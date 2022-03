Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na N1 televiziji, gdje se dotaknuo teme o rekonstrukciji Vlade. Rekao je da je premijeru Andreju Plenkoviću problem to što ne može smijeniti jednog ministra, nego mora odmah nekoliko njih.

"Imamo Andreja i 17 patuljaka. Ovi se svi mogu mijenjati, on ostaje. On će ocijeniti tko mu smeta. Njemu Tramišak posebno smeta zbog unutarstranačkih odnosa. Skandal je što se ministrici uopće prijeti. Građaninu je svejedno prijeti li joj Grmoja ili Brkić. Međutim, u realnim odnosima to nije svejedno i to pokazuje da se radi o nekim unutarnjim odnosima", rekao je Puhovski.

Konstatirao je da Plenković ostaje premijer, jer je oporba preslaba i preloša da bi imala realnu opravdanost ambicije da dođe na vlast.

"On će mijenjati svoje patuljke koliko god hoće. Njegova priča o tome da je jamčio mir i stabilnost se pokazala kao neka vrsta nestabilne stabilnosti jer su se ljudi stalno mijenjali. Ministrice i ministri ne mogu imati autoritet kakav su imali čak i ako su potpuno nevini", kazao je Puhovski.

Čekat će s izborima

Uspoređujući našu situaciju s drugim zemljama, rekao je da je kod nas posebno to što toga ima jako puno. "Izmiješale su se jako sitne stvari sa stotinama milijuna. Na isti način imate pritisak na ljude koji su odgovorni za ogromne prevare i korupcije i ljudi koji su pomogli nekoliko ljudi da dođu do posla", rekao je Puhovski.

Smatra da će Plenković čekati s izborima do zadnjeg trena jer je uvjeren da može kontrolirati većinu i ovako.

"HDZ-u ne pada popularnost neovisno što se događa s korupcijom, SDP-u ne pada popularnost bez obzira što su potamanili polovicu svog članstva. Da se ide na prijevremene izbore Plenković sigurno ne bi prošao gore nego sada. Plenkoviću se ne da time baviti. Neće ići na izbore ako ne bude prisiljen", rekao je Puhovski.