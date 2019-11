ZAŠTO DIVLJAJU CIJENE STANOVA U ZAGREBU? Stručnjakinja otkriva: ‘Tržište je jako aktivno, tko stan ne proda u par mjeseci, mora znati jedno…’

Biliškov Barun vjeruje da se nalazimo u razdoblju najvećih razlika između traženih i stvarno prodanih cijena i to otkada postoji Hrvatska

Tko god je unazad godinu dana htio kupiti stan u hrvatskoj metropoli susreo se s istim problemom – cijene stanova su vrtoglave i to neovisno o tome na kojoj lokaciji se nekretnina nalazi i u kakvom je stanju. Mnogi su vjerojatno zbog toga i odustali, a kako su zainteresirani za kupnju stana mogli i pretpostaviti, te cijene su nerealne i napuhane su. Direktorica agencije “Biliškov nekretnine”, Jasna Biliškov Barun, za Novac.hr ispričala je da cijene na oglasima za nekretnine uglavnom nemaju veze s vezom.

No, dodaje Biliškov Barun, ima izuzetaka, ali da većina stanova nije oglašena s realnom cijenom. Ipak, to ne znači da se povremeno ne proda neka precijenjena nekretnina. Direktorica agencije za nekretnine kaže da prodavateljima nekretnina pokušavaju u agenciji objasniti da u slučaju da se nekretnina ne proda u roku od najviše pola godine i ako ju još nitko nije došao ozbiljno pogledati, da je to zato što tražena cijena nije pogođena i previsoka je. Biliškov Barun napominje da pritom podrazumijeva “stabilne” nekretnine, što se odnosi na izgled, smještaj u zgradi i lokaciju. Tržište je aktivno pa ako se stan ili kuća ne prodaju, razlog leži u previsokoj cijeni.

‘Neobjektivno je tražiti 2000 eura za stan u zgradama iz 70-ih na Trešnjevci’

Agentica objašnjava da “nismo u 2011. godini kada je bila kriza i kada se dugo čekalo na prodaju”. Pojašnjava da sada kupaca ima te da su nekretnine tražene, no da mnogi neće plaćati tražene cijene jer su mnoge od njih napuhane. Biliškov Barun vjeruje da se nalazimo u razdoblju najvećih razlika između traženih i stvarno prodanih cijena i to otkada postoji Hrvatska. Direktorica agencija navodi i primjere pa tako kaže da u zagrebačkom kvartu Trešnjevka, gdje ima puno novogradnje, starogradnji skače cijena. Međutim, ona smatra da je neobjektivno da netko traži 2000 eura po kvadratu za stan koji se nalazi u zgradi iz 70-ih godina i u koji nije uloženo ništa, osim u možda bojenje zidova.

“Da bi se takav stan pristojno uredio, za obnovu je potrebno još oko 500 eura po četvornome metru jer su majstori digli cijene. Neki pri određivanju cijene idu logikom da će, ako je kvadrat stana u novogradnji 2700 eura, svoj stan prodati za 2200 eura. Međutim, građevinar daje od svoje cijene 25 posto državi. To onda gotovo izjednačuje cijenu”, objašnjava Jasna Biliškov Barun za Novac.hr.

Malo ponuda nekretnina s normalnim cijenama

Zbog svega navedenog, agentica za nekretnine poziva prodavatelje da prije oglašavanja o realnoj cijeni konzultiraju stručne agencije. Za divljanje cijena nekretnina Biliškov Barun smatra odgovornima kredite za subvencioniranje, navlačenje starogradnje prema cijeni novogradnje, ali i njene kolege koji u manjim ili novijim agencijama koji dopuštaju prodavateljima da ostave svoje nerealne cijene. Koji je razlog? Privlačenje novih klijenata. Biliškov Barun misli da su i cijene novogradnje barem donekle precijenjene. Nedavno je vidjela da se za novogradnju na Sv. Suhu traži 3000 eura po kvadratu. Za veće cijene novogradnje zaslužna su skupa zemljišta te cijena radnika, međutim, agentici se čini da neki opet pretjeruju s cijenama i u tom sektoru.

“Sve je to dovelo do situacije u kojoj je u zdravom razdoblju tržišta došlo do određenog zastoja, a on utječe negativno na sve u lancu. U ponudi općenito nema puno nekretnina s normalnim cijenama, nego je puno precijenjenih. Rekla bi čak da ako se nekretnina koja je relativno u redu ne proda za tri mjeseca, onda nešto nije u redu i to je, ponavljam, uglavnom cijena”, zaključuje Jasna Biliškov Barun za Novac.hr.

