HOĆEMO LI JOŠ DUGO IMATI SKORO NAJJEFTINIJU STRUJU U EUROPI? ‘Standard nam je nizak, ali jedne stvari treba biti svjestan’

Domaći i inozemni energetski stručnjaci upozoravaju da Hrvatsku u narednim godinama očekuje značajno poskupljenje cijene, a najdalje u prognozama je otišao londonski think tank ICIS koji predviđa da će do 2025. cijene u Hrvatskoj i Sloveniji mogle biti najviše u Europskoj uniji

Trenutačno kućanstva u Hrvatskoj plaćaju jednu od najnižih cijena električne energije u Europskoj uniji. Prema podacima Eurostata, kilovatsat struje u prvih šest mjeseci prošle godine koštao je 0,1433 eura ili oko 1,10 kuna. U istom je razdoblju prosječna cijena kilovatsata struje u EU bila 0,2439 eura ili nešto više od 1,80 kuna.

To znači da je struja u Hrvatskoj oko 40 posto jeftinija u odnosu na prosjek EU. Jeftiniju struju unutar zajednice 28 zemalja plaćaju jedino Rumunji, Litavci, Mađari i Bugari. Čak su i Slovenci struju plaćali više, točnije 0,2021 euro ili nešto više od 1,50 kuna po kilovatsatu.

Skok i za 50 posto

No, domaći i inozemni energetski stručnjaci upozoravaju da Hrvatsku u narednim godinama očekuje značajno poskupljenje cijene, a najdalje u prognozama je otišao londonski think tank ICIS koji predviđa da će do 2025. cijene u Hrvatskoj i Sloveniji mogle biti najviše u EU. Razlog tomu je rast cijena ugljena i plina. Hrvatska i Slovenija trećinu svojih potreba zadovoljavaju proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva, a s obzirom na projekcije rasta cijene ugljena, cijena struje bi mogla skočiti i za 50 posto.

Socijalna komponenta protiv rastućih naknada

No, domaći analitičari ističu kako je u Hrvatskoj standard ipak niži i kako Vlada vodi računa o socijalnoj komponenti prilikom određivanja cijena energenata.

“Standard u Hrvatskoj niži je nego u najvećem broju drugih članica EU i Vlada vodi računa o socijalnoj komponenti. No u budućnosti će tržište učiniti svoje, a može se očekivati rast cijena struje diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj”, rekao je za Novac.hr energetski stručnjak Igor Dekanić.

I njegov kolega Goran Granić tvrdi da se rast cijena struje može očekivati u budućnosti. Na to bi najviše mogle utjecati naknade za ugljični dioksid, koje će se u EU u budućnosti povećavati.