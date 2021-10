Šef Fonda za obnovu, Damir Vanđelić, rekao je da u Ministarstvu graditeljstva stoji više od 12 tisuća zahtjeva za obnovu.

"Imate preko 12 tisuća zahtjeva u Ministarstvu koji tamo stoje mjesecima, ja za to ne mogu biti odgovoran", kazao je Vanđelić, piše N1.

"Kako je sada pripremljen zakon, nije mi jasno da ćemo ubrzati baš sve. Treba svaki proces mapirati od početka do kraja i vidjeti koliko taj proces traje. Proces javne rasprave bi trebao biti inkluzivniji”, zaključuje šef Fonda za obnovu.

Postoje uska grla

Prema njegovim riječima još uvijek postoje uska grla u procesu obnove.

"Ono na što smo cijeli vrijeme upozoravali je da bude brzo, antikoruptivno, da se državni novac troši pažljivije. Planira se utrošiti 120 milijardi kuna u 10 – 12 godina. Sustavi kontrole moraju biti bolji nego ikad prije, treba ih osnažiti, ali ne na način da usporavaju procesi. Transparentnost – ne postoji jedinstven sustav izvještavanja i ne može se vidjeti što ostala tijela rade u obnovi. Mi u Fondu smo svaki relevantan dokument objavili na webu i sad radimo na osiguranju tražilica. Smatram da bi svi trebali imati tako transparentan sustav kao mi", rekao je.

"Javna nabava traje dva do dva i pol mjeseca, mi se danas nalazimo mnogo više mjeseci od početka obnove. Javna nabava nije glavno usko grlo u obnovi, ali moglo bi biti kad dođu stotine i tisuće zahtjeva", smatra šef Fonda za obnovu.

"Što je od naših prijedloga usvojeno? Prijedlog da možete raditi pojedinačnu nabavu za svaku zgradu i da se limiti javne nabave dignu. Nije usvojeno da kada se dižu pragovi jednostavne nabave, da u tom slučaju mora biti obvezna objava na elektronskom oglasniku javne nabava", govori.

"Ako ćemo samo podići javnu nabavu na prag od 39 milijuna kuna i postupati kao do sada, to bi mogao biti veliki problem i mislim da na ovom iznosu novaca to nije prihvatljivo", kaže Vanđelić.