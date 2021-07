Akciju policije i Uskoka u Zagrebu koja je započela jučer, a nastavljena danas komentirao je politički analitičar Žarko Puhovski. Smatra kako je akcija tek započela.

“Mogu biti još deseci krakova. Po onom što se priča ima dobrih razloga da se vjeruje da je još ljudi upleteno. Nemamo još nikakvo priopćenje DORH-a, a HRT još nijednu službenu riječ nije rekao o tome da je njihov šef u pritvoru. Svaka tvrtka mora obavijestiti tko je preuzeo dužnost, oni su toliko šokirani da nisu u stanju objaviti tri formulirane rečenice", rekao je Puhovski za N1.

Dodao je kako su uhićenja pokazala koje je metodičko mjesto čovjeka kojeg se smatralo moćnim. "Meni je žao zbog profesorice Stavljenić-Rukavine, koja se jednom pokazala iznimnom političarkom kad je dala ostavku, no ona je očito pristala raditi s Bandićem i sad je stvar u tome da je doista malo loš okus u ustima izazvalo to da su stvari krenule kad njega više nema. Bio je on i uhićen, ali je to onda stalo. Sad smo u situaciji kad ne znamo što se događa”, rekao je Puhovski.

'Sustav u kojem je idiot onaj koji ne uzima'

Iako se o upravljanju Zagrebom posljednjih 20 godina puno nagađalo, polako sve izlazi na vidjelo - Advent, ravnatelj HRT-a navodno je kurir koji nosi novac gradonačelniku, u bolnici Srebrnjak dogodio se sumnjiv natječaj.

“Ako vi kao moj šef dobite 5000 eura, ja smatram da bih trebao dobiti barem tisuću. To je ono što je problem curenja. Ja znam da ste dobili, više me ne možete sprečavati, a znate da je netko iznad dobio. Imate čitav sustav u kojem je zapravo idiot onaj koji ne uzima. Sigurno ima takvih, ali oni ispadaju idioti, ne idu u društvo, ne idu na večeru, ne pripadaju klapi i oni su izbačeni iz ekipe. I to je očito nešto što se događalo. To ima u velikim gradovima svugdje, ali ovdje je to prešlo neko granicu. I to granicu u kojoj se dvosobni stan na Trgu daje kao mito, kao nagrada za posredovanje. To je nešto o čemu ljudi mogu sanjati, fantazirati”, komentirao je.

Puhovski je dodao kako mu je upitna sama plaća Kazimira Bačića kao ravnatelja HRT-a.

"Brine što on ima tako veliku plaću, 24 tisuće kuna. To su naši novci. Zašto bi on imao plaću veću od premijera? To je bezobrazluk. Nota bene, taj čovjek se pojavio niotkuda, on nije bio u stanju tri suvisle rečenice izreći, to je bila sramota. I sad se još događa da je nosio novca. To je sustav u kojem se traži što je niža moguća kvaliteta ljudi, da oni ne bi gnjavili, da bi radili što im se kaže”, rekao je.

Mađarski zakon i LGBT propaganda

Mostov Nikola Grmoja komentirao je sporni mađarski zakon koji zabranjuje promoviranje LGBT propagande mlađima od 18, a na današnjoj saborskoj sjednici predložio je paket "antipedofilskih" zakona.

"Ne vidim po čemu bi homoseksualne osobe bile opasnije od heteroseksualnih osoba. To je meni potpuno nepojmljivo. Nikakvi podaci na to ne upućuju. Drugo, desnica se našla u potpunoj histeriji, pogotovo nakon Matićeve rezolucije u EP-u. Prvo su rekli da je ta rezolucija povreda ljudskih prava. Ona to ne može biti, ona daje načela. Drugo, rekli su da se radi o ubijanju nerođene djece, a onda su rekli da je to ideološko pitanje. Kako bi ubijanje moglo biti ideološko pitanje? To je potpuna smušenost.

U korijenu je sljedeće – kod nas te stvari naglašavaju oni koji sebe smatraju velikim patriotima. Međutim, ne možete biti patriot i zastupati život od početka jer ako ste patriot onda je domovina iznad svega, pa i života. Ako ste za život, onda je život iznad domovine. To je što ti ljudi ne mogu progutati i onda se oni izvlače, kao sada Grmoja, tako da kažu da treba braniti djecu od pedofilije", rekao je Puhovski.

Grmoja također govori kako roditelj ima pravo odgajati dijete do 18. godine kako on smatra da je najbolje.

“Volio bi vidjeti koji roditelj danas sam odgaja dijete do 18. godine, a da spriječe vanjski utjecaj. Na glavu da se postave, ne mogu djecu ograditi. Vi hoćete braniti djecu od propagande drugom propagandom – homoseksualne i slične osobe su zapravo perverznjaci, izrodi, ljudi koji nisu normalni i njih treba izolirati. Onda se obično, kao tolerantno, kaže neka rade u svom domu što god žele, samo neka nas ne gnjave s time”, smatra Puhovski.