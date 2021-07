Coolinarika je najveća kulinarska zajednica u regiji uz koju se cijela jedna generacija naučila kuhati. Postoji još od prije Facebooka, ima preko 200.000 aktivnih korisnika, a nedavno je dobila potpuno novi izgled i funkcionalnosti. Projekt je to koji je trajao godinu i pol dana, a iza njega stoje dubinske analize, nove tehnologije, umjetna inteligencija i jako predan tim ljudi iz Humana. Oni su jedna od naših najdugovječnijih i najuspješnijih IT tvrtki. Kažu da je Coolinarika među najzahtjevnijm i tehnološki najnaprednijim digitalnim proizvodima kojeg su razvijali do sad.

Na inozemnom tržištu ovakav proizvod vrijedi milijune dolara

Human je za Coolinariku zakuhao jedinstveni algoritam na tržištu čiji razvoj je trajao preko godinu dana. To je pozadinski dio koji korisnik ne vidi na prvu, ali je mozak svih operacija. Ime algoritma je Taste machine, spaja nekoliko inovativnih tehnologija sklopljenih samo za potrebe te platforme te konstantno uči kroz umjetnu inteligenciju.

Taste machine razumije regionalne jezike i narječja na kojima su pisani recepti korisnika. Primjerice, ponudit će vam kolač od mrkve ako u tražilicu upišete šargarepa. Uči o svakom korisniku prema njegovom ponašanju - koje recepte više čita, koje sprema, gdje se zadržava i što pretražuje, spremajući informacije u jedinstveni okusni profil za svakog korisnika. Uz to prati što je u sezoni i što je popularno u tom trenutku. Sve to koristi kako bi mu servirao još bolji sadržaj na stranici i pružio personalizirano iskustvo. Vanja Bertalan, Human

Tehnologija koja korisniku ne omogućava samo da brzo pronađe što ga zanima, već i otkrije što bi ga moglo zanimati, od neprocjenjive je važnosti za uspješnost ovakvog web proizvoda. Isto potvrđuju i drugi tržišni web development lideri:

Coolinarika je ostavila ogroman trag u regiji i vjerujem da je uvidom u navike korisnika uvelike pomogla Podravci u prepoznavanju trendova na tržištu. No, regionalno tržište je zapravo na globalnoj skali prilično maleno i svi naši projekti su za postizanje pravih valuacija ograničeni jezikom i dosegom. Slični projekti na svjetskom tržištu bez velikih problema sigurno dostižu 10x ili čak i 100x skalu. Dobar je primjer Yummlya kojeg je 2017. akvizirao ni više ni manje nego Whirlpool, jer mu je mogao donijeti stratešku prednost i ogroman sinergijski efekt kod kupaca, a na globalnoj skali ti podaci i korisnici vrijede stostruko više. Allrecipes je pak prodan za $175 milijuna, a Nestle je nedavno akvizirao SimplyCook za iznos koji se nagađa da je između 20 i 60 milijuna funti. I zato je Coolinarika idealan kandidat za sljedeći projekt s globalnim naslovom. Luka Abrus, Five

Dugoročno partnerstvo Humana i Podravke svakako je odigralo bitnu ulogu u uspjehu projekta. Kroz preko 15 godina rada na Coolinarici, i jedni i drugi kažu kako su puno naučili o ljudima koji čitaju i kreiraju recepte. Ogromne količine podataka skupljene kroz godine sada svakodnevno koristi i nadograđuje Taste machine algoritam. Pri tome koristi umjetnu inteligenciju i stalno se unaprijeđuje, sve kako bi korisničko iskustvo bilo što prirodnije, direktnije i brže.

Što korisnici imaju od toga?

Nakon redizajna, broj novih registriranih korisnika je porastao za 350%, koji su kreirali 35 puta više kolekcija sa spremljenim receptima. A svaki dan stvori se 60.000 novih okusnih profila. Vanja Bertalan, Human

Nekada je Coolinarika bila online kulinarska zajednica. Danas je ideja da rješava sve prehrambene potrebe kroz dan. Postaje desna ruka kad je u pitanju inspiracija, kuhanje, planiranje, učenje, dijeljenje znanja i čuvanje recepata. Možda najbitnije od svega, pojednostavljuje život. Svatko dobiva bolje ideje vezane za hranu, prilagođene vlastitim željama i potrebama. A manje vremena potrošenog na potragu što kuhati, znači više vremena za samo kuhanje, ili nogomet ili nešto treće. Iako nije svjetska, Coolinarika ima odlične rezultate u našoj regiji gdje se koristi.

Korak ispred konkurencije

Iz perspektive Humana, kažu da je, kao 20 godina stara platforma, preživjela do danas zato što su je kroz godine razvijali, mijenjali i prilagođavali korisniku. Tako je uvijek uspjela biti relevantna u trenutku. S druge strane, Podravci je pružala uvide i lakše razumijevanje ponašanja potrošača na regionalnoj skali, kao i razumijevanje prehrambenih trendova.

Poslovna vrijednost leži i u jedinstvenoj medijskoj i image platformi putem koje brandovi klijenta mogu nenametljivo komunicirati s pravom publikom, dobiti feedback te plasirati proizvode kroz native pristup.

Sve to omogućava Podravki da bolje poznaje svoje potrošače, trendove, da donosi poslovne odluke temeljene na stvarnom stanju tržišta i da u konačnici bude korak ispred konkurencije.

Postoji li recept za uspjeh?

Da je projekt u samom vrhu, potvrđuje činjenica da je Coolinarika dobila nagradu struke MIXX za najbolju web stranicu i prije 10 godina ali i danas, a za oba redizajna zaslužan je Human. Tvrtka koja je tijekom zadnjih godina bez konkurencije kad se radi o web rješenjima. Ta rješenja prerasla su granice klasičnih webova - u digitalnom i u geografskom smislu.

Machine learning rješenja mogu korisnicima donijeti potpuno novu razinu personaliziranosti i još više povećati njihovu lojalnost i aktivnost na portalu. To je definitivno ključan smjer daljnjeg razvoja koji ne bi bio moguć bez baze korisnika pažljivo građene godinama, jer to tek sad na ovoj skali koju je dosegla Coolinarika ima smisla. Jedna od najvećih vrijednosti Coolinarike je ogroman set podataka dobivan zahvaljujući stalno rastućem broju korisnika i praćenju njihovih navika, interesa, pretraživanja i drugih aktivnosti. Uostalom, kako kažu, ako je sadržaj kralj (eng. content is king), u čemu Coolinarika prednjači čitavo desetljeće, podaci su tad kraljica. Luka Abrus, Five

Kolektivni napredak cijele hrvatske IT industrije je očigledan. Uspjesi IT tvrtki i digitalnih proizvoda isplivavaju kao dobre vijesti. Svima im je zajednički inovativan pristup, korištenje najnovije tehnologije u službi boljeg korisničkog iskustva, inteligentno komuniciranje s korisnikom te praćenje i predvođenje svjetskih trendova. I to vjerojatno odgovara na pitanje kako bi ovakav projekt poput Coolinarike na engleskom jeziku i američkom tržištu mogao koštati i stotinjak milijuna.