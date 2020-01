ZAŠTO HRVATI ŽIVE LOŠIJE OD OSTATKA EUROPE? Pogledajte ovu usporedbu s drugim zemljama i sve će vam biti jasno…

Portugal, Španjolska, Italija, Francuska, Austrija i Slovenija nisu drastično podizale i spuštale stope PDV-a u kratkom vremenu, a po visini stopa se možemo usporediti jedino s Grčkom

Prijedlog ugostitelja da se stopa PDV-a na pripremu i usluživanje hrane snizi sa 25 na 13 posto, Vlada, ali i predlagatelji argumentiraju time da Hrvatska mora imati slične pozicije u turizmu kao i konkurentske zemlje. No, primjerice Italija, Španjolska, Portugal ili Francuska odavno već imaju snižene stope PDV-a u toj djelatnosti i, za razliku od Hrvatske, nisu drastično podizale pa spuštale stope u kratkom vremenu.

Hrvatska će se sa stopom od 13 posto izjednačiti s Portugalom, a Španjolska, Italija, Austrija i Francuska imaju 10 posto PDV-a u tom sektoru. Francuzi još imaju i međustopu od 5,5 posto. Slovenci imaju 9,5 posto, a sličnu stopu nama ima jedino Grčka – 24 posto. Sve navedene zemlje imaju i nižu opću stopu, osim Grčke, koja opet ima 24 posto, koliko će imati i Hrvatska od sljedeće godine.

Pomaže se samo turizmu

Vlada se time približila konkurentskim zemljama što se tiče poreznih davanja u turizmu, ali nije, za razliku od ostalih, oslobodila građane PDV-a na neke važne robe i usluge. Novi list donosi pregled poreznih stopa na samo dio usluga važnih stanovništvu neke zemlje.

Dok mi plaćamo PDV na veći dio hrane od pet i 13 posto, Talijani imaju niže stope; četiri, pet i deset posto. Španjolci na svu hranu plaćaju četiri i 10 posto PDV-a. Francuzi imaju četiri stope koje se kreću od 2,1 do 20 posto, Portugalci imaju tri stope od pet do 23 posto. Slovenci i Austrijanci imaju jednu stopu i to jednaku onoj za turističke usluge (9,5, odnosno 10 posto). Ista je stvar i s opskrbom vode. Hrvatska u tom segmentu ima stopu PDV-a od 13 posto, dok sve dosad nabrojene zemlje imaju stope do najviše 10 posto.

I njega se oporezuje

Mjesta za primjenu rješenja iz turizma ima i u uslugama njege u kući. Kod nas je PDV na te usluge 25 posto, dok je u Francuskoj 5,5 ili 10 posto, u Portugalu šest posto, u Španjolskoj četiri i 21 posto, u Sloveniji 9,5 posto, a Italija ne naplaćuje PDV za njegu djece, starijih ili osoba s invaliditetom. Jedino što je Hrvatska ovdje poduzela jest program “Zaželi”, kojim se iz EU fondova financiraju plaće njegovateljica, žena srednje životne dobi za pomoć starijim osobama na dnevnoj ili tjednoj bazi.

Ista stvar je i s popravcima i renovacijom stambenih nekretnina. Francuzi, ovisno o usluzi i materijalu, imaju stope od pet, deset i 20 posto, Talijani i Španjolci plaćaju 10 posto PDV-a, Portugalci šest, a Slovenci 9,5 posto. Hrvati opet plaćaju puni iznos – 25 posto.