Gorivo je opet poskupjelo. Naime, kako su u ponedjeljak izvijestili iz Vlade RH, na telefonski održanoj sjednici donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju.

Nove cijene goriva na snazi že biti iduća dva tjedna, a po cjeniku, benzin plaćamo 1,40 EUR/l (10,55 kn/l), što je povećanje 0,02 EUR/l, dizel 1,30 EUR/l (9,79 kn/l), što je povećanje 0,02 EUR/l, a plavi dizel 0,80 EUR/l (6,03 kn/l), što je također povećanje 0,02 EUR/l.

S druge strane, nešto manje iduća dva tjedna plaćat ćemo cijene plina pa će tako cijena UNP za spremnike iznositi 0,98 EUR/kg (7,38 kn/kg) što je smanjenje 0,07 EUR/kg, dok će cijena UNP za boce iznositi 1,55 EUR/kg (11,68 kn/kg), što je smanjenje 0,06 EUR/kg.

U posljednje vrijeme vidljiv je trend povećanja cijena što se i nagađalo pa nas je zanimalo do kada bi to moglo trajati.

Dva ključna razloga

Stručnjak za energetiku Igor Dekanić u razgovoru za Net.hr kaže da cijene goriva ovise o cijenama sirove nafte. "Sirova nafta ide malo gore, a malo dolje, i to uglavnom s najavama OPEC-a o redukciji cijena, polako se dižu i cijene sirove nafte. O tome ovise cijene goriva kod nas", rekao je Dekanić.

To je, ističe, prvi i glavni čimbenik. "Drugo, to će sve biti nestabilno dok traje rat u Ukrajini. Čim počnu neki ozbiljni mirovni pregovori ili se najave, tada je vjerojatno da bi moglo doći do stabilizacije cijena. Prije toga je teško očekivati", ističe ovaj stručnjak.

Inače, interesantno je da su cijene goriva u zemljama našeg okruženja dosta više u odnosu na cijene kod nas. Upitan je li to zbog Vladinih Uredbi, Dekanić odgovara potvrdno.

"Zbog Vladinih Uredbi, kojima je Vlada subvencionirala prvo građane, dakle olakšala je život građanima, a onda kasnije postepenim dizanjem cijena je olakšavala život malim distributerima. Zbog toga je to tako", rekao je stručnjak za energetiku Igor Dekanić.