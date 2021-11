U utorak je održan sastanak Vijeća za obranu, a nakon toga sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, gdje su za zajednički stol konačno sjeli predsjednik RH Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj. Osim tekućih tema, poslije sastanka ponovo se otvorila i tema borbenih zrakoplova koje nabavljamo.

Na to se pitanje u RTL Direktu osvrnuo i saborski zastupnik Kluba socijaldemokrata Franko Vidović.

Vidović je kod Šprajca, naime, komentirao odriče li se Hrvatska Amerike po pitanju vojne opreme i okreće li se prema EU-u.

"Nakon situacije s kupnjom zrakoplova, neuspjelom, pa onda s kupnjom zrakoplova drugom, u oba slučaja se pojavljuju Amerikanci kao ponuđači. Mi smo odabrali i zadovoljan sam time što smo odabrali. Kad god nama nešto treba, Amerikanci su bili uvijek tu. Donirali su nam više od pola milijarde nečega. U svakom slučaju, kad odbijete jednom njihovu ponudu, pa drugi put okej… a treći put onda je to poruka regije", komentirao je Vidović u utorak.

Sve se vrti oko novca

Jesmo li zaista okrenuli leđa Amerikancima, koji su do sada uvijek bili tu za nas? Vojni i sigurnosni analitičar Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr kaže kako nam Amerikanci neće zamjeriti ovu odluku.

"Mi nismo imali novca da kupimo američku opremu, tu čitava priča počinje i tu čitava priča završava", kaže nam Avdagić.

"Ono što smo mogli pokušati je dobiti donaciju, u zrakoplovima, ili stisnuti zube i platiti za vrijedne zrakoplove velik iznos novaca. Ako to nismo u mogućnosti, mogli smo eventualno moliti da nam doniraju tu opremu", pojašnjava nam.

'Očito postoji jedna dublja i duža priča'

Zašto to nismo napravili, očito postoji jedna dublja i duža priča, smatra Avdagić.

"Nije nemoguće da se išlo i u tom smjeru, ali kažem - iz nekog razloga to se nije napravilo. Odabralo se zrakoplove koji su bili priuštivi. Oni sadržavaju sami po sebi američku opremu, to je ono što ljudi zaboravljaju kada govorimo i o francuskim avionima u ovoj priči. Bit će tu i američko naoružanje nešto kasnije. Znači li to da se mi okrećemo Europi? Pa zapravo, na jedan način simbolički to tako izgleda, s druge strane ne", veli nam analitičar.

"To je sve oprema NATO članica, to je mala nabava, nitko u SAD-u neće to smatrati uvredom zato što smo uzeli francusku opremu", kaže Avdagić dodajući da i francuski proizvođači moraju od nečega živjeti te da je ovo i njihova prilika da nešto priskrbe sebi.

Nebo su mogli čuvati i saveznici, ali...

Avdagić je komentirao i izjave određenog dijela ljudi da nam avioni zapravo niti ne trebaju.

"Ljudi su eksperti za sve. Oni koji tvrde da nam ne treba to, ne ulaze niti u jednu temu dovoljno duboko da bi vidjeli o čemu se tu zapravo radi", kaže.

Što se tiče samog NATO-a, ljudi vrlo vjerojatno pogrešno shvaćaju, pojašnjava nam,

"Nitko nas tamo nije forsirao da mi uzmemo zrakoplove. Dapače, ako ćemo to spustiti na razinu prethodne priče, američka strana je predložila da niti ne ulazimo u avijaciju, odnosno da ne uzimamo tu komponentu borbenog zrakoplovstva, nego da se jednostavno oslonimo na saveznike. Tu sad upada druga ekipa koja često ne razmišlja o tome pa kaže "Ne, ne, samo ne nitko drugi da brine, mi moramo sve sami". Nije nemoguće, Slovenija koja je članica NATO-a nema vojno zrakoplovstvo, drugi čuvaju njezino nebo", kaže.

Ono što je pitanje je što je isplativo.

"Ništa se ne dobiva besplatno i mora se to uzvratiti na neki način saveznicima koji čuvaju nebo. Ili se mora, da se vratimo na tu opciju, održati tu komponentu oružanih snaga. To se po meni čini dobrom i pametnom odlukom", zaključuje Denis Avdagić.