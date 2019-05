ZAŠTO ĆU IZAĆI NA IZBORE: Unija je pravednija od bilo čega što je postojalo na ovim prostorima. Zapitajte se samo jedno pitanje…

Zapitajte se kako bi danas Europa i svijet izgledali bez Europske unije. I, što je još važnije, kako bi danas izgledala Hrvatska, u političkom, ekonomskom i pravnom smislu da nije dio jedne takve zajednice

Zašto podržavam postojanje Europske unije i zašto ću izaći na izbore za Europski parlament?

Jedan od najvažnijih razloga je politička sigurnost. Ne postoji područje na svijetu s toliko državnih granica, toliko različitih naroda, jezika i religija, u kojem je rat teže zamisliv. A nije uvijek bilo tako. Naprotiv, Europa, i to baš ona zapadna, više od dvije tisuća godina bila je poprište najvećih sukoba u kojima su stradavali milijuni ljudi i uslijed kojih su naseljena i nenaseljena mjesta mijenjala svoj oblik do neprepoznatljivosti. A onda su, svega nekoliko godina nakon završetka najvećeg rata u povijesti ljudskog roda, europski državnici odlučili takvoj praksi stati na kraj.

Europska zajednica za ugljen i čelik osnovana 1951., iz koje će izrasti Europska unija, označila je, nasuprot višestoljetnoj razjedinjenosti, početak ujedinjavanja europskih država. Uz mnogo ostalih pozitivnih efekata, onaj najvažniji bio je mir. Prije manje od sto godina bilo je teško zamisliti suradnju između nekih europskih zemalja, danas je daleko teže zamisliti sukob između bilo koje zemlje, članice Europske unije.

Ekonomska sigurnost

Važan razlog je i ekonomska sigurnost. Nema područja na svijetu gdje toliko zemalja i više od 500 milijuna ljudi zajedničkom suradnjom ostvaruju takve mogućnosti napretka kako za pojedinca tako i društva u cjelini, kao unutar EU-a. A nije uvijek bilo tako. Dovoljno je usporediti standard života, recimo, Irske, Portugala i Grčke, ili Slovačke i Latvije, prije i nakon ulaska u Uniju. Državama članicama danas su na raspolaganju ogromna financijska sredstva koja mogu koristiti na najrazličitije načine, a koja vlastitom voljom ili trudom vjerojatno nikad ne bi uspjeli priskrbiti.

Tu je, naravno, i pravna sigurnost. Teško je, uz nekoliko iznimki, pronaći na svijetu zemlje u kojima je vladavina prava na višoj razini. U kojima se vodi briga o pravima radnika, potrošača, djece, žena, manjina, vjerskih zajednica, kao u EU-u. A ni to nije uvijek bilo tako. Europa je stoljećima bila mjesto vjerskih ratova i vjerske netolerancije, radnicima se prije Drugog svjetskog rata rijetko zakonski štitilo njihovo radno mjesto, plaćeni godišnji odmor ili plaćeno bolovanje, dok je imovinski status onemogućavao jednakost pred sudom.

Europska unija je i prostor unutar kojeg njeni stanovnici mogu putovati bez ikakvih ograničenja, čiji građani mogu jeftino koristiti telefonske i internetske usluge, gdje djevojke i mladići mogu studirati, usavršavati se i imati (jednaku) priliku zaposliti se u bilo kojoj zemlji članici. U svijetu u kojem danas živimo, prepunom političkih, ekonomskih, socijalnih i ostalih problema i izazova, biti dijelom “projekta” kao što je Europska unija uistinu je privilegij.

Europska unija nije idealna, ali…

Naravno da Europska unija nije idealna zajednica, da ima svoje probleme i nedosljednosti. Ali i kao takva, nesavršena, još uvijek je daleko naprednija i pravednija od bilo čega što je postojalo na ovim prostorima prije njenog osnivanja. Uostalom, primijenivši onu o polupunoj ili polupraznoj čaši na ovaj slučaj, sve loše što ponekad opterećuje funkcioniranje EU-a treba prihvatiti kao priliku i poticaj da se stvari učine još boljima.

Glavni preduvjet je da vjerujemo u ideju ujedinjene Europe, u zajednicu različitih, ali ravnopravnih država i naroda. Važno je da među nama bude što više onih koji u različitostima vide bogatstvo, a ne prijetnju, koji će politička rješenja tražiti u suradnji s drugima, a ne u bodljikavim žicama i zidovima, onih koji će istraživati vlastitu kulturu i njegovati vlastiti identitet, ali i imati želju i volju upoznavati i cijeniti tuđe. Onih koji su spremni učiti na pogreškama iz prošlosti i upozoravati na mogućnost njihova ponavljanja u budućnosti.

Prije nego donesete odluku o (ne)izlasku na izbore imajte sve ovo na umu. Zapitajte se kako bi danas Europa i svijet izgledali bez Europske unije. I, što je još važnije, kako bi danas izgledala Hrvatska, u političkom, ekonomskom i pravnom smislu da nije dio jedne takve zajednice. Ili, ne morate zamišljati, jednostavno pogledajte novine od prije 10, 15 i više godina.

Kao građani EU-a iskoristite svoje demokratsko pravo, a kao Europljani pokažite svoju zrelost. Ako vam je stalo do Europe, i ako vam je stalo do Hrvatske, izađite na izbore i izaberite u Europski parlament one čije vrijednosti i stavove dijelite. Ne dopustite da o vašoj sudbini odlučuju drugi. Jer, dovoljno je da se okrenete oko sebe i shvatite kakvih “drugih” sve ima.