ZAŠTO JE BERNARDIĆ SINOĆ ZASUZIO? Zbog četiri osvojena mandata SDP-a ili možda od sreće jer ostaje na čelu stranke…

HDZ i SDP zajedno su osvojili tek 40-ak posto svih glasova. To znači da je gotovo 60 posto biračkog tijela, koje je izašlo na jučerašnje izbore, jasno i glasno kazalo da nisu zadovoljni ni jednima ni drugima, te da traže neko drugo rješenje…

Je li Davor Bernardić sinoć poput feniksa ustao iz pepela, ili je riječ tek o jednom trzaju na utabanom putu koji i dalje vodi prema dolje? Naime, čovjek koji se u zadnje vrijeme prozivao najvećim političkim gubitnikom, koji je bio učestalo ismijavan, kojeg nitko ne doživljava ozbiljno i koji je slovio kao ‘onaj koji SDP vodi u propast’, sinoć je, mnogi bi rekli ni kriv ni dužan, vratio SDP na pravi kolosijek.

Moguće da je izborni rezultat europskih izbora, prema kojem je SDP uzeo četiri mandata, jednako kao i HDZ, zapravo šokirao i samog Bernardića pa zato i ne iznenađuju suze koje su mu tijekom njegovog obraćanja krenule niz lice.

“Dragi prijatelji, hvala vam svima. Ovo je naš zajednički uspjeh ujedinjenog SDP-a”, rekao je Bero dok su mu oči zasuzile i nastavio: ‘Puno je posla pred nama. Ono što smo napravili danas, na ovim izborima, u ovom ključnom trenutku, je najava toliko potrebnih promjena u Hrvatskoj’. Bernardić je naveo kako je jasno da ovaj rezultat nije dovoljan za promjenu koja im treba, ali smatra da rezultat ohrabruje i daje nadu da će moći napraviti tu promjenu.

“Vidim snagu za promjene na čelu sa SDP-om. Hrvatska se može promijeniti, možemo bolje od ovog. Zaslužujemo bolje od ovog. Naša zemlja može bolje od ovog. Hrvatska jednostavno mora biti bolja zemlja. Dragi prijatelji, idemo zajedno, rame uz rame za otvoreni, tolerantnu, pravednu, optimističnu Hrvatsku. Idemo zajedno za naprednu Hrvatsku, jednaku za sve, a ne samo za neke . Nastavljamo borbu za ravnopravnu Hrvatsku. Hvala vam. Živjeli. SDP!”, uzviknuo je Bernardić za kraj.

O kakvom je uspjehu riječ možda najbolje govori reakcija iz stožera HDZ-a koje je šokirao rezultat SDP-a. Pojedinci su non-stop ponavljali: ‘Ovo je katastrofa! Da SDP kojeg nema nigdje sada ima četiri mandata, pa nemoguće. Katastrofa, katastrofa…’

Spektakularan rezultat SDP-a? Pa i ne baš…

I da, ako bi gledali samo broj mandata, lako bi se moglo zaključiti da je SDP napravio spektakularan rezultat, ali treba sagledati širu sliku, a dvije najjače stranke trebale bi se zabrinuti.

Naime, nije SDP toliki dobitnik izbora, koliko je HDZ zapravo gubitnik. Zapravo, moglo bi se reći da je i SDP svojevrstan gubitnik, posebice ako se pogleda da su HDZ i SDP zajedno osvojili tek 40-ak posto svih glasova. To znači da je gotovo 60 posto biračkog tijela, koje je izašlo na jučerašnje izbore, jasno i glasno kazalo da nisu zadovoljni ni jednima ni drugima, te da traže neka druga, ali i radikalnija rješenje. Kako, naime, drugačije protumačiti uspjeh Hrvatskih suverenista i Ruže Tomašić, koji su, prema osvojenim glasovima, uvjerljivo zauzeli treće mjesto.

Uz njih, tu je i Mislav Kolakušić koji je, kao jedno od najvećih iznenađenja izbora, uzeo jedan mandat, koliko je dobio i Živi zid, te Amsterdamska koalicija, koja je unatoč velikim najavama i prognozama o osvajanju nekoliko mandata, na kraju uzela tek – jedan. Gubitnici koji su ostali kratkih rukava? Mosta nema nigdje, Bandićeva stranka je pročitana knjiga, a Neovisni za Hrvatsku, odnosno Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović izgubili su od Ruže Tomašić…

Plenković: Vidjet ćemo što smo mogli napraviti bolje

Sve to je rezultiralo time da je HDZ osvojio svega 22,72 posto glasova, a njegov nositelj liste, Karlo Ressler, tek je četvrti po ukupnom broju osvojenih preferencijalnih glasova. Za usporedbu, HDZ je 2014., u koaliciji s HSP-AS-om uzeo 41,42 posto glasova. Svega je svjestan šef HDZ-a Andrej Plenković koji je sinoć čekao zadnji trenutak da se obrati članovima i javnosti. Plenki je jasno i glasno kazao da nije u potpunosti zadovoljan.

“HDZ-u je u ovom trenutku nedostajalo nekih 1000 glasova za novi mandat. U tom smislu nisam zadovoljan, ali sam zadovoljan jer smo dobili četiri mandata i jer će naši kandidati nastaviti naš posao. Ovo je proeuropska vlada i proeuropski vodimo HDZ. Uvjeren sam da ćemo polako doći do toga da će birači vidjeti koje su to političke snage koje rješavaju nagomilane probleme, kao što mi to radimo”, rekao je šef HDZ-a i dodao: ‘Od sutra krećemo u analizu, vidjet ćemo što smo mogli napraviti bolje, ali mislim da smo uoči današnjeg dana napravili sve. Današnji dan je naša relativna pobjeda, ali bili bismo zadovoljniji petim mandatom’.

Bernardić ostaje šef SDP-a, možda je zato zasuzio…

Pred Plenkovićem je sada vrlo turbulentno razdoblje, a mnogi očekuju žestoke unutarstranačke sukobe.

I sada se u tom, širem, kontekstu treba vratiti na čovjeka s početka teksta – Davora Bernardića.

On je, za razliku od Plenkovića, na listu SDP-a postavio najjača imena koja ima. Neki mu, sasvim sigurno, nisu po njegovom ukusu, ali su mu donijeli rezultat. I što ovaj izborni rezultat sad znači za Bernardića? Pa, ništa pretjerano, osim da si je ‘kupio’ malo mira, te je sasvim izvjesno da će još neko vrijeme ipak ostati na čelu ljevice.

Tko zna, možda je baš zato i zaplakao od sreće…