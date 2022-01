Oprečne su reakcije hrvatskih vlasti na situaciju u Ukrajini. Dok premijer Andrej Plenković poručuje kako će Hrvatska reagirati ako Rusija krene u invaziju, predsjednik Zoran Milanović tvrdi da će u tom slučaju povući hrvatske snage s istoka Europe. Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je Milanovićeve jučerašnje prijetnje.

“Predsjednik tu maše praznom puškom jer je 80 od 84 vojnika, koliko ih je bilo tamo, prekjučer vraćeno u Hrvatsku. Ostala su samo četiri časnika. Više se nema što raditi u tom pogledu”, rekao je Puhovski za tportal.

Drži da je Milanović djelomično ipak u pravu, jer je javnost prihvatila antirusku histeriju iz Washingtona, koji se, tvrdi on, ponaša "po najnižoj razini obrazaca iz Hladnog rata, tj. obrasca koji se kod nas zove ‘drž’te lopova’."

“Sjedinjene Američke Države najagresivnija su država na svijetu koja priča o ruskoj agresivnosti, pri čemu nema dvojbe da ruski predsjednik Vladimir Putin poduzima agresivne akcije protiv Ukrajine, ali govoriti o tome iz pozicije SAD-a kao o nečemu moralno neprihvatljivom, dok sama ta država čini čitav niz sličnih stvari po svijetu, nešto je što ne bi trebalo samo tako olako prihvaćati, kao što to čine, ne samo političari, nego i dio takozvanih geopolitičara i stručnih komentatora koji su se potpuno nekritički postavili na američku stranu”, smatra Puhovski.

Milanović je otkrio tajnu

No, Plenković je veliki prijatelj Ukrajine, zbog čega je malo vjerojatno da bi odustao od pomoći ako se situacija zaoštri. Puhovski smatra da do toga neće doći, kao niti do toga da bi Plenković blokirao Milanovićevo povlačenje vojske.

“Vjerujem da nema govora o zaoštravanju situacije. To je klasična, u primitivnoj varijanti izvedena, hladnoratovska histerija. Ono što postoji kao problem u Hrvatskoj je da, po zakonu, predsjednik samostalno vodi oružane snage samo za vrijeme rata. U mirno doba Zakon o obrani umanjuje predsjednikove ovlasti koje su znatno relativirane, tako da predsjednik sam ne može puno napraviti, osim ako se ustanovi da je u Ukrajini došlo do ratnog stanja pa može povući vojsku, a to je opet apstraktna varijanta jer u realnosti nema nikakve vojske tamo", otkrio je Puhovski.

Kaže da je Milanović objelodanio dobro čuvanu tajnu: “Ta je tajna da se u Hrvatskoj političari busaju u prsa kako podržavaju Ukrajinu, a u međuvremenu povlače vojsku od tamo.”

Ipak, nije nemoguće da se vojni vrh, koji je ionako već u svađi, sukobi i oko slanja vojske u inozemstvu. Puhovski kaže da nam se tu tom slučaju "država ne bi raspala, ali se predsjednik Milanović pokazao čovjekom koji je talentiran da i onda kada je u pravu, što je dosta rijetko, to iznosi na takav način da se izgubi sadržaj. Izgubi se to što je u pravu zbog način na koji iskazuje to što je pravu.”

Igranje na kartu krize

To je zato što, objašnjava stručnjak, Milanović stalno igra na kartu krize. “Ode malo na skijanje, pojede tamo pol’ piščanca, kako je sam rekao, i onda se osnažen vrati natrag da bi se igrao nove krize. I kad krize nema, on će je izmisliti”, kaže Puhovski i dodaje da je Plenković u pravu kad kaže da je Milanovićev stav proruski, što i nije loše s obzirom na već spomenutu antirusku histeriju.

“Milanović se ponaša na taj način jer je to njegov ‘modus operandi’. To je način na koji on sebe kao predsjednika doživljava jer nema realnih ovlasti u svakidašnjem životu. Tako da kad je politički barem dijelom u pravu ili kontekstualno u pravu, s obzirom na to da su svi navlačeni na drugu stranu, on to čini na način koji je potpuno neprimjeren za predsjednika države. To, na žalost, nije bez presedana, to se događalo i boljim i važnijim državama u Europskoj uniji. Naša je sreća što smo potpuno nevažna država – vojno i politički tako da će to više biti materijal za neke viceve u kuloarima jer Hrvatsku ne shvaćaju ozbiljno”, zaključio je politički analitičar.