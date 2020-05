ZAŠTO DRŽAVA NE PLATI JEDNOM RODITELJU DA OSTANE DOMA S DJETETOM? Divjak odgovorila na pitanje koje zanima brojne roditelje

Ministrica znanosti i obrazovanja istaknula je kako je otvaranje škola bitno i za gospodarski oporavak te je navela koje su dužnosti roditelja, ali i ministarstva te lokalne samouprave i HZJZ-a

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak komentirala je povratak djece u vrtiće i niže razrede osnovne škole, istaknuvši da se i obrazovanje mora pokrenuti ako se već pokreće gospodarstvo te se zapitala je li oporavak ekonomije moguć ako škole i vrtići ostanu zatvoreni.

“Dobili smo upute HZJZ-a na način da se udovoljava svim uvjetima koje se postavlja. Dobili smo okvir i sigurna sam da ćemo se u njega uklopiti. Molila bih da se o tome manje razgovara o politikanstvu, a više u smislu da su djeca koja će doći u školu djeca naših liječnika, medicinskih sestara, konobara iz našeg omiljenog kafića. Djeca moraju doći u školu i mi im moramo to omogućiti”, poručila je Divjak na N1 televiziji.

POMOĆNIK MINISTRICE OTKRIO NOVA PRAVILA ZA RAZREDE: ‘Moraju se držati kao male proširene obitelji’; Roditelj imaju važnu obavezu

Ništa od naknada za ostanak kod kuće

Uz istodobno otvaranje škola i radnih mjesta, jedna od ideja je bila da one obitelji koje neće poslati djecu na nastavu dobiju naknadu za ostanak kod kuće za jednog roditelja. No, u Vladi o tome nije bilo niti riječi.

“Što se tiče ostanka kod kuće vi vidite da sada pola milijuna ljudi ovisi hoće li ili neće dobiti subvenciju iz državnog proračuna, ako nitko ne puni državni proračun i ako još neki ljudi moraju ostati kod kuće to je isto pitanje financijske održivosti. Znate da situacija nije takva da bismo mogli izdašno i dalje računati na izdatke iz državnog proračuna i svi su se resori morali odreći određenih stvari, moramo biti realisti, ovo je posebna situacija i državni proračun nije vreća bez dna”, naglasila je.

Dodala je da je jedina odgovornost roditelja u ovoj situaciji da potvrde da su pročitali upute, da znaju da djetetu treba ujutro izmjeriti temperaturu i da ne boluju od bolesti navedenih na, po mnogima spornom, obrascu.

“I to je odgovornost roditelja, ali ona nije samo u ovoj situaciji i to je sada pojačano jer su bile vrlo snažne poruke i instrukcije da trebamo ostati kod kuće, a sada smo napravili relativno brzu relaksaciju mjera i uvjeta pa se trebamo naviknuti na to da trebamo imati određeni suživot s koronavirusom na siguran način, a ne možemo biti sigurni bez zdravstva i školstva”, istaknula je ministrica.

ODVJETNIK I TATA ŠKOLARCA ZGROŽEN ‘EMOCIONALNOM UCJENOM’: Raskrinkao je što stoji iza obrazaca koje su dobili roditelji

Za dva tjedna više djece u školama

Kaže kako je zadaća njenog ministarstva organizacija pedagoškog rada te da osnivači škola, odnosno gradovi, općine i županije, moraju školama dostaviti sredstva za kupnju higijenskih proizvoda. Naglasila je da Hrvatski zavod za javno zdravstvo mora propisati koji su uvjeti sigurni za boravak djece u vrtićima i školama, a osvrnula se i na navodno intervenciju ravnatelja koji su nagovarali roditelje da ne šalju djecu u školu. Poručila je kako to nije njihov posao i da je to pogrešno.

“Imamo područne škole gdje će biti sva djeca i škole u centru grada gdje neće biti nikoga. Dva tjedna će biti ovakva situacija i sigurna sam da kada roditelji vide da nastava ide dobro na taj način, škole će se bolje organizirati u nekim aspektima pa ćemo za dva tjedna imati više djece u školama ako to dozvoli epidemiološka situacija”, smatra Divjak.

Na kraju je odgovorila i na pitanje bi li poslala svoje dijete u školu: “Ja bih sigurno svoje dijete poslala u školu jer ne bih imala mogućnosti izbora jer radim i jer mislim da su uvjeti dobri.”

KAKO ĆE IZGLEDATI NASTAVA U ŠKOLI? Roditelji brinu, a nadležni ne znaju: ‘Prije nisu imali wc papira, tko zna kako će biti sad’