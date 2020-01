ZAŠTO JE MILANOVIĆ OPTUŽIO KOLINDU DA JE S PETROVOM IZVELA OPERETNI DRŽAVNI UDAR? Evo što se događalo oko Božića 2015. godine…

‘Mi smo se dogovorili da Petrov bude premijer. Vi ste izvršili operetni državni udar’, kazao je Milanović, a Grabar Kitarović mu je na RTL-ovoj debati uzvratila da se on u prosincu 2015. htio zabarikadirati u Banske dvore i ne priznati tada novu vladu

U predizbornom sučeljavanju na RTL-u HDZ-ove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović i SDP-ovog Zorana Milanovića zaiskrilo je mnogo puta, a u jednom trenutku dvoje kandidata razmijenili su optužbe o kršenju Ustava, odnosno pokušaju državnog udara. “Kada ste željeli, zabarakidarali ste Banske dvore! Rekli ste da nećete prihvatiti Vladu, tada ste kršili Ustav, bilo je puno toga”, kazala je Grabar Kitarović Milanoviću. “Vi ste s Božom Petrovom izveli mali puč. Vi ste prekršili Ustav, sastavili ste privatnu vladu, natjerali i Tomislava Karamarka da prihvati čovjeka koji ne zna hrvatski (Tihomira Oreškovića, nap.a.). I vi meni govorite o puču”, uzvratio joj je Milanović.

“Vrlo sam bila korektna. Konzultirala sam se s ustavnim pravnicima diljem države, nikakav puč nisam pripremala. A vi ste meni kad je Karamarko donio 76 potpisa rekli da mogu osnovati svoju vladu i biti državnica ili biti njegova marioneta”, otpovrnula mu je Grabar-Kitarović.

DOBILI SMO UVJERLJIVOG POBJEDNIKA DEBATE, ALI I JAKO ZANIMLJIVE KOMENTARE: ‘Očekivao sam da će Milanović pomesti pod s Kolindom, ali…’

Grabar Kitarović požurivala ‘prijeteći’ novim izborima

Za one koji su te događaje potisnuli u pamćenju, Grabar Kitarović i Milanović dokačili su se oko burnih događaja koji su uslijedili nakon parlamentarnih izbora 2015. godine. Više od mjesec i pol dana trajali su tada poslijeizborni pregovori jer niti Karamarkov HDZ sa svojom Domoljubnom koalicijom, niti Milanovićev SDP na čelu tadašnje koalicije Hrvatska raste, nisu osovojili dovoljan broj zastupničklih mandata da bi sami skupili parlamentarnu većinu i sastavili vladu. Na tim izborima, naime, pojavio se Most nezavisnih lista kao treća politička snaga s 15 osvojenih mandata, držeći u šaci dvije velike stranke, a time i ključeve buduće vlade.

Sukladno dobivenoj parlamentarnoj snazi, ali i preko nje, Most je tada pred HDZ i SDP stavio niz uvjeta – od provedbi reformi do ministarskih fotelja. Mostov uvjet SDP-u bio je da Milanović više ne bude premijer, na što su ovi u jeku pregovora pristali. Premijer je trebao biti Petrov, a Milanović predsjednik Sabora. U jednom trenutku činilo se da su SDP i Most na korak do dogovora i da je HDZ ispao iz igre. No, cijelo to vrijeme u kuloarima, a i javno, govorilo se o pritiscima na Petrova da ne sklopi dogovor s SDP-om. Primjerice, sisački biskup Vlado Košić javno je poručio Petrovu da je “naivčina i izdajica” koji Most vodi “u ralje komunista”. S druge strane, drugi čovjek Mosta, Nikola Grmoja, tih je dana govorio da će ga “ćaća ubiti ako HDZ opet dovede na vlast”.

Psihološka igra trajala je danima, a na iscrpljujuće pregovore u zagrebačko sjedište Mosta u Smičiklasovoj ulici naizmjence su dolazili čelnici HDZ-a i SDP-a. Za to vrijeme predsjednica Grabar Kitarović na Pantovčaku je održavala konzultacije s predstavnicima stranaka izabranih u Sabor i čekala tko će joj donijeti potrebnih 76 potpisa da mu povjeri mandat za sastavljanje Vlade, ali i požurivala “prijeteći” raspisivanjem novih izbora.

[VIDEO] NAJINTERESANTNIJI MOMENTI DEBATE NA JEDNOM MJESTU: Pogledajte snimke pitanja – ovo su teme oko kojih su se najžešće ‘zakačili’

Petrov se naglo predomislio i dogovorio s Karamarkom

Iako se činilo da je dogovor Milanovića i Petrova gotova stvar, tri dana uoči Božića 2015. godine šef Mosta naprasno je poručio: “Pregovori s koalicijom Hrvatska raste su završeni! Uzimali su nam saborske zastupnike, od Drage Prgometa (koji je danas HDZ-ov predsjednik zagrebačke Skupštine, nap.a.), drugih članova, mi smo prelazili preko toga, smatrali smo da možemo razgovarati s njima, sve smo zanemarili, to što su nas zvali fašistima, ali ovo što se sada dogodilo, u zadnjih 48 sati, da SDP zove naše saborske zastupnike i traže podršku ako razgovori ne prođu dobro, da daju podršku Zoranu Milanoviću za mandatara, to je stvarno previše.”

On je prije toga bio na još jednim konzultacijama u Uredu predsjednice nakon kojih je novinarima zagonetno rekao: “Gore (na Pantovčaku) nije se dogodilo ništa. Dogodilo se prije, ali neću o tome.”

Istoga dana na konzultacijama kod predsjednice bio je i Karamarko rekavši potom da je “još uvijek moguć dogovor Mosta i Domoljubne koalicije” te dodavši kako misli da će predsjednica “prosuditi što je najbolje”. Milanović je potom kazao kako je dan ranije s Mostom bila dogovorena raspodjela ministarstava. “Pristali smo na sve zahtjeve Mosta, koji nisu bili mali. Sada je sve na predsjednici, da pokaže je li državnica ili će dopustiti da ne znam kakve metode prevladaju”, kazao je Milanović.

Iste večeri, Grabar Kitarović je poručila da će raspisati nove izbore ako ne bude postignut dogovor. Potom su Karamarko i Petrov razgovarali do ponoći, nakon čega je Karamarko izjavio da raspolaže s potrebnih 76 potpisa i da je “gotovo”. Mandatar je, kako se tada načulo, trebala biti “iskusna osoba iz poslovnog svijeta”.

‘Nikakav puč nisam pripremala, bila sam vrlo korektna’

“Do sutra navečer ćemo ili imati mandatara ili ću ja imenovati privremenu nestranačku vladu i donijeti odluku o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora”, kazala je 22. prosinca Grabar Kitarović Karamarku i Petrovu. Idućeg dana povjerila je mandat Tihomiru Oreškoviću koji je na Pantovčak stigao u pratnji Petrova i Karamarka. Njih dvojica uskoro su postali potpredsjednici u novoj vladi.

“Hrvatska nikad nije bila u demokratskom smislu na nižoj točki. Zastupnici, znamo točno koji, bili su u strahu kako će se odviti novi izbori. Strah je prevladao i ljudi su požurili dva dana prije nego je predsjednica Grabar Kitarović dala rok. I sada imamo što imamo”, prokomentirao je tada rasplet Zoran Milanović.

Tijekom debate na RTL-u Grabar Kitarović je Milanoviću spočitala da je tih dana 2015. godine prijetio da će se “zabarikadirati u Banske dvore” te da je zapravo on prijetio državnim udarom.

“Vrlo sam bila korektna. Konzultirala sam se s ustavnim pravnicima diljem države, nikakav puč nisam pripremala. A vi ste meni kad je Karamarko donio 76 državnika rekli da mogu osnovati svoju vladu i biti državnica ili biti njegova marioneta”, odgovorila mu je sinoć Grabar Kitarović.

Na to je Milanović rekao: “Vi ste to htjeli pod svaku cijenu zbrčkati. Mi smo se dogovorili da Petrov bude premijer. Vi ste izvršili operetni državni udar.”

MILANOVIĆ OPTUŽIO KOLINDU DA JE 2015. IZVELA DRŽAVNI UDAR.: ‘S Petrovom ste izveli mali puč; Htjeli ste to pod svaku cijenu zbrčkati’