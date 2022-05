Burna su postala aktualna politička zbivanja u zemlji. Stoga je politički analitičar Žarko Puhovski prokomentirao mogućnost da Zorana Milanovića u njegovim stavovima unisono podržava ljevica i Most.

"Mislim da su to ostaci podrške ljevice predsjedniku Milanoviću. Milanović je daleko otišao od ljevice. Bauk je rekao da su uz njega, jer su za njega glasali na izborima. To nije politika koja će dugo trajati. Ili će se Milanović morati vratiti na politiku zbog koje je izabran ili će ljevica morati naći novog kandidata. Ovo za ljevicu ne može imati smisla, osim ako se SDP ne odluči da postane jedna vrst pristojne konzervativne stranke, što im ja preporučujem", rekao je Puhovski za N1.

Od veta nema ništa

Smatra da je Milanović odlučio oštrom retorikom privući što veći broj biračkog tijela. "Predsjednik Milanović je prihvatio nešto što smo mi kao klinci u jednoj igri zvali 'tko nabije, taj dobije'. On lupa različito oštre formulacije, koje su se radikalima svidjele, koje nisu politički korektne, nisu mainstream i nisu ljevičarske. Ono što je od ljevice ostalo zanima da predsjednik naudi HDZ-u", rekao je Puhovski.

Nove podjele između Vlade i predsjednika izazvala je Milanovićeva najava veta na ulazak Švedske i Finske u NATO, što je on odlučio uvjetovati poboljšanjem položaja Hrvata u BiH. Puhovski smatra da će Milanović tu bitku izgubiti.

"Milanović je već jučer rekao da on ne zna može li navesti veleposlanika da promijeni stav koji ima parlament, ali po logici stvari on to ne može. Tu ne treba očekivati nikakve događaje. Ono što je ovdje indikativno, samo u jednoj rečenici predsjednik je rekao nešto što je argument, a to je da bi ulaskom Finske u NATO, NATO došao na 50 kilometara od Sankt Petersburga. To je geopolitički argument, ali treba li ga NATO uzeti u obzir je druga stvar", rekao je Puhovski, dodavši da izborni zakon u BiH nema veze s ulaskom Finske u NATO.

Nema ništa 'na mišiće'

Dodao je da se "mišićima" u ovoj situaciji ne može ništa postići. "Izbori će se, izgleda, održati po ovom postupku. Meni se čini da ima smisla rugati se s Vladom, kad u nečemu nije uspjela. Ja sam siguran da su Plenković i svi ostali htjeli pomoći da se promijeni zakon u BiH, ali u tome nisu uspjeli. Ali s pravom da se rugamo Vladi zbog neuspjeha, ne znači da je bolje rješenje šaka u glavu jednoj maloj državi. Istovremeno, Milanović dolazi na rub velikog sukoba s njemačkom diplomacijom i državom, a to je za Hrvatsku jako loše, jer je Njemačka uz Francusku jako važna država u Europi, a s druge strane, Njemačka je i tradicionalno bila uz Hrvatsku", rekao je Puhovski.

Dodao je da, kad se vidi ponašanje predsjednika Milanovića, "postavlja se pitanje kako je taj čovjek ikada mogao biti profesionalni diplomat. To je doista misterij."