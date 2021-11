Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Marija Bubaš, komentirala je za N1 informaciju da danas u Hrvatskoj imamoviše 6600 novozaraženih, što je manje nego prije tjedan dana kada smo imali 7315 novih potvrđenih slučajeva koronavirusa,

“Ne bih to nazvala trendom nego je to jedno koljeno, u odnosu na dva tjedna imamo više zaraženih, u odnosu na tjedan dana to je pad od 9 posto. Sigurno ne padamo poput kamena. Situacija je zaista ozbiljna jer moramo misliti na to da će jednom dijelu novozaraženih trebati i bolnička skrb, to je oko 10 posto”, rekla je Bubaš.

Naglasila je da je za širenje virusa značajno to da imamo delta plus varijantu za koju vjeruje da je jako dobar razlog velikog broja novozaraženih.

Važno je ne zanemarivati simptome

Komentirajući praćenje kontakata zaraženih, rekla je da ljudi koji su pozitivni rijetko navode svoje kontakte, a dobar dio novozaraženih ne navodi ni jedan kontakt. Podsjetila je pri tome da je izuzetno važno da građani prate svoje simptome.

“Ono što je važnije za novozaraženog je da do trenutka kada se odlučio na testiranje, važnije je da ne zanemaruje svoje simptome. Često čujemo da je netko prije toga malo šmrcao ili ga grlo grebalo, ali je ipak dolazio na posao. Ako nije nosio masku, onda je to duplo lošije", upozorila je.

Neizvjestan učinak covid-potvrda

Što se tiče obvezne covid-potvrde u državnim i javnim službama, Bubaš je rekla da će biti potrebno određeno vrijeme da ta mjera poluči efekt. “Svaka mjera koja se uvede da bi utjecala na smanjenje broja novozaraženih ima neki kočioni trag od 3-6 tjedana. Ne očekujem da će naglo pasti broj novozaraženih, pogotovo jer imamo i delta plus varijantu”, objasnila je.

Na pitanje postoji li mogućnost da se uvedu covid-potvrde u kafiće i trgovačke centre, naglasila je da joj je teško to komentirati jer joj nije poznato hoće li se to uvoditi i što bi se trebalo dogoditi da bi se takve mjere uvodile.

“Sada pričamo samo o zaražavanju i cijepljenju, a rijetko tko se dotakne toga koje su to posljedice zaražavanja i dugotrajnog covida koji kod nekih može trajati i godinu dana, a neki će imati i trajne posljedice, cijeli život”, navodi Bubaš.

Reevaluacija broja umrlih

Bubaš je komentirala i velik broj preminulih od COVID-a 19. “To je danak koji se plaća koroni. Imamo sustav evidentiranja umrlih od covida takav kakav je, odlučili smo se za to da ćemo odmah od početka epidemije izlaziti s 24-satnim brojkama i mislim da je jedan dobar dio toga uzrokovao da imamo u evidenciji toliko umrlih”, rekla je.

“Svakako će se taj broj morati reevaluirati, to je radila i Britanija, Njemačka ima sasvim drugi način prijavljivanja. Sada vozimo tim trakom i tako ćemo bilježiti, a jednog dana kad završi epidemija, pogledat ćemo svu tu medicinsku dokumentaciju i reći koliko je točno umrlih. Najveći udio među umrlima su oni koji nisu cijepljeni”, zaključila je Bubaš.