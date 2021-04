ZARAZNA JE PUNA: ‘Ako se epidemija razbukta, lockdown će biti jedini izlaz’; Jedna zemlja zbog novog soja moli žene da odgode trudnoću

Hrvatska je u subotu bilježila 2.698 nova slučaja zaraze koronavirusom, sa 44 preminule osobe

Broj aktivnih slučajeva zaraze u Hrvatskoj iznosi 15.307

Hospitalizirano je 1988 pacijenata, od čega se 179 osoba nalazi na respiratoru

U svijetu je trenutačno 140.574.010 zaraženih koronom

Vrlo je loša situacija u Primorsko-goranskoj županiji, lokalni Stožer govori o strožem lockdownu

Bivši predsjednik Perua zbog cijepljenja preko reda dobio 10-godišnju zabranu obavljanja javne dužnosti

Brazilci zbog nove varijante virusa P1 mole žene da odgode trudnoću dok traje pandemija

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Požeško-slavonska županija: 67 novih

8:25 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 311 slučajeva zaraze koronavirusom, 292 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 19 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 586 osoba, a ukupno je testirano 37914 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 238 uzoraka, od kojih je 67 pozitivnih.

Zbog istraživanja Britanci će ponovno zaraziti one koji su preboljeli Covid

8:15 – Britanski istraživači rekli su u petak da će pokrenuti jednogodišnju studiju kako bi namjerno zarazili ljude koji su se oporavili od Covid-19 kako bi proučili zarazuju li se drugi put i provjerili postoje li posebni imunološki odgovori koji ih štite, prenosi CNN. Takozvano pokusno ispitivanje provest će se pod pažljivo kontroliranim uvjetima, s liječenjem na raspolaganju u slučaju da se jednom od dobrovoljaca razboli, rekao je tim sa Sveučilišta Oxford.

“Studije izazova govore nam stvari koje druge studije ne mogu jer su, za razliku od prirodne infekcije, strogo kontrolirane. Kada ponovno zaražimo ove sudionike, znat ćemo točno kako je njihov imunološki sustav reagirao na prvu infekciju COVID-om, točno kada se dogodi druga infekcija i točno koliko su virusa dobili”, rekla je dr. Helen McShane, specijalistica za cjepiva u Sveučilište Oxford koje vodi suđenje, navodi se u priopćenju.

Prva faza studije koja započinje ovog mjeseca naći će najmanju dozu virusa koja može zaraziti polovicu preživjelih od koronavirusa, a da ne izazove simptome. Tada će svih 64 dobrovoljca biti zaražena tom dozom. Proučit će se njihovi imunološki odgovori. Svi dobrovoljci koji razviju simptome liječit će se Regeneronovim liječenjem monoklonskim antitijelima i stavljati ih u karantenu dok ne pređu u rizik od zaraze drugih.

Brazil svojim stanovnicama: ‘Odgodite trudnoću dok traje pandemija’

7:30 – Brazil je upozorio žene da odgađaju trudnoću dok ne prođe najgora pandemija, rekavši da soj virusa koji hara tom južnoameričkom zemljom utječe na buduće majke više nego u ranijim verzijama koronavirusa. Preporuka dolazi s obzirom da je Brazil i dalje jedan od globalnih epicentara pandemije, s tim da više Brazilaca svakodnevno umire od virusa nego bilo gdje drugdje u svijetu.

Bolnice su “zatrpane” pacijentima, a zalihe lijekova potrebnih za intubiranje teško oboljelih pacijenata pogibeljno se smanjuju, a Brazil se obraća međunarodnim partnerima za pomoć u hitnim nabavkama. “Ako je moguće, odgodite trudnoću malo do boljeg trenutka”, rekao je dužnosnik ministarstva zdravstva Raphael Parente tijekom tiskovne konferencije u petak.

Rekao je da je preporuka dijelom posljedica stresa na zdravstveni sustav, ali i lakše prenosive brazilske inačice poznate kao P1. “Kliničko iskustvo stručnjaka pokazuje da ova nova varijanta djeluje agresivnije kod trudnica”, rekao je Parente.

Prije su slučajevi Covid-19 tijekom trudnoće bili usredotočeni na posljednje tromjesečje i rođenje, dok je u posljednje vrijeme bilo ozbiljnijih slučajeva u drugom, a povremeno i u prvom tromjesečju, rekao je. Varijanta P1, prvi put otkrivena u amazonskom gradu Manausu, brzo je postala dominantna u Brazilu. Smatra se da je to glavni čimbenik iza masovnog vala infekcija koji je povećao broj smrtnih slučajeva u zemlji na preko 350.000 – drugi najviši na svijetu iza SAD-a.

Brazilska epidemija sve više pogađa mlađe ljude, a bolnički podaci pokazuju da je u ožujku više od polovice svih pacijenata na intenzivnoj njezi bilo u dobi od 40 godina. Jair Bolsonaro, predsjednik, usprotivio se zaključavanjima i održavao velike događaje na kojima često ne nosi masku. Tek je nedavno prihvatio cjepiva kao moguće rješenje, ali predstavljanje cijepljenja mučilo je kašnjenje i promašeni ciljevi za navođenje ljudi na cijepljenje.

Ovog su tjedna cijepljenja zaustavljena u nekoliko gradova zbog nedostatka opskrbe cjepivima, prenose lokalni mediji. Zbog povećanih slučajeva Covid-19 bolnicama nedostaje sedativa potrebnih pacijentima kojima je potrebna mehanička ventilacija.

Hitna pošiljka lijekova stigla je u Brazil u četvrtak kasno iz Kine, dok se donacije iz Španjolske trebaju stići sljedeći tjedan. Rio de Janeiro i São Paulo oglasili su se na uzbunu zbog nestašice, a ministar zdravstva u Sao Paulu rekao je ovaj tjedan da je sposobnost grada da skrbi za teško bolesne pacijente od koronavirusa na rubu kolapsa.

Bivši predsjednik Perua zbog prekorednog cijepljenja zabrana obavljanja javne dužnosti

7:00 – Bivšem peruanskom predsjedniku Martinu Vizcarri (58) u petak je zabranjeno obavljanje javne dužnosti deset godina jer je prošle godine prije reda cijepljen protiv koronavirusa. Peruanski kongres izrekao je zabranu Vizcarri, koji je državu vodio od 2018. do 2020., nakon što je potkraj prošle godine dobio cjepivo protiv koronavirusa kineskog proizvođača Sinopharma.

Vizcarra neće moći preuzeti mjesto u parlamentu koje je osvojio na izborima prošle nedjelje. Cjepivo je primio dok je još bio predsjednik. Osim Vizcarre zabranu na godinu dana dobila je i bivša ministrica vanjskih poslova Elizabeth Astete te bivša ministrica zdravstva Pilar Mazzetti na osam godina. Gotovo 500 političara, dužnosnika i državnih službenika umiješano je u skandal oko cijepljenja.

Optuženi su da su se pregurali preko reda da dobiju cjepivo, no oni tvrde da su dobrovoljno sudjelovali u kliničkim ispitivanjima za vrijeme testiranja cjepiva. U Vizcarrinu slučaju, sveučilište koje je odgovorno to je izričito opovrgnulo. Vizcarru su zastupnici opozvali prošle godine zbog korupcije, što je on stalno nijekao.

Za vrijeme predsjedničkog mandata više puta se sukobljavao s parlamentom. Optužio je zastupnike da potkopaju njegove antikorupcijske napore. Oko polovica peruanskih zastupnika pod istragom je zbog različitih razloga.

Načelnik riječkog Stožera: ‘Uvodimo još stroži lockdown ako brojke ne krenu padati’

Petak – Mladen Šćulac, načelnik Stožera civilne zaštite PGŽ, za N1 je komentirao kako makon pet dana, koliko su na snazi strože mjere u županiji, brojke ne padaju zamjetno, zbog čega razmatraju i strože mjere.

“Pad je malen, nije velik koliko smo očekivali. Raspravit ćemo idući tjedan o mjerama koje ćemo poduzeti. Ako se broj oboljelih bude povećavao, razmatrat ćemo strože mjere. To bi bilo zatvaranje svih objekata i trgovina. Te teške mjere je teško izbjeći, a sve to radimo u cilju zaštite zdravlja građana”, istaknuo je Mladen Šćulac.

Odjeća i obuća trenutno se ne prodaju, dok se neke druge potrepštine i dalje mogu kupiti. “Ako ove mjere ne daju rezultat, morat ćemo uvesti rad samo za trgovine hrane i pića. Zatvorene su sve trgovine obućom i odjećom, a to se odnosi na sve koji prodaju takvu robu, neovisno o tome jesu li u malim trgovinama ili u trgovačkim centrima”, rekao je Šćulac.

‘Ako se epidemija razbukta, lockdown će biti jedini izlaz’

Petak – “Situacija je ozbiljna, danas opet imamo 3.000 novozaraženih, čak 30% je udio u populaciji koja je analizirana i vidimo da je taj porast relativno brz, što je potpuno jasno s obzirom na to da znamo da je 94% onih varijanti koje su prisutne, engleska odnosno kentska varijanta, za koju znamo da je puno zaraznija i da epidemija brže napreduje”, rekla je za Dnevnik N1 televizije Andreja Ambriović Ristov, članica Vladina znanstvenog savjeta.

Osvrnula se i na projekciju Ozrena Polašeka čiji model sugerira da bi mogli doći do 4.000 novozaraženih dnevno.

“Kolega Ozren Polašek je par dana prije Savjeta modelirao epidemiju i prema tom modelu, ako se ništa ne promijeni, ako mjere ostanu ovakve kakve jesu, za oko dva tjedna imat ćemo oko 4.000 novooboljelih dnevno. Sada znamo da imamo preko 40 preminulih što će se za dva tjedna adekvatno povećati”, tvrdi Ambriović Ristov.

Istaknula je da većina Znanstvenog savjeta nije preporučila popuštanje mjera.

“Većina preporučuje da se mjere zaoštre jer ako mjere ostanu ovakve kakve jesu, epidemija će ići prema gore. Nju nešto mora zaustaviti. S ovakvim mjerama smo gotovo sigurni da će epidemija i dalje rasti. Odgovornost je prebačena na lokalne stožere koji jako dobro znaju koje su mjere na raspolaganju i oni sami kombiniraju mjere za koje smatraju da su najpovoljnije i najuspješnije”, istaknula je Ambriović Ristov.

Nada se da će ljudi shvatiti ozbiljnost situacije i da će promijeniti ponašanje.

“Sigurno nismo na vrhuncu epidemije i vrlo je opasno da smo na vrhuncu i da će sve biti u redu, a i dalje brojke rastu. Procijepljenost je relativno niska, 500.000 ljudi je dobilo cjepivo, a samo 100.000 ljudi cijepljeno je dva puta. Kad se to zbroji s onima koji su preboljeli covid, mi smo jako daleko od onog postotka ljudi koji su imuni i koji bi osigurali kolektivni imunitet”, pojasnila je Ambriović Ristov.

Istaknula je da je zbog britanske varijante sada potreban postotak od 80% imunih ljudi da bi se moglo govoriti o kolektivnom imunitetu.

“Trebalo je reagirati ranije, ne čeka se da se dođe do 3.000 oboljelih dnevno i da se onda uvedu mjere. Mjere treba uvoditi što brže, što ranije jer tako smanjujemo vjerojatnost da dođe do lockdowna. Nitko ne priželjkuje lockdown, ali ako se epidemija razbukta, onda će to biti jedini izlaz. To nitko od nas ne bi želio”, kazala je Ambriović Ristov i pozvala građane da se pridržavaju propisanih mjera.

“U situaciji kad je epidemija aktivna i imamo velik broj slučajeva, gotovo je sigurno da će svatko od nas dobiti covid. Nije više pitanje hoćemo li dobiti covid nego kad ćemo ga dobiti”, dodala je i pozvala građane da se cijepe.

Zarazna je puna

Petak – Marko Kutleša sa Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Zarazne komentirao je aktualnu situaciju s epidemijom koronavirusa za RTL.

Kutleša je rekao da trenutno imaju dva mjesta na intenzivnoj. “Kako će se stvari dalje razvijati, vidjet ćemo preko vikenda”, kazao je i dodao: “U ovom valu su mlađi bolesnici, ima i mladih u dvadesetim godinama. Imamo starije i mlađe. Trenutno najmlađi je 39 godina.”