Politički analitičar, Žarko Puhovski otkrio je što očekuje od političke 2022. godine. “Ovo je prije svega godina koja je stvorena za strategijsku politiku, koja se bavi strategijom razvoja. Nema izbora, kakva god da bila korona, mi smo se na nju navikli, kako god da ide obnova, ona ide rutinski i ne predstavlja nekakav pritisak na sustav. Sad bi se trebalo raspravljati o zdravstvenog reformi i decentralizaciji. Ja ne vidim nikakav intelektualni potencijal za strategijsku raspravu ni na kojoj strani i to me, zapravo, brine. Plenkoviću ta rasprava ne treba, pokazalo se da mu, bez obzira na to, ide”, rekao je Puhovski za N1.

'Plenkoviću ide dobro, a to nije dobro'

Smatra da nije važno je li ubrzana dinamika obnove, ima li uhićenja istaknutih političkih dužnosnika, jer HDZ ima svojih 30 posto potpore u anketama. “Možete raditi što god hoćete, on ima svojih 30 posto, a što je u naravi još više. On, praktički, ima izbore i on nije motiviran. Problem Hrvatske u ovom trenutku je da Plenković nije ugrožen i ide mu dobro. Jedina naša nada je to da on ne zna da mu ide dobro”, poručio je Puhovski.

No, to što Plenkoviću ide dobro, nije dobro za društvo. “Znamo iz iskustva da se ljudi bez pritiska, a pogotovo ljudi koji imaju kormilo u rukama, ne mijenjaju, ne čine nešto važno”, objasnio je analitičar te se s Plenkovića prebacio na Zorana Milanovića.

Milanovićevo pucanje ćorcima

“Milanović je došao u poziciju da bude politička Rudanica. Uzmite tri proste riječi i nakon pet puta se čak ni časne sestre ne uznemiravaju, jer su navikle. Realno, on zapravo puca ćorcima, nema nikakvu mogućnost. A kad prečesto koristite teške riječi, to izgubi značenje, naprosto inflacija uzrokuje pad vrijednosti. On stalno maše nekom puškom, ali problem je što puška nije nešto ozbiljno puknula ”, rekao je Puhovski.