ZAŠTITARI OPET MORALI IZNIJETI PERNARA IZ SABORA, ON ZAVAPIO: ‘Nemojte opet…’

Nakon što su prošle godine zaštitari već jednom iznijeli saborskog zastupnika Ivana Pernara iz sabornice, danas mu se opet dogodila ista stvar.

Naime, još su ga jednom izbacili iz Hrvatskog sabora, a on je sve prenosio uživo putem Facebooka. Tvrdi da je izbačen po naredbi SDP-ovca Siniše Hajdaša Dončića koji mu je, kaže Pernar, uzeo riječ. Pernar je rekao da ga je Furio Radin s govornice upitao bi li potpisao za referendum, a on mu je odgovorio da bi. Zatim ga je Hajdaš Dončić upozorio da ometa sjednicu. SDP-ovac nije prihvatio Pernarovu ispriku pa je pozvao zaštitare koji su Pernara i ovaj put iznijeli iz sabornice.

‘Nemojte opet’, rekao im je dok su ga iznosili, a sve se vidi na video snimci koju je Pernar objavio na svojem Facebooku, uz opis ‘Izbacivanje iz Sabora po direktivi Hajdaš Dončića’.

‘Ovo je demokracija u Hrvatskoj, ovo je prestrašno’, dodao je, slično kao i prilikom izbacivanja prošle godine.

‘Tijekom rasprave je Furio Radin s govornice davao slikovit primjer o strašnom zločinu koji se dogodi i da kojim slučajem on krene skupljat peticiju za vraćanje smrtne kazne da je uvjeren da ju ja ne bi potpisao. Ja sam mu na to iz klupe dobacio da ju bi potpisao, budući da je njegov govor bio izravno usmjeren na mene (inače mu ne bi odgovorio). Hajdaš Dončić mi je zato dao opomenu s oduzimanjem riječi i zapravo mi uskratio mogućnost daljnje rasprave. Kada sam javno izrazio neslaganje s tom odlukom, odredio je stanku i pozvao stražu da me iznesu. Drago mi je da sam javnosti pokazao koliko ima ljubavi za demokraciju u Saboru, tim više što se izbacivanje dogodilo u tijeku rasprave o tome treba li na zahtjev stotina tisuća građana raspisati referendum. To su te velike demokrate iz SDP-a koje glume visoke demokratske standarde, nema razlike između HDZ-a i SDP-a. Sustav je jedna pila s dvije oštrice’, napisao je Pernar nakon svega na Faceboooku.