Politički analitičar Žarko Puhovski u Newsroomu N1 televizije je komentirao aktualna događanja u zemlji.

Na samom se početku osvrnuo na situaciju u SDP-u. “Ponašaju se kao da su izgubili vezu s realnošću i sad su došli u vrstu metafizičkih problema – kako isključiti nekoga tko nije član, kako ubiti mrtvaca”, kazao je Puhovski za N1.

“Očito ne znaju što raditi jer nemaju jasan program, nemaju jasne odnose u Statutu. Živimo u situaciji u kojoj su pravni dokumenti nejasni, a stranački još gori. U Domovinskom pokretu bar Penava zna da mora jedan dan ući u stranku da bi bio predsjednik. Sustav pravne kulture se raspao, a onda se to vidi kad su ogoljeni politički sukobi", kazao je.

Upitan o čemu se radi u SDP-u, odnosno je li u igri bitka za tron ili predsjednik te strane, Peđa Grbin, ima viziju kako srediti situaciju, Puhovski je kazao da su "realizirali staru Staljinovu tezu – kadrovska politika je osnova svake politike".

"Oni su kao vodstvo izvršili genocid nad svojim članstvom. Oni više nemaju članstvo u Zagrebu, a i još nekim mjestima u Hrvatskoj, dok vodstvo funkcionira i dalje. Vodstvo SDP-a je izgubljeno. Plenković živi kao jednostranački šef političkih opcija u Hrvatskoj jer su mu ostali do gležnja, to je posljedica", dodao je.

Kazao je da se prepucavanja svode na to tko će biti šef te da se radi o "borbi ljudi koji su u foteljama i onih koji ne žele da im ovi u foteljama sjede na glavi".

'Penava ni s Vukovarom ne zna što bi'

Puhovski se potom osvrnuo na situaciju u Domovinskom pokretu. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava od prekjučer je član te stranke, a odmah je i najavio kandidaturu za predsjednika iste. Bivši predsjednik Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, Penavu je nazvao "marionetom". Puhovski smatra da bi za DP i političku situaciju u Hrvatskoj bilo bolje da je Penava marioneta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

“On nema nikakvih sposobnosti – intelektualnih, političke kulture, retoričkih, kako hoćete, da bude nacionalni politički vođa. Ovakva jaka stranka mora imati predsjednika kojeg možete zamisliti kao premijera. Penava ni s Vukovarom ne zna što bi, on se bavi vukovarskim grobljem, a ne gradom. To je eklatantni sukob interesa da bude gradonačelnik grada i predsjednik stranke, po meni je to nezamislivo. Nema formata za nacionalnog političara i s njim DP može ići samo dolje. Ako ga izaberu, sigurno će skočiti. Srećom, dvije i pol godine još nemamo izbore pa će se valjda do onda nešto srediti i na ljevici i na desnici jer ćemo inače doista imati podržanu jednostranačku situaciju", poručio je.

O izboru predsjednika VS-a: 'I dalje je sve u rukama Milanovića'

Govorio je potom o izboru predsjednika Vrhovnog suda koji još uvijek traje. Puhovski je rekao da ne možemo znati što će biti te da je izgledno da ni novi kandidat neće proći.

“Plenković je uveo gđu. Turković kao kandidatkinju. Milanović se našao u neugodnoj situaciji, no i dalje nitko ne može postati predsjednik VS-a, a da ga ne predloži Milanović. I dalje je sve u njegovim rukama. Situacija među njima se smirila. Imamo situaciju u kojoj je zakon loš, i tu je Milanović u pravu, ali ga nitko nije dovodio u pitanje. Jako je važno i pozitivno da se govori o sucu kao autoru presude. On se istaknuo jednom presudom”, kazao je.

Puhovski se osvrnuo i na odlazak Kolinde Grabar Kitarović u SAD gdje boravi s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem. Smatra da se Milanović pozicionira kao suverenist.

'Milanović je to dobro odigrao'

“Milanović se pozicionira kao suverenist, čovjek kojem je stalo do Hrvatske, koji će uzeti i protivnike kad se radi o predstavljanju zemlje u inozemstvu i reći stvar koja je izazvala skandal – “sve su to moji birači u BiH”. Milanović je to dobro odigrao, bolje da se tako sukobljavaju nego ono otprije nekoliko tjedana. Zašto Plenković ne može makar kroz zube reći “možda nije bilo ispravno to što smo radili s Vesnom Pusić”.

Na kraju se osvrnuo i na zaoštrenu retoriku između Milanovića i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

“Sad se stalno zaoštravaju stvari jer je Vučić imao velik uspjeh s oproštajnim posjetom Angele Merkel. To Milanovića očito smeta. No, Milanović je u pravu – Vučić je bio četnik, ne vidim što treba raspravljati o tome. To nije sporno, Šešeljev dečko. Danas je drukčiji i ima dobru prođu u EU.

To će se možda radikalno promijeniti odlaskom Merkel i Macrona, stvari se mogu promijeniti, ali sad stoji bolje nego što to Srbija zaslužuje i to izaziva nervozu na hrvatskoj strani. Srbija stoji katastrofalno zdravstveno, ekonomski stoje loše, no imaju predsjednika koji se uspio ugurati kao netko tko navodno jamči stabilnost na Balkanu", zaključio je Puhovski.