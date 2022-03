Čeka nas vruće političko proljeće. U sjeni rata u Ukrajini i dizanja cijena u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković najavio je rekonstrukciju Vlade, koja je dijelom potaknuta istragama USKOK-a protiv SDSS-ovog potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i HDZ-ova ministra Josipa Aladrovića, dok je danas i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, zajedno sa zamjenikom Bojanom Ivoševićem, podnio ostavku pa će u narednim mjesecima i drugi po veličini grad u Hrvatskoj ići na izbore.

"Split ide na nove izbore", kazao je danas Puljak objavljujući svoju i ostavku zamjenika te dodao kako će ti izbori biti "referendum o smjeru prošlosti i smjeru budućnosti, ali i o redu i neredu". Naglasio je da se neće odreći svog zamjenika Ivoševića protiv kojeg je Općinsko državno odvjetništvo prošlog tjedna podiglo optužnicu zbog prijetnje urednici Gradske rubrike Slobodne Dalmacije kojoj je nakon verbalne rasprave rekao da "će im se napiti krvi".

'Razuman potez u nerazumnoj situaciji'

Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr kazao je da je Puljkova i Ivoševićeva ostavka "razuman potez u nerazumnoj situaciji". "Oni su ostali bez podrške u Gradskom vijeću i pitanje je kako bi se mogli 'gombati' s njima dalje, a vjerojatno je da to ne bi bilo baš uspješno. To se može interpretirati i kao, takozvani, moralni čin. No, da su to napravili prije nekoliko mjeseci, to bi se onda moglo nazvati moralnim činom. Ovdje mi se čini da je to više nešto što su šahisti zvali 'iznudica', odnosno povukli su jedini potez koji im je preostao", kazao je Puhovski.

Smatra da Puljak vjeruje da bi im takav potez mogao pomoći na novim izborima. "Bilo bi razumno da Puljak na nove izbore radi bez Ivoševića jer bi se onda moglo govoriti o moralnom činu. Ako će ići s njim na izbore, to će biti konačni dokaz da se radi o čistoj taktici. Tada bi značilo da je Puljak ocijenio da je HDZ u poteškoćama i da je SDP izrazito slab…", kaže. Smatra da je Puljak vezano uz Ivoševića prekasno reagirao jer ga još uvijek brani. "On je njega branio više nego Plenković svoje ministre", naglašava.

Govoreći o Puljku na čelu Splita, analitičar je podcrtao da je to dobar primjer koji pokazuje da je politika "jako težak posao". "I ljudi koji mogu biti uspješni u raznim strukama, nemaju kapaciteta voditi političku, čak ni kampanju, a kamoli političke institucije. Puljak se sada pokazao nesposobnim da vodi Split", rekao je.

Mihanović, Kerum, ali mogao bi se pojaviti i netko novi

Puhovski smatra da će se u Splitu ponovno pojaviti "rupa" od 10 do 15 posto glasova koji će tražiti nekog potpuno novog kandidata ili kandidatkinju jer su se svi postojeći "manje-više osramotili u raznim etapama". "Čini se da mogući HDZ-ov kandidat Vice Mihanović fantazira da bi mogao biti ministar. No ako je HDZ iole pametan pronaći će nekog mlađeg, po mogućnosti žensku osobu, da vodi listu. Jer, ako idu s Mihanovićem oni samo mogu izgubiti ono što su imali, a relativno su bili dobro prošli na zadnjim izborima", kaže Puhovski.

Za SDP smatra da je u potpunom rasulu kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini u Splitu, dok se Možemo! nije pokazao taktički spretnim, što mu je očekivano jer imaju uglavnom ljude bez iskustva, a nisu im pomogle ni poteškoće koje su se pojavile u "centrali u Zagrebu".

"Kerum će opet dobiti nešto svoje i igrat će neku važnu ulogu. Paradoks u Splitu je da sada svi govore da Kerum nije bio najgori. To se postiglo s Puljkovom nesposobnošću", kaže Puhovski za kojeg je ipak ključno pitanje hoće li se do splitskih izbora uspjeti stvoriti neka nova neovisna lista "koja bi bila čista" i koja će onda ponovno dovesti do miješanja karata. Ako i Puljak dobije nove izbore, on će se ponovno naći u kompliciranoj situaciji s Gradskim vijećem. "A još je pitanje i hoće li uopće održati izbori za Gradsko vijeće. Mogla bi se i nakon izbora nastaviti pat situaciji i to će oštetiti Split možda ne dugoročno, ali srednjoročno sigurno", zaključio je Puhovski.

'Tko je ministar je nevažno'

Trenutno najvažnija politička tema u Hrvatskoj je najavljena rekonstrukcija Vlade, a svakim danom izlaze nova imena i kombinacije o odlasku starih i dolasku novih ministara. Za razliku od mnogih drugih, Puhovski smatra da Plenković neće ići u veliku rekonstrukciju i mijenjanje većeg broja ministara.

"Zapravo je nevažno tko su ministri dok je Plenković premijer. To je njima važno, to je važno šoferima, sekretaricama ili sekretarima, koga već imaju. No, zapravo je to politički irelevantno jer nitko od njih nema nikakvu važnost", kaže Puhovski.

Može li Plenković smijeniti Banožića?

Kao najgoreg ministra u Vladi ocjenjuje Marija Banožića. "Paradoksalno je da jedan od dvojice vjerojatno najgorih ministara, Mario Banožić, ne može otići", kaže Puhovski. No, čini se da niti ostanak Banožića nije toliko izvjestan jer je danas Jutarnji list objavio da se ozbiljno razmišlja o pripajanju Banožićeva Ministarstva obrane s Ministarstvom hrvatskih branitelja, a na čelu tog jedinstvenog ministarstva bio bi Tomo Medved.

Banožić se već mjesecima nalazi u centru prepirke premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. U toj svađi oko vojske, često se nisu birale riječi, predsjednik je nekoliko puta ponovio da Plenković treba smijeniti Banožića, dok je premijer uporno odbacivao takvu opciju. "Mislim da bi (odlazak Banožića i spajanje ministarstva na čelu s Medvedom op.a.) to bilo priznanje Milanoviću za koje, nisam siguran, da bi baš Plenković tako lako progutao", kaže Puhovski i dodaje kako trenutno ne vjeruje u opciju spajanja ta dva ministarstva, ali i dodaje da je ono moguće.

"To bi značilo da je Plenković pokazao višu razinu samosvijesti od onoga što se u ovim sukobima dosad moglo naslutiti između njega i Milanovića. Jer je on dopustio da ga Milanović spusti na njegovu razinu. Ako bi to napravio s Banožićem onda bi zaista pokazao da je klasa iznad Milanovića. To bi ga možda i moglo motivirati, ali je pitanje hoće li to ostali u stranci progutati", rekao je Puhovski. No, smatra i da je poprilično opasna opcija spajanja Ministarstva obrane i branitelja.

'Opasna opcija'

"To ni Jugoslavija nije nikada branila sa SUBNOR-om. Nema spora da branitelji pripadaju u socijalnu skrb. Sada postoji posebno Ministarstvo koje samo implicira određene privilegije kojih katkad ima, ali u nekim slučajevima i nema. Oni su trebali biti posebni odjel socijalne skrbi, a to da ih se veže uz vojsku je, naprosto, pogrešno i opasno", rekao je Puhovski.

Uz Banožića, smatra da je drugi najgori ministar Gordan Grlić Radman. No, u tekstovima o mogućim imenima koja su na stolu za smjenu, ministar vanjskih poslova se ne spominje. "On ne bi smio biti ni tajnik u Ministarstvu. I tu ne mislim državni tajnik, nego tajnik. On je ministar iz nikome poznatih razloga", kaže Puhovski te ponavlja kako ti najgori neće otići dok se kao neki koji će otići spominju oni za koje Puhovski smatra da su dobro radili svoj posao.

'Tramišak je dobra ministrica'

"Nataša Tramišak je po svemu sudeći dobra ministrica", kaže Puhovski o čelnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koja je u priču o rekonstrukciji upala u trenutku kada su mediji objavili da su joj prijetili zbog natječaja oko nabave softvera, a za te prijetnje je premijer Plenković doznao iz medija.

"No, sada se ne radi o tome je li ona dobra ministrica ili nije, nego se radi o unutrašnjim odnosima", kaže Puhovski i dodaje da bi "u roku od četiri sata bio u zatvoru svatko tko bi u normalnoj državi prijetio ministru". "No, to su unutarstranački odnosi u HDZ jer izvan stranke se nitko ne bi ni usudio prijetiti ministrici", kaže Puhovski.

Ponovno isplivalo ime Davora Filipovića

Kao moguća zamjena za ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića spominje se bivši HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Davor Filipović. Njega se povezivalo i kao moguću zamjenu Damiru Vanđeliću u Fondu za obnovu, ali i kao nasljednika Darka Horvata u Ministarstvu graditeljstva. Na te dvije funkcije ipak nije imenovan, ali ga je Plenkovićeva vlada stavila u Nadzorni odbor Ine.

"Ne znam kako bi Filipović bio napredak u odnosu na Ćorića. Čovjek koji ima tako loš imidž u javnosti i to ne baš nezaslužen, se nalazi kao kandidat, a u ovim uvjetima, moje je mišljenje da je to naprosto bahato ponašanje. Time se hoće reći, ja mogu što hoću. To da je Filipović ministar je, po mom mišljenju, loš vic. Ali i loši vicevi katkad postaju realnost", kazao je Puhovski.

Tko umjesto Aladrovića?

Jutarnji list danas piše i kako bi Josipa Aladrovića na čelu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike mogla naslijediti državna tajnica iz tog ministarstva, ali i još jedna bivša HDZ-ova gradonačelnička kandidatkinja u Zagrebu, Margareta Mađerić.

"Ona je neke stvari u svojoj domeni dobro radila. No, nju su svojevremeno žrtvovali kao kandidatkinju za gradonačelnicu Zagreba, slično kao i Filipović. Ali velika razlika između nje i Filipovića je da se ona nije toliko osramotila. Ona je imala loš rezultat, ali to su bila neka druga vremena, i svejedno je bila bolja od Filipovića", kaže Puhovski i dodaje kako bi ona mogla biti izgledna kandidatkinja i zato što treba paziti na "rodnu kompoziciju Vlade", odnosno na broj žena na mjestu ministrica.

Odlazi li Vili Beroš?

U tekstovima o rekonstrukciji Vlade pojavilo se i ime ministra zdravstva Vilija Beroša. I dok Jutarnji list danas piše da bi na njegovo mjesto mogao doći državni tajnik iz njegova ministarstva Tomislav Dulibić, Net.hr je jučer od izvora bliskog vladajućoj koaliciji doznao da se kao potencijalni kandidat za to mjesto ministra Beroša spominje i ravnatelj KB Dubrava, prof. dr. sc. Ivica Lukšić.

"Kada ga je trebalo smijeniti, nisu ga smijenili, a sada je svejedno. Kada je, uz odobrenje Plenkovića, zauzimao neke pozicije koje mu, po mojem uvjerenju, ustavno i zakonski nisu pripadale, nije smijenjen jer je to činio, ako ne po Plenkovićevoj naredbi, a onda po odobrenju, jer je Plenkoviću odgovaralo da isturi Beroša naprijed. A sada kada ga više ne treba bi mogao otići. Ako ode jer nije proveo reformu zdravstva, onda je to opet loš vic, jer tu reformu nitko nije proveo zadnjih 30 godina", kazao je Puhovski te je tu reformu bilo praktički nemoguće provesti u dvije pandemijske godine.

'Plenković će pokušati maknuti što manji broj ministara'

Puhovski smatra da će premijer Plenković iznenaditi mnoge kada objavi konačan popis oni koji odlaze iz Vlade. "On će pokušati maknuti što manji broj ministara", kazao je Puhovski koji se nada da će SDSS umjesto Borisa Miloševića, protiv kojeg je pokrenuta istraga, na mjesto potpredsjednika Vlade predložiti profesoricu s Pravnog fakulteta Snježanu Vasiljević.

"SDSS je možda najmuškija stranka u Hrvatskoj i tako bi se malo osnažila i ta strana. No, to sve ovisi o unutrašnjim preslagivanjima za koje pretpostavljam da će se na kraju minimalizirati broj promjena jer što ih je više to je veći broj interesenata, veći broj nepotističkih i klijentelističkih igara, a Plenković će tu onda izgubiti više vremena i energije", zaključuje Puhovski u razgovoru za Net.hr.