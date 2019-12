ZAŠTO JE POGINUO IVAN? Stradao je u požaru štiteći živote građana. Izvješća još uvijek nema, a boce s kisikom nisu vještačene

Pet mjeseci nakon smrti Ivana Galekovića, policija još nije pronašla odgovorne za izbijanje požara u kući u Velikoj Gorici u čijem je gašenju poginuo

Niti pet mjeseci nakon vatrogasne intervencije nije razjašnjeno zbog čega je došlo do pogibije 24-godišnjeg velikogoričkog vatrogasca Ivana Galekovića. Detaljnog izvješća nema, a boce s kisikom koje je mladić tada koristio nisu vještačene. Obdukcija je pokazala kako je Ivan preminuo zbog gušenja, a policija je otkrila kako su za požar krive zapaljive tekućine koje su se nalazile u stanu.

“Grozno se osjećam. Nema nikakvih odgovora, jako mi je teško. Baš i nemam nikakve informacije, sve što dobivam je preko odvjetnika, drugo ništa…”, rekao je za RTL Ivanov otac, Slaven Galeković.

Nije bilo kaznenih prijava

Unatoč tomu što je požar izbio zbog nepravilno čuvanih zapaljivih tekućina za njih nitko nije odgovarao. Policija ni protiv koga nije podignula kaznenu prijavu, a odvjetnik obitelji sumnja da je došlo do propusta u istrazi.

“Mi očekujemo da se utvrdi istina i pokrenu postupci. Ako to neće ići tako, podnijet ćemo mi prijave pa ćemo preuzeti gonjenja jer moja stranka traži i inzistira na istini. Ne želimo nikom pakirati, ali nećemo ni da se nama pakira”, poručuje odvjetnik Šime Savić.

Odšteta još nije isplaćena

Ivanov otac je razočaran svime, jer je smatrao da će istraga biti brzo gotova. No, ona i pet mjeseci kasnije stoji u mjestu. Sporna je i odšteta koju bi Grad Velika Gorica trebao isplatiti obitelji.

“Iako Grad nije još dobio rezultate istrage, isplatit ćemo odštetni zahtjev jer smatramo to opravdanim, budući da je Ivan Galeković stradao štiteći živote i imovinu građana Velike Gorice”, poručili su iz Ureda gradonačelnika, no odvjetnik ističe kako za to nema novca: “Oni su rekli da bi bili spremni za eventualnu moguću nagodbu, ali da zasad oni nemaju novca za to.

Zbog toga je ožalošćena obitelj Galeković pokrenula tužbu koja bi uskoro trebala završiti na sudu.