ZAŠTO JE ISTRA POSTROŽILA MJERE IAKO BROJKE NISU TAKO LOŠE? Kozlevac objasnio na koga je ljut: ‘Svi smo umorni pa sam i ja umoran’

Dino Kozlevac objasnio zašto je Istra dobrovoljno postrožila mjere: ‘Već godinu dana pokušavamo biti proaktivni, a ne trčati za virusom’

U Istri je danas tek 15 novozaraženih, no od danas su dobrovoljno pod strožim mjerama. Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, Dino Kozlevac, gostovao je večeras u RTL-u Danas. Na pitanje kakve sportske aktivnosti se ne smiju raditi od danas na zatvorenom u Istri, Kozlevac je kazao se ne smije trenirati u zatvorenom prostoru.

“Svi osim prva i druge kategorije u ekipnom i pojedinačnom sportu koji se natječu u prvoj ligi i koji imaju taj status i sportovi koji su određeni Olimpijskim i paraolimpisjkim odborom. Svi drugi treniraju na otvorenom prostoru”, kazao je Kozlevac te dodao i oni koji smiju trenitati na zatvorenom ne smiju koristiti tuševe.

Odgovorio je i na pitanje zašto su postrožili mjere, a brojke im nisu tako loše. “Zato što su se brojke pokvarile u zadnjih 15 dana. Četiri ili pet tjedana smo imali odlične brojke, no zadnja dva tjedna je prisutan permanentni porast brojki. I kao što smo svi posljednjih godinu dana donosili odluke proaktivno, nismo pokušavali trčati za virusom i problemom, nego smo prevenirali, epidemiolozi su procjenili da su upravo djelatnosti koje smo zaustavili te koje su, uz škole koje su online, a počinju i praznici, sve skupa umrtvile mobilnost i doprinjele do toga da što prije dođemo u prihvatljive brojke”, rekao je Kozlevac.

Priprema za sezonu

Rekao je da već imaju nešto turista u Istri. “Normalno, Uskrs je kakav je. Danas smo razgovarali s turističkim kompanijama i s Hrvatskom udrugom turizma i Turističkom zajednicom, sa županom, Stožer i nadležni odjel županije za turizam. Počeli smo pripremati se, na temelju iskustva prošle godine, nadam se da će biti barem nešto više turista nego prošle godine i zato smo počeli s pripremama na vrijeme”, kazao je.

Kozlevac je danas izjavio i da je ljutit na neke ljude. “Ljutit sam na manjinu koja se opustila. To je i razumljivo, na neki način, ali ne možemo prihvatiti jer svi smo umorni pa sam i ja umoran. To opuštanje je povezano s kontaktima i mobilnošću i zato imamo 1750 ljudi u samoizolaciji, jučer i prekjučer smo imali gotovo 2000 ljudi. To je bazen u kojem svaki od njih može biti zaražen. Pozivamo ljude da poštuju mjere i smanjimo mobilnost kako bi što prije došli, uz cijepljenje, u prihvatljivu situaciju”, kazao je Kozlevac.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.