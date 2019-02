ZAŠTO JE ŽIČARA ČETIRI PUTA SKUPLJA OD SARAJEVSKE? ‘To je sve radila Bandićeva ekipa. Sve se znalo pa su napravili manevar sa seljacima i Gradom’

O izgledima da sljemenska žičara bude izgrađena, o graditeljima i cijeni, razgovarali smo s gradskim zastupnikom Renatom Petekom i bivšim zastupnikom koji je razotkrio brojne gradske afere, Tomislavom Jelićem

“Napokon počeli radovi na izgradnji žičare!”, glasili su naslovi prije tjedan dana u mnogim medijima. S naglaskom na “napokon”. Gradonačelnik Milan Bandić toliko je puta najavljivao projekt izgradnje zagrebačke žičare – kada će početi izgradnja, ali i datumi “puštanja u promet”, da su ga oporbeni gradski vijećnici, Renato Petek (Naprijed Hrvatska) i Matej Mišić (SDP), dobrano izvrgnuli ruglu kada su posljednjeg dana 2018. uz šampanjac slavili “puštanje u promet” žičare kojoj, naravno, nije bilo niti traga. Bandić je naime svojedobno najavio da će 31. prosinca 2018. biti puštena u promet nova žičara.

Valjda je zbog želje da uzvrati udarac Peteku i Mišiću Bandić 16. siječnja 2019. pozvao sve medije na zagrebačko Dolje, na okretište tramvaja u podnožju Sljemena, odakle bi trebala kretati buduća žičara, te je okružen usiljeno nasmiješenim vjernim suradnicama i suradnicima pred kamere priveo i svog dugogodišnjeg omiljenog graditelja, vlasnika tvrtke GIP Pionir, Ranka Predovića, da potpišu “ugovor vrijedan 300 milijuna kuna” o budućoj izgradnji. No, je li to doista dokaz da će se zagrebačka žičara ovaj put doista graditi i izgraditi?

Renato Petek smatra da je i dalje sve oko žičare neizvjesno. “Žičara se ne razlikuje od mnogih drugih projekata koje je gradonačelnik Bandić najavljivao više puta, prije različitih izbora. A samo rijetke od tih projekata je doista i realizirao”, kaže Petek. Kasnijom analizom tih lažnih obećanja dolazi se do zaključka da u trenutku “obećavanja” nije bila pripremljena projektna dokumentacija, dozvole itd.

Nova obećanja, pa pomicanje rokova

“Još više od najavljenih projekata je njihovih odgoda, novih obećanja i pomicanja rokova. Tako je bilo i sa starom žičarom koja je prestala voziti prije 12 godina jer gradonačelnik nije htio odobriti plaćanje popravka u vrijednosti od 50 tisuća kuna”, komentira Petek. Dakle, prije 12 godina je Bandić počeo najavljivati novu žičaru. “Na žalost, po Zagrepčane”, kaže Petek.

Bivši gradski vijećnik, Tomislav Jelić, jedan od najaktivnijih kritičara modela rada Milana Bandića, također smatra da ovo teatralno potpisivanje ne treba smatrati kao ozbiljan pokazatelj da će žičara doista biti izgrađena, jer je Bandić već toliko puta obećao toliko mnogo projekata koji nisu nikada realizirani da je javnost već oguglala na njegova obećanja. Jelić je pratio kako je započeo otkup zemljišta podno Sljemena:

“To je sve radila Bandićeva ekipa. Znalo se gdje će se graditi žičara pa se počelo jeftino otkupljivati zemlju od seljaka, a potom ju je grad Zagreb skupo otkupio”. Jelić nije protivnik izgradnje žičare, osobno smatra da je žičaru trebalo sagraditi “prije nego što se krenulo u izgradnju pristupne ceste sa zagorske strane za skijaški kup na Sljemenu.” Ionako se u skijaški kup na Sljemenu već ukucalo više od 500 milijuna kuna, a sam projekt je dvojben zato što u Europi nema skijaških kupova na visini nižoj od 1500 metara, upozorava Jelić.

‘Najskuplja žičara u Europi’

Za Sljemensku žičaru je već objavljeno da će, skupa s PDV-om, njezina cijena iznositi oko 500 milijuna kuna, a oporbeni zastupnici su je odmah prozvali – najskupljom u Europi. Renato Petek je pažljivo komparirao brojke sa sarajevskom žičarom (zbog slične dužine) i došao je do zapanjujuće razlike u cijeni.

Za izgradnju sarajevske žičare je potrošeno 26.570 kuna po metru, a za sljemensku će biti potrošeno više od 100.000 kuna. “Dolazimo do izračuna da je zagrebačka četiri puta skuplja”, kaže Petek. “Naravno, moramo uzeti u obzir još neke podatke, a najveća je razlika u tome što ćemo u Zagrebu imati jednu postaju više u odnosu na sarajevsku – Brestovac – te objekt gdje se žičara spaja na staru trasu. Ali i s tom razlikom, cijena sljemenske žičare je neobjašnjivo visoka”, komentira Petek.

Bivši zastupnik Jelić koji je poznat po raskrinkavanju mnogih Bandićevih neobičnih građevnskih pothvata također smatra najavljenu cijenu nerealno visokom: “Da sam sada zastupnik u gradskoj skupštini otišao bih u Gradski ured za izgradnju i zatražio bih troškovnik prije raspisa natječaja, i sastav povjerenstva koje je odlučivalo o najpovoljnijoj ponudi. Nakon toga bih zamolio iskusnog građevinskog poduzetnika da analizira ponudu i troškovnik i cijelu dokumentaciju. Uvjeren sam da bi se pokazalo da su cijene najmanje dvostruko napuhane.”

Pogledaj fotogaleriju

Isprepletene građevinske tvrtke

Jelić svoj zaključak temelji na komparaciji s nekim drugim već realiziranim građevinskim projektima u Zagrebu. “Uzmimo primjer garaže na Langovom trgu čija je cijena bila oko 29 milijuna kuna. Valja građane podsjetiti da se išlo 30 metara u dubinu, da se premještala cijela benzinska crpka, da su se svi magistralni vodovi koji idu preko tog područja izmjestili i ponovno se vratili. I to sve je koštalo ni 30 milijuna kuna. Dakle, žičara bi trebala koštati kao 17 garaža na Langovom trgu. Nije li to neobično?”, upozorava Jelić.

Milan Bandić je 16. siječnja, u svom teatralnom potpisivanju ugovora o početku gradnje prvi put pred kamere stavio i svog dugogodišnjeg građevinskog suradnika, Ranka Predovića. Povremeno Grad Zagreb objavi i natječaje za pojedine građevinske projekte i zahvate, a onda na tim natječajima pobjeđuju u pravilu tvrtke iz istog grozda građevinskih tvrtki. Krovna je PIMONT grupa, a u grozdu vezanih tvrtki su: GIP Pionir, Gradko, Framag, Tehnikagradnja, Munis, Paron itd.

Tvrtke su toliko vlasnički i menadžerski isprepletene da se više niti ne zna koja točno radi na kojem gradilištu. Primjerice, kada se radila rekonstrukcija Preradovićeve, na natječaju je posao dobila jedna tvrtka, a redovno su se viđali kamioni drugih tvrtki iz građevinskog grozda Pimont grupe.

Bandićeva ekipa

“Nitko se više niti ne trudi održati formu da su to nekakvi ozbiljni natječaji na kojima se ravnopravno mogu natjecati građevinari neovisno o tome jesu li u Bandićevoj ekipi ili nisu. Uostalom, tko će to kontrolirati? Institucije? Uz Bandića i HDZ koji su na vlasti?”, komentira jedan od insajdera sa zagrebačke scene. On smatra da je Ranko Predović, koji je mrzovoljno sjedio kraj Bandića na potpisivanju ugovora, sigurno jedan od najbogatijih ljudi u Zagrebu – samo što to ne želi pokazati prema van. Dapače, za potpisivanje ugovora odjenuo se u skromnu jaknu, tzv. tankericu i navukao vunenu kapu na glavu. Kao da se upravo trudio izgledati obično, a ne kao milijunaš.

Tomislav Jelić kaže da “s mnogo sumnje gleda i na ovaj natječaj za žičaru”, jer je mnogo puta već svjedočio čudnim radnjama s građevinskom ekipom. Upozorava da se mnogo toga može iščitati i u Službenom glasniku grada Zagreba: “Kada pogledate tamo negdje od 2002. godine, od kada je Bandić počeo vladati Zagrebom, vidjet ćete da je nekoliko milijuna četvornih kvadrata najatraktivnijih gradskih zemljišta zamijenjeno s poduzećima kao što su GIP Pionir i njegove tvrtke kćeri ili druge umrežene tvrtke. Neatraktivna zemljišta na periferiji u vlasništvu Pionirovih tvrtki mijenjala su se za gradska, atraktivna.”

Renato Petek kaže da GIP Pionir nema “nikakve referencije za ovaj posao”, ali je “poznato da je imala ‘referencije’ za brojne poslove s gradom Zagrebom od kada njime upravlja Milan Bandić, od prometnica, fontana do zgrade u kojoj je i gradonačelnikov stan”. Za Peteka je to “samo nastavak stare suradnje”, te smatra da treba pratiti tko će se sve pojaviti kao podizvođač radova.

‘Tjelohranitelj Bandićeve korupcije je HDZ’

Činjenica jest da su pojedine operacije tvrtki iz Bandićevog građevinskog tima zahvaćene i istragama DORH-a. Primjerice, 2016. započeo je proces zbog sumnji da se dogovornim promjenama u urbanističkim planovima pogodovalo odabranim tvrtkama. Jedna od tvrtki kćeri GIP Pionira, tvrtka Paron, osumnjičena je da je zbog promjene gradskog urbanističkog plana zaradila 3,4 milijuna kuna. No, pravosuđe već tradicionalno sporo djeluje u slučaju Milana Bandića.

Bivši gradski zastupnik Tomislav Jelić ne vjeruje da će GIP Pionir niti itko iz građevinskog tima Milana Bandića biti osuđen. “Tjelohranitelj Bandićeve korupcije u Gradu Zagrebu je HDZ – na gradskoj i na državnoj razini. Bandić prolazi ovako nekažnjeno jer ga štiti HDZ. Oni se međusobno ucjenjuju i međusobno trguju”, komentira Jelić. Oko cijelog projekta žičara još je mnogo nejasnoća, a o Bandićevoj vještini planiranja, odnosno improvizaciji svjedoče i brojke u gradskom proračunu.

“U prosincu 2018. donesen je proračun za 2019. i u njemu su za ovu godinu planirali sredstva za projekt žičare u iznosu od 29 milijuna kuna, a sveukupno s budućim projekcijama oko 80 milijuna kuna. A tada je natječaj s mnogo višim iznosom bio već u tijeku”, upozorava Petek. On sam smatra da je žičara važan projekt za grad, za sport i turizam, no da je definitivno previsoko na listi gradskih prioriteta koju je postavio Bandić koji je voli nazivati i “najvažnijim strateškim projektom”.

“Vjerujem da bi se Zagrepčani u velikoj većini složili da su se prije realizacije žičare trebali i mogli riješiti brojni drugi gradski problemi, od prometnih gužvi, nefunkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, nedostatka vrtića i škola, do propusne vodovodne mreža, i mnogih drugih problema”, komentira Petek.