Profesor filozofija i politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je proslavu obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

"U proljeće 1970. CKSK je odlučio da će se ubuduće velike proslave obljetnica NOB-a slaviti svakih pet godina. Ovo zaista počinje ljude opterećivati, ide im na živce. Imate ljudi kojima je to važno. Društvo je opterećeno time, vi svaki dan imate nekakvu godišnjicu. To je prvi element.

Drugi je da državna uprava ne radi. Između zavjere i javašluka, ja bih se uvijek kladio na javašluk. Treće, kao državni službenik ja znam da moji šefovi nisu dobri s vašima i stavimo to na stranu, onda zaboravite napraviti tri rezervacije i dva poziva i nastane problem. Onda imate ljude kao Rojs koji su kao slon u staklani i oni uzburkaju vodu i upozore na probleme", govori Puhovski za N1 o problemima u organizaciji proslave obljetnice Oluje.

'Kome smo zahvalni?'

"Stvara se atmosfera prividne harmonije, a s druge strane cure stvari jer ih u tu harmoniju ne možete ugurati", kaže Puhovski.

Na pitanje koliko dugo simbolika Oluje može biti pogonsko gorivo za ovakve manifestacije, kaže: "To je dan velike pobjede, nema spora, to treba slaviti, svaka nacija to slavi. Što znači domovinska zahvalnost? Koja je imenica dovela do pridjeva domovinska? Kome smo zahvalni? Mi domovini, domovina nama? Premijer kaže da su branitelji i Domovinski rat bili temelj Hrvatske. To nije istina, temelj Hrvatske su prvi izbori i referendum. Da toga nije bilo, ne bi imali što braniti", smatra Puhovski.