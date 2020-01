ZAŠTO HRVATI NE VJERUJU SUSTAVU? Šokantna činjenica koju je jučer izrekao šef DORH-a govori i više nego dovoljno

‘Očito da u svim predmetima nije bilo dovoljne kazneno-pravne odgovornosti gdje bi bila izrečena oštrija sankcija’, kazao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković dodavši da sud mora utvrditi što se dogodilo u Splitu

Slučaj trostrukog ubojstva u Splitu uzburkao je javnost, a reakcije građana – u prvom redu onih koji javno iskazuju podršku trostrukom ubojici Filipu Zavadlavu – pokazuju da je razina povjerenja u sustav vrlo niska. O tome zašto sudovi donose neujednačene presude, odrađuje li policija svoj dio posla, što poduzima DORH te kako objasniti zabrinjavajuću pojavu grupe potpore ubojici na društvenim mrežama govorilo se u emisiji Otvoreno na Hrvatskoj radioteleviziji.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kazao je kako su svi ubijeni u Splitu, a i ubojica imali policijske dosjee i bili osuđivani, ali je rekao kako ne može govoriti o tome kakve su kazne trebale biti.

‘Ima postupaka koji završe pogrešno ili traju predugo’

“Očito da u svim predmetima nije bilo dovoljne kazneno-pravne odgovornosti gdje bi bila izrečena oštrija sankcija”, kazao je ministar Bošnjaković dodavši da sud mora utvrditi što se dogodilo u Splitu.

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić govorio je o jednom od ubijenih koji je imao 300 g heroina, a nije dobio niti jedan dan zatvora. Rekao je da je istražni zatvor mjera osiguranja okrivljenika u postupku, a nije želio generalizirati na jednom primjeru.

“Neke osobe osuđene na zatvorske kazne, koliko god bile duge, kada izađu socijaliziraju se, a neki nastave istim putem”, rekao je Jelenić.

Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda naglasio je da se sudi na temelju dokaza koje je dužan prikupiti državni odvjetnik, odnosno policija, i sud tada donosi odluku.

“To što svi sve znaju ili ne znaju je sintagma koja se koristi za banaliziranje i generaliziranje stvari”, rekao je Mrčela dodavši da 300 g heroina nije osnova za utvrđivanje istražnog zakona, a često se u javnosti banalizira i izvuče jedna okolnost na temelju koje se traži odgovor je li to bilo u redu ili ne.

“Sud ne presuđuje na temelju jedne okolnosti, a ne radi se to uvijek dobro – ima postupaka koji završe pogrešno ili traju predugo”, upozorio je Mrčela.

‘Mali čovjek nema osjećaj zaštićenosti’

Dean Ajduković s Pravnog fakulteta u Zagrebu osvrnuo se na potpore Filipu Zavadlavu na društvenim mrežama rekavši kako mu je teško vjerovati da toliki broj ljudi podupire ubojstvo. Smatra da poruka ide prema mladom čovjeku koji nije znao riješiti problem s kojim se susreo i da je to poruka percepcije nefunkcioniranja zaštitnih mehanizama. Ajduković pretpostavlja da se Zavadlav nije obratio policiji jer nije vjerovao da će mu pomoći. Potporu Zavadlavu vidi kao izraz protesta koji je puno širi od cijelog slučaja.

Ajduković je još rekao da “mali čovjek nema osjećaj zaštićenosti”.

“To je osjećaj koji pokreće ljude u njihovom ponašanju, to je i Zavadlava potaknulo da učini nešto što za njega ima apsolutno pogubne životne posljedice”, rekao je Ajduković te naglasio da se oni koji šalju poruke potpore zapravo skrivaju iza društvenih mreža.

‘Građanstvo vrlo jasno pokazuje svoje nezadovoljstvo’

Na pitanje jesmo li došli do prijelomnog trenutka u društvu, Sven Marcelić, sociolog sa Sveučilišta u Zadru, kaže da treba uzeti u obzir da je osoba koja je počinila trostruko ubojstvo u psihičkom smislu specifična. Reakciju javnosti smatra iskazom iznimnog nezadovoljstva pravosuđem.

“Ovo je rijetko jak katalizator osjećaja i stavljanja u prvi plan da državni sustavi ne funkcioniraju dobro. Građanstvo je nezadovoljno i svoje nezadovoljstvo vrlo jasno pokazuje”, dodao je.

Marcelić je naglasio da ne treba podržavati tu grupu podrške jer je to nasilan odgovor na situaciju, a možda bi trebalo naglasiti da je to krivi način, a pravi je pritisak na policiju i pravosuđe da počinje evaluirati samo sebe i raditi svoju društvenu ulogu.

Gosti su komentirali i stavove ispitanika u HRejtingu o sudstvu, a sudac Mrčela smatra da je hrvatski sustav jedan od rijetkih koji garantira političku neovisnost.

“Dojmu o tome jako doprinosi to što političari komentiraju konkretne sudske predmete”, rekao je.

Jelenić: Državno odvjetništvo poprilično je učinkovito

“Svatko u svome segmetnu odrađuje svoj dio posla i nužno je da svatko ima svoju ulogu”, rekao je glavni državni odvjetnik Jelenić dodavši da je državno odvjetništvo danas otvorenije nego ikad prije.

Na pitanje je li državno odvjetništvo učinkovito, kazao je da u odnosu na ono što dođe do državnog odvjetništva i količinu posla, ono je poprilično učinkovito.

Sociolog Marcelić kaže da moramo naučiti da je sudstvo iznimno važna institucija i njezini problemi se preslikavaju i na društvo te vjeruje da će se iz splitskog slučaja izvući poučci koji će izazvati jače mehanizme evaluacije.

Ajdukoviću se čini da je jako važno da građani imaju više vjere u pravosuđe, a dugotrajni slučajevi tome ne pomažu, no i to treba građanima objasniti, oni to moraju moći razumjeti.

