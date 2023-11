Pao je Zoran Pripuz! Kontroverzni poduzetnik uhićen je zbog bespravne gradnje. USKOK je proveo veliku akciju u Dalmaciji i u Zagrebu u kojoj je uhićeno pet osoba. Pripuza se tereti zbog nelegalnog kampa na Murteru.

Policija je od jutra na zagrebačkom Kvaternikovom trgu zbog pretresa prostora vezano uz zagrebački krak afere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na terenu su istražitelji u civilu i interventna policija. Provjera se svaki detalj, od javne garaže do poslovnih prostora povezanih sa Zoranom Pripuzom i bespravno izgrađenim kampom na Murteru.

Radi se o kampovima u dvije uvale. Zaštićeni dio obale Pripuz je opasao zidom višim nego je dopušteno pa su ga mještani prozvali 'Kineskim zidom'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam bio mojim malim brodom vani kad sam prolazio pored Vučigrađe. Onda sam vidio: pa koja budala je ogradio sličan zid ovome na tom lijepom, borovom poluotočiću", ispričao je jedan mještanin za RTL Danas. "To je korupcija", dodao je.

Policija i USKOK potvrdili su uhićenja pet osoba. Svi uhićeni dovedeni su u Split. Nakon ispitivanja lokalni poduzetnik s Murtera pušten je da se brani sa slobode. Ispitivanje ostalih četvero osumnjičenika još uvijek traje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto tek sada?

Zoran Pripuz je uvijek bio interesantan i bit će interesantan službenicima policije, rekao je u RTL Danas Mario Bertina, bivši šef policijskog USKOK-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje zašto je teško doći do dokaza kriminalnih aktivnosti kod osoba poput Pripuza, Bertina objašnjava što otežava kriminalističke istrage.

"Postoji famozna plava knjiga u kojoj se nalazi spisak prosuđenih nositelja organiziranog kriminaliteta koja je bila na kraju dostupna ljudima iz krim miljea", rekao je Bertina. "Policajac koji ju je učinio dostupnom - nedavno je ako se ne varam pravomoćno presuđen. Dakle, upravo je to razlog koji dobrim dijelom otežava provođenje kriminalističkog istraživanja, izvida, i tako dalje. Zato što neke stvari koje provodi policija - čine pojedinci iz policije dostupnim kriminalnom miljeu".

Nikad nije bio uhićen ni u pritvoru, policija nije ušla u Plazu, mislite li da će se priča sada otkotrljati u drugom smjeru? Da će otkriti nešto novo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nezahvalno je nagađati. Oni koji vode kriminalističko istraživanje najbolje znaju do čega su došli. Ulazak u Plazu nam daje do znanja da su otišli korak dalje nego recimo u vrijeme dok sam ja radio. Ne bi se usudili ući da nemaju nešto, očito su išli po dokaze. Treba vidjeti kako će se to rasplesti", kaže Bertina.

POGLEDAJTE VIDEO: Među uhićenima u akciji USKOK-a i bivša službenica Šibensko-kninske županije: 'Otišla je prije istraga'