loš pristup. Zaposlenici ipak mogu računati na rast materijalnih jednokratnih nagrada, dodataka, jubilarnih nagrada, božićnica, uskrsnica. Većinom se ide u razna porezna rasterećenja, ali to nije rješenje problema, poručio je Sever.

