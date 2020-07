ŽARIŠTA SU OBITELJSKA OKUPLJANJA I SVADBE; Beroš: ‘Ako se ovako nastavi, morat ćemo nešto napraviti. Sve mjere su na stolu…’

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da epidemija ubrzava i da se pojavljuju dokazi o prijenosu koronavirusa zrakom, nakon što je 239 međunarodnih stručnjaka pozvalo na uzbunu zbog takva načina zaraze

Broj zaraženih Hrvatskoj i dalje raste, danas je zabilježeno 52 nova slučaja

Broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas je 930. Još je 89 osoba na bolničkom liječenju, s pet pacijenta na respiratoru

Broj zaraženih u svijetu je 11.769.250, oporavljenih je 6.762.709, a preminulo je 541.487

Bolsonaro je pozitivan na koronavirus: ‘Zaraziti se virusom je kao da vas uhvati kiša’

7:50 – Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro rekao je da nije iznenađen što zaražen koronavirusom. Usporedio je virus s kišom i rekao da će svi na kraju “pokisnuti”. Također je istaknuo da su njegovi simptomi blagi te da se sada osjeća dobro. Bolsonaro je više puta odbacio ozbiljnost Covid-19, bolesti koja je povezana sa smrću 67.000 Brazilaca, dok je zabilježeno gotovo 1,7 milijuna slučajeva zaraze. Predsjednik je u nedjelju fotografiran bez maske za lice u američkoj ambasadi na proslavi Dana neovisnosti. Nekoliko ministara iz kabineta sada je u samoizolaciji dok čekaju rezultate testova, javlja BBC.

Korona više ne bira, na udaru su sve mlađe osobe: Slijede li nam nove zabrane?

7:32 – Od trenutnih 930 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, najgore komplikacije i dalje imaju kronični bolesnici starije životne dobi. Šestero ih je umrlo u novom valu od, točnije od 1. srpnja. Njihov prosjek dobi je 76 godina, a oni malo stariji od 76 i imali su značajne komorbiditete. Prosječna dob umrlih u odnosu na svibanj pala sa 79 na 76 godina. Bilježi se pad i prosječne dobi zaraženih, s 51 godine na 49. Ta bi brojka mogla nastaviti padati, jer diljem svijeta unazad mjesec dana, bilježi se sve veći broj zaraze kod mladih, javlja RTL.

Samo u Sjedinjenim američkim državama 50 posto novo zaraženih su mlađi od 35. Uglavnom su to osobe u 20-ima, 30-ima i 40-im godinama života. Iako postoji mogućnost da i oni završe na odjelu intenzivne njege, i dalje imaju puno veće šanse oporaviti se. Ljeto i more izmamili su mlade na plaže i u klubove, a oni se korone ne boje. Vjeruju kako imaju dobre imunosne sustave te da mogu podnijeti virus. Njihovi roditelji, bake i djedovi to ne mogu, što uporno tjednima naglašava glavni američki epidemiolog. “Zaražena osoba uopće ne mora pokazivati simptome, ali može virus lako prenijeti na nekoga drugoga, pa će ta osoba prenijeti dalje i onda će nečija baka, djed, bolesni ujak i dijete koje boluje od leukemije, zaraziti se i umrijeti”, kazao je Anthony Fauci, direktor američkog Nacionalnog instituta za zarazne bolesti.

SAD broji više od tri milijuna zaraženih, a desetak saveznih država razmatra zavaranje barova i disko klubova. “Lokale bi trebalo zatvoriti na 30, možda 45 dana, vidjeti gdje stojimo i onda se nadamo da ćemo imati manje opterećen zdravstveni sustav”, smatra Matt Heinz, doktor Medicinskog centra u Tusconu.

Riječ “zabrana” opet se vratila i u Hrvatsku nakon što se u Splitsko-dalmatinskoj županije 12 novooboljelih dovodi u vezu s jednim vjenčanjem na kojem je bilo oko 150 uzvanika, a sve u zatvorenom prostoru. “Jedna osoba s tog okupljanja koja se pokazala pozitivna je organizirala još jedno okupljanje ne tolikog obima”, rekla je Željka Karin, ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Vili Beroš jučer je najavio moguće ponovne zabrane svadbi, a brojni mladenci koji pripremaju svoje najveće životne fešte ovo ljeto, sada strepe. “Možda ćemo biti prisiljeni uvesti neki manji broj sudionika”, kazao je šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

U Velikoj Britaniji je trenutno broj svadbenih uzvanika ograničen na 30. Iz Stožera Brodsko-posavske županije jučer je stigla vijest da je nekoliko nekoliko pozitivnih osoba povezano s čobanijadom u Podcrkavlju održanom 27. lipnja. Mole se svi ljubitelji čobanca koji su bili na manifestaciji da se jave svojim liječnicima ukoliko imaju respiratorne simptome, komentirao je Zoran Šprajc za RTL.

Razmišlja se o zabrani svadbenih okupljanja

7:20 – Sve je izvjesnije da je puno novozaraženih vezano uz svadbu u Splitu i čobanijadu u Podcrkavlju. Posljednjih dana sve je više slučajeva da su žarišta koronavirusa svadbe i slična veća obiteljska okupljanja. Reporterka HRT-a Ruža Ištuk kaže da je ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio da su sve opcije na stolu te da se razmišlja o zabrani svadbenih okupljanja ali se nada da do toga neće doći. HRT doznaje da je izglednije da će se ići na ograničavanje broja okupljenih u zatvorenom prostoru.

“Po zadnjoj mjeri koja je donesena vezano uz svadbena slavlja 1. srpnja dozvoljava da na svadbi u zatvorenom prostoru bude 300, a na otvorenom 500 ljudi. Izgledno je da će se broj uzvanika u zatvorenom ograničiti na 100. Također, razmišlja se i o zabrani rada klubova u zatvorenom prostoru. Sve će to ovisiti o epidemiološkoj situaciji”, kaže Ruža Ištuk.

Beroš: ‘Moramo biti spremni za drugi val’

7:10 – Minista zdravstva Vili Beroš otkrio je Dnevnik Nove TV planira li Nacionalni stožer pooštriti mjere na granicama i unutar zemlje. Na početku se osvrnuo na novo žarište u Kutini te otkrio kako je došlo do širenja virusa. “U Kutini je došlo do zaraze u jednom OPG-u, vjerojatno je bila neka zabava”, rekao je. Poručio je kako prije zabrani svadbi, može doći do ograničavanju broja uzvanika.

“Ako se ovako nastavi, svakako bismo morali nešto napraviti”, rekao je Beroš te dodao kako neće zatvoriti klubove jer je inspekcijski nadzor dao rezultate. Na pitanje hoće li građani BiH I Srbije ponovno morati u samoizolaciju rekao je kako to ovisi o epidemiološkoj situaciji. “Sve su mjere na stolu, kad se ostvare preduvjeti, poduzimat će se potrebne aktivnosti”, rekao je. “Moramo napraviti sve da budemo spremni za potencijalni drugi val”, rekao je.

Na pitanje razmišlja li se ponovno o reaktiviranju Arene kao bolnice, odgovorio je kako će se po potrebi razmišljati i o tome. Upitan koji je je maksimalan broj bolesnika koji naš sustav može podnijeti, Beroš je poručio kako ne želi o brojkama jer ne želi nepotrebno plašiti stanovništvo. O ponašanju u izbornim stožerima, Beroš je rekao kako se uzvanicima mjerila temperatura te su se dezinficirale ruke. “U jednom trenutku smo možda bili malo bliže jedni drugima, ali bili smo na otvorenom”; poručio je Beroš.

Dok epidemija ubrzava, dolaze dokazi o prijenosu zrakom

7:08 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u utorak da “epidemija ubrzava” i “pojavljuju se dokazi” o prijenosu covida-19 zrakom, pošto je 239 međunarodnih stručnjaka pozvalo na uzbunu zbog takva načina zaraze. “Priznajemo da se pojavljuju dokazi u tom području i prema tome moramo biti otvoreni za tu mogućnost i shvatiti implikacije”, rekla je Benedetta Allegranzi, jedna od čelnih ljudi u WHO-u na videokonferenciji.

“Mogućnost prijenosa virusa zrakom na javnim mjestima, osobito ako su napučena, ne može se isključiti. Dokazi međutim moraju biti prikupljeni i interpretirani”, upozorila je Allegranzi te preporučila “učinkovito provjetravanje zatvorenih prostora te održavanje fizičkog razmaka”. “Onda kada to nije moguće, preporučamo nošenje maske”, dodala je Allegranzi.

Više od 200 međunarodnih znanstvenika pozvalo je WHO i međunarodnu medicinsku zajednicu da “priznaju postojanje mogućnosti da se virus prenosi zrakom” u članku objavljenom u ponedjeljak u časopisu Clinical Infectious Diseases iz Oxforda.

WHO je već kritiziran jer je kasnio s preporukama o nošenju medicinskih maski, a sada je optužen i zato što je odbio sagledati sve više pokazatelja o prijenosu virusa zrakom. “Epidemija ubrzava i nismo još dosegnuli vrhunac pandemije”, upozorio je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare. “Čini se da je broj žrtava stabiliziran na svjetskoj razini, a u stvarnosti neke su države ostvarile znatan napredak u smanjenju smrtnosti, no u drugima raste broj umrlih”, rekao je Ghebreyesus.

Covid-19, bolest izazvana novim koronavirusom usmrtila je u šest mjeseci više od 535.000 ljudi u svijetu, a zaraženih je 11,4 milijuna.