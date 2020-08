ZAŠTO JOŠ NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA U SLUČAJU AGROKOR? ‘Otprilike kao da imate ubojstvo, a nemate leš’

‘To su vrlo ozbiljni pravni problemi, to nisu nijanse, nego suštinski. To vam je otprilike imate ubojstvo, a nemate leš’

Danas ističe rok Županijskom državnom odvjetništvu za podizanje optužnice u slučaju Agrokor, no Ivica Todorić i sinovi, te 12 Agrokorovih menadžera još neće saznati svoje optužbe jer je tužiteljstvo odlučilo rok produljiti za još 30 dana, do 17. rujna. Kako je od početka cijele afere prošlo već gotovo tri godine, obrana smatra da je razlog odgode manjak dokaza, javlja RTL.

Već polako blijede slike pompoznog ulaska u Kulmerove dvore u listopadu 2017. godine, od kadajedna od najvećih afera u Hrvatskoj teška više od milijardu kuna još čeka svoj sudski epilog. I dalje nema optužnice, a rok za njezino podizanje je produljen.

“Radi se o posebno složenom i opsežnom kaznenom predmetu gospodarskog kriminaliteta te je za dovršenje odluke u predmetu potrebno dodatno vrijeme za analizu iznimno obimne prikupljene dokumentacije”, odgovorilo je zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo.

Problemi pri podizanju optužnice?

Više od godinu dana probijeni su rokovi i kod istrage koja je završila tek prošli mjesec. Najviše se čekalo na, za obranu sporno, vještačenje iz Poljske. “Državni odvjetnik evidentno ima problema pri podizanju optužnice. No to nije ništa, kakve će tek probleme imati s tom optužnicom na optužnom vijeću s obzirom na sve što se u kaznenom postupku događalo tijekom istrage”, kazao je odvjetnik Ante Todorića, Fran Olujić.

Tužiteljstvo, kaže odvjetnik Piruške Canjuge, ima problem s nedostatkom dokaza, i odgovora koga optužiti i za što. “Sad je njima najveći problem kako zadovoljiti očekivanja politike i javnosti, a da optužnica ipak drži vodu, da može proći na optužnom vijeću na sudu. To su vrlo ozbiljni pravni problemi, to nisu nijanse, nego suštinski. To vam je otprilike imate ubojstvo, a nemate leš”, kazao je odvjetnik Anto Nobilo.

Todorić tužio Hrvatsku

Dok se megaafera sporo kreće, tvrtke Agrokor više nema, Todorić se u međuvremenu vratio u Kulmerove dvore, nakon što je završio proces izručenja iz Velike Britanije gdje je prvotno pobjegao. Tužio je Hrvatsku preko svoje nizozemske tvrtke pred arbitražnim sudom u Washingtonu.

Na sud ipak mora zbog puno manjeg slučaja gdje se sumnjiči da je s još troje okrivljenika izvukao 1,2 milijuna eura iz Agrokora za neobavljene usluge. “Kriv se apsolutno ne osjećam”, kazao je u tom slučaju Todorić.

Nema više ni afere mjenice, pale su optužnice protiv velikih dobavljača koje se sumnjičilo da su financirali Agrokor. Todorić i dalje nastavlja borbu protiv vlasti, prebolio je i koronavirus, a za slučaj za koji je i vlada dala 5 milijuna kuna, tužiteljstvo je do sada potrošilo gotovo 13 milijuna kuna.

