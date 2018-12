ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMAC OVRŠIO SUVLASNIKE STANA, A JOŠ SE I POJADAO: ‘Taj stan je prava pravcata rupa!’

Suvlasnike stana od 90 kvadrata u centru Splita zaštićeni najmoprimac ovršio je za 200.000 kuna, a usto je podigao tužbu tražeći i 30.000 kuna koliko je platio električarske radove u stanu koje je, tvrdi, bio dužan obaviti vlasnik

Čini se da izmjene i dopune Zakona o najmu stanova nisu donijele rješenja koja bi zadovoljila i zaštićene najmoprimce i vlasnike stanova. Zaštićeni najmoprimci strahuju da će završiti na ulici jer im se najamnine nakon izmjene zakona drastično povećavaju, a vlasnici stanova su nezadovoljni što će dugo čekati kako bi konačno naplatili “podstanarstvo” po cijenama slobodno formiranima na tržištu, piše Slobodna Dalmacija donoseći jednu priču iz Splita koja ponajbolje ilustrira taj problem.

“Nije me obavijestio o radovima u stanu”

Naime, Radu Županovića, suvlasnika stana od 90 kvadrata u centru grada, kojemu je najmoprimac Vidan Glavina na ime zaštićene najamnine dosad plaćao 250 kuna mjesečno – sustigla je ovrha. Po njoj su Županovići dužni Glavini 200.000 kuna, a Glavina je protiv Županovića, kao vlasnika stana, podigao tužbu tražeći 30.000 kuna koliko je platio električarske radove u stanu koje je, tvrdi, bio dužan obaviti vlasnik. Tako su sada ovršeni računi Županovića i njegovih roditelja jer su kao obitelj suvlasnici stana.

“Roditeljima, penzionerima, svaki se mjesec odbija od mirovine po četiristo kuna. Majka mi je radila u Jugoplastici i ima 1400 kuna mirovine, a otac 2200. Taj će im se iznos vjerojatno odbijati do smrti. Treba li na to što dodati? Posudio sam pedeset tisuća kuna da bih isplatio svoj dio po presudi, jer bi mi u protivnom bio blokiran račun, što kao roditelj troje malodobne djece ne mogu sebi dozvoliti”, kaže za Slobodnu Dalmaciju ogorčeni Županović dodajući da ga Glavina nije pismeno obavijestio o obavljenim radovima u stanu te stoga smatra da mu ništa ne duguje.

RASTU CIJENE ZAŠTIĆENIH NAJAMNINA: Vlada tvrdi da nitko neće ostati na ulici

“Oni nisu socijalna kategorija”

Županović je najavio i protutužbu tvrdeći da prema zakonu zaštićeni najmoprimac biva netko tko spada u socijalnu kategoriju građana, a da Glavine to nisu. Kaže da prema njegovim informacijama, troje članova njihova kućanstva zajedno imaju oko 35.000 kuna prihoda mjesečno te posjeduju i drugu nekretninu koju zaštićeni najmoprimac ne smije imati.

“Iz ovoga je jasno da se ne radi ni o kakvoj socijalnoj kategoriji građana, i da Glavine, u odnosu na moju obitelj, imaju puno bolje materijalno stanje, stoga mogu sebi osigurati krov nad glavom”, kaže Županović koji živi u stanu za koji mjesečno plaća ratu kredita od 3000 kuna, s tim da je kredit podigao u švicarskim francima.

On tumači da mu Glavina sve to radi kako bi lakše otkupio njegov stan nudeći iznosu umanjen za onaj za koji ga želi ovršiti. Osim toga, Županović tvrdi da svi radovi koje je Glavina izveo u stanu nisu bili nužni osim jednog popravka koji je trebao biti pokriven iz zajedničke pričuve. Odlučan je da Glavini ne proda stan te da od njega traži da mu plaća veću najamninu u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova.

ŠTROMAR ĆE DODATNO ZAŠTITITI ZAŠTIĆENE NAJMOPRIMCE? Stanove otete u komunizmu vratio bi za 10 godina

“Sve ovo je zakuhala vlast…”

Zaštićeni najmoprimac Glavina tvrdi, pak, da on ili njegova odvjetnica nisu Županoviću poslali nikakav dopis vezan uz ponudu za otlup stana.

“Taj stan je prava pravcata rupa, a ja u toj rupi više ne mislim ostati! Protiv novog Zakona o najmu mi ćemo kao zaštićeni najmoprimci ustati ustavnom tužbom. Kakva socijalna kategorija, o čemu on to priča!? Mi smo zaštićeni najmoprimci jer nam se nije dozvolilo kao drugim građanima otkupiti stan u kojem živimo. Županović se služi lažima. On je od onih koji bi za malo para htjeli dobiti puno. Ja ga još nisam ovršio. Nedavno je dobio rješenje o ovrsi, nakon što se tri i pol godine od donošenja pravomoćne presude kojom je utvrđen dug na nju oglušio, pa sad cvili”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju prozvani Glavina.

Za nekretninu koju navodno ima, a koji kao zaštićeni najmoprimac ne bi smio imati, Glavina kaže da je poljska kućica od dvanaest kvadrata u vinogradu, za koju je podnio zahtjev za legalizaciju. Sporni stan je obitelj Županović kupila 1984. kao useljeni, a u njemu su živjeli Glavinin djed i baka. Nakon njihove smrti on je u tom stanu nastavio živjeti sa svojom obitelji.

Županović ističe da nije ljut na Glavinu nego na vlasti koje su sve zakuhale jer umjesto da su novcem od otkupa društvenih stanova riješile zaštićene najmoprimce i osigurale im zamjenski krov nad glavom, ostavile su vlasnike da se s njima naganjaju po sudovima.

ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI PROSVJEDUJU NA MARKOVU TRGU: ‘Ovo je velika prijevara, država očito pogoduje kapitalu’