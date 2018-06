ZARAZNA BOLEST POHARALA VRTIĆE U HRVATSKOJ: Najprije se pojavi visoka temperatura, bol u ustima i grlu, a onda slijedi osip. Evo što učiniti!

Zaraženo dijete ne bi trebalo biti u kontaktu s drugom djecom za to vrijeme, ili s njim dijeliti igračke.

Vrtiće je u Koprivničko-križevačkoj županiji poharama virusna bolest usta, šake i stopala. Ta je bolest iznimno zarazna, a prati ju i osip. Osim ove županije, zahvatila je i neke druge dijelove zemlje.

Liječnici: Ne treba paničariti, bolest nije opasna po život

Iako su razmjeri bolesti poprimili epidemijske razmjere, ne treba paničariti, kaže za Podravski.hr pedijatrica dr. Zorica Valentić. Dodaje da ne postoji neki poseban lijek za ovu bolest, ali ističe da ona nije opasna po život.

Najčešće se razbolijevaju djeca u vrtićima, a u koprivničkom vrtiću Tratinčice zahvaćene su jedna do dvije skupine. Kod djece se pojavi temperatura i do 40. Zbog boli u ustima i grlu odbijaju hranu, a moguće je i povraćanje i glavobolje. Zatim slijedi osip, najprije u ustima u grlu, a zatim na dlanovima i tabanima. Osip ne svrbi, no može biti bolan, a nakon pojave prelazi u bistre mjehuriće, piše Podravski.

Nema lijeka ni cjepiva

Oporavak traje oko tjedan dana, a iz vrtića poručuju da, iako bolest ružno izgleda, zapravo nije strašna. Kako za ovu bolest ne postoji cjepivo, ne prepisuje se antibiotik ili neki posebni lijek, potrebno je samo paziti da dijete ne dehidrira prilikom temperature.

Djetetu se može ispirati usna šupljiva otopinom koja ima lokalni anestetik ili pak čajem od kadulje. Potrebno je i često pranje ruku jer je virus dosta otporan, a u stolici se zadržava i do nekoliko mjeseci. Zaraženo dijete ne bi trebalo biti u kontaktu s drugom djecom za to vrijeme, ili s njim dijeliti igračke.