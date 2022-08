Što se to događa s toalet papirom? Paket koji je donedavno koštao 20 kuna danas stoji 35 pa i više kuna. Role su manje, papiri sve tanji i nekvalitetniji. Uzrok ili jedan od uzroka je rat u Ukrajini.

WC papir se proizvodi od celuloze, a za to je potrebno puno energije. Plin je skup pa je poskupjelo sve od papira. I tako je WC papir obilježio još jednu krizu koju proživljavamo. Jer, kako se sjećate, prije dvije i pol godine imali smo slučaj nestašice WC papira koji je doslovno planuo s polica.

U zagrebačkoj tvornici papira u proizvodnji pomažu i dva robota. Iako WC papir izvoze i u Japan, svjetska kriza prijeti i njihovom poslovanju. "Tvornice sirovine su upogonjene plinom, a primjerice prije ove krize cijena plina po megavat satu iznosila je 16 eura dok na današnji dan iznosi preko 270 eura", kaže Jelena Barbir, marketing menadžerica tvrtke za proizvodnju toaletnog papira.

Poskupili plin, transport, ambalaža, drva…

Energenti su sve skuplji, celuloza od koje se radi papir također je sve skuplja. Uskoro, kaže Jelena, celuloze na tržištu možda više i neće biti, a onda će tek biti problema. "Također se jako glasno šuška o mogućim nestašicama što znači da same tvornice sirovine možda neće ni raditi na to se pripremamo kako znamo i umijemo. Povisili smo svoje zalihe s današnjih 15 dana na 3 mjeseca normalnog rada u punom kapacitetu", kaže Barbir.

Poskupljuju, osim plina, i transport i ambalaža, a to također utječe na cijenu toalet papira. Celuloze nema bez drva, a u drvnoj industriji također vlada nestašica. Cijene trupaca su sve više. "Tu su se u zadnjih nekoliko godina desile velike promjene počevši od covida, dakle u tom periodu su porasle cijene, a onda i sada u kontekstu rata u Ukrajini s tim da morate znati da su već prošle godine Rusi najavili da će od 1.1. ove godine zabraniti izvoz trupaca iz Rusije", kazala je Ana Dijan, Hrvatski drvni klaster.

Barem jedna dobra vijest

Uz COVID, rat i zabranu izvoza, zadnji kamenčić u mozaiku skupog toalet papira je i Kina. Promjena potrošačkih navika dovela je do toga da Kinezi troše više papira nego ikad prije. "To je stvorilo pritisak prema zapadu, na prve zemlje koje graniče s Rusijom, a s obzirom na to da se kinesko tržište alimentira iz ruskih šuma onda je to stvorilo problem", tvrdi Dijan.

Jedina dobar vijest u cijeloj priči je da su najskuplji papiri najčešće su oni s mirisima, a ti su pak najnezdraviji, objašnjava poznati dermatolog. Neki parfumirani papiri mogu pojačati hemeroide i uzrokovati iritacije. "Sredstva u sebi sadrže više aditiva, mirisa i ostalih stvari i onda je veća sklonost nekakva neželjena reakcija tipa dermatitis kože uzrokovan iritacijom ili razvoj alergije. Stoga ako imate osjetljivu kožu ili općenito uvijek bi preporučio da koristite neparfemirana sredstva sa što manje mirisa i dodataka. Drugim riječima s jeftinijim WC papirom čuvamo zdravlje? Ajmo reći na neki način ne samo da čuvate zdravlje nego sprječavate neželjene neugodnosti", kazao je Dinko Kaliterna, dermatolog.