ZASJEDA GLAVNI ODBOR SDP-a, TRAŽI SE BERINA OSTAVKA: ‘Nemam iluzija da se nakon ovog stanje u stranci može popraviti’

SDP je u subotu započeo sjednicu Glavnog odbora na kojem se raspravlja o krizi u stranci koja je kulminirala pismom 90 nezadovoljnika, od kojih su i 23 saborska zastupnika, u kojemu se moli predsjednika Davora Bernardića da odstupi za dobrobit stranke.

Za razliku od dosadašnje prakse, novinari prvi put nisu mogli slušati Bernardićev uvodni govor pred Glavnim odborom. Međutim, prema neslužbenim informacijama, doznaje se da je u obraćanju članovima GO Bernardić pozvao SDP-ovce na zajedništvo te ustvrdio da bi se trebali ugledati na “Vatrene” i igrati za SDP po principu “svi za jednog, jedan za sve”. Govoreći, pokazivao je kronološki novinarske tekstove i rekao kako “nema iluzija da se nakon ovoga stanje može popraviti”. Izlaz iz krizne situacije, međutim, nije ponudio. Rekao je da mu ne smetaju ni pisma koja mu se šalje ni zahtjevi da odstupi nego način na koji se to plasiralo u medijima te kako se ide protiv Statuta. Bernardić je kazao, doznaje se neslužbeno, da pojedinci u raspravi, poglavito saborski zastupnici rade protiv SDP-a i na način da najavljuju mogućnost velike koalicije s HDZ-om, ne dolaze u Sabor i na sastanke stranačkih tijela, podržavaju novog državnog odvjetnika koji je “zaustavio istragu u Agrokoru”, čak i hvale Plenkovićeve poteze.

Bernardić je kazao i da ga “boli licemjerje drugova kada je prošli predsjednik Zoran Milanović govorio o djedu ustaši”, te je mišljenja da bi ga razapeli da je, poput nekih pjevao Čavoglave ili da je bio član HDZ-a kao Siniša Hajdaš Dončić“. Podsjetio je i na načela djelovanja koje je donio još Ivica Račan te rekao da je njegova poruka: “Poštujmo sami sebe, tijela i odluke koje smo sami izglasali, poštujmo SDP i poštujmo socijaldemokraciju”.

Nakon njegova govora, član Glavnog odbora Tomislav Zrinski zatražio je suspenziju na dvije godine za sve funkcije u stranci za članove Predsjedništva koji su u javnosti kritički istupali, a njegov je zahtjev izazvao negodovanje. Gordan Maras pitao je Benardića zašto on umjesto Zrinskog nije zatražio njihovo sankcioniranje, a Ranko Ostojić zatražio je da se i njega uvrsti na popis onih koje vodstvo stranke želi sankcionirati. Na početku sjednice predsjednik Glavnog odbora Erik Fabijanić izvijestio je da je primio zahtjev za sankcioniranje onih članova Predsjedništva koji su prekršili Statut istupanjem u javnost, koji je potpisalo 54 člana Glavnog odbora, ali je odbio pročitati imena potpisnika nego je pozvao one koje to zanima da pogledaju zahtjev i potpise.

Prema neslužbenim informacijama, suspenzija sa stranačkih dužnosti, odnosno, izbacivanje iz Predsjedništva odnosilo bi se na Peđu Grbina, Sinišu Hajdaša Dončića, Vedrana Babića i Mihaela Zmajlovića. I ta je obavijest rezultirala negodovanjem dijela prisutnih. Dolazeći na sjednicu, Željko Jovanović je kazao da je svima jasno da stranka ne stoji dobro, da stranka nije u krizi nego je u krizi vodstva i da nikakve sankcije ne dolaze u obzir jer ljudi koji su otvoreno govorili su puno vrjedniji od onih koji su gurali glavu u pijesak i prave se da ne vide u kakvom stanju je SDP. Ne očekujem da se donesu bilo kakve sankcije jer bi bilo kakve sankcije značile put u raskol SDP-a, poručio je Jovanović.

Nenad Stazić također ne očekuje sankcije, a ako ih bude, dodao je, onda ćemo vidjeti što dalje. Ovo je zadnja šansa da do toga ne dođe i da ljudi koji su pripremili te suspenzije, odustanu od toga, smatra Stazić.

Sabina Glasovac se nada da do suspenzija neće doći jer to nije rješenje SDP-ova problema. Treba danas tražiti rješenja, a ne produbljivati probleme, ocijenila je. Bez obzira na suspenziju, GO će donijeti odluku i preuzeti odgovornost, ne samo za tu odluku nego i za daljnju budućnost SDP-a koja će itekako imati veze s odlukom koju danas donese, poručila je Glasovac.

Gordan Maras očekuje otvoren razgovor. Ne smijemo dopustiti da zbog jedne, pet ili deset osoba trpi socijaldemokracija u Hrvatskoj i članovi, ali i oni najvažniji, građani Hrvatske. Očekujem da danas konačno sjednemo i otvoreno razgovaramo, postanemo stranka u kakvu sam ja ušao 1997 i zbog čega sam ušao u nju, to želim i nadam se da ću to dobiti, kazao je Maras, istaknuvši da je protiv suspenzija.

Protiv sam toga da se bilo koga sankcionira jer to neće riješiti problem SDP-a koji sada je, a znam da to nije u dva intervjua koje su ljudi dali na TV-u, napomenuo je najavivši da će se boriti za SDP.

Od 99 članova Glavnog odbora, koliko ih je nakon što su raspuštene organizacije Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije kada ih je bilo 103, na sjednici je verificiran 91 član Glavnog odbora. SDP-ovci koji povremeno izlaze iz dvorane situaciju opisuju napetom te kažu da je stranka podijeljena napola i da vjeruju da će sjednica dugo trajati.