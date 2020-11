ZARAZILI SE NA ISTOM MJESTU; Gradonačelnik Pazina: ‘Niti sam ja zarazio ministra, niti je on mene’; Butković: ‘Prišao mi je bez maske’

Iako pazinski gradonačelnik uvjerava kako zaraza nije izbila na otvaranju Istarskog ipsilona, Butković tvrdi da mu se u jednom trenutku on obratio bez maske te da su sjedili za istim stolom

Tijekom nedjelje su pazinski gradonačelnik Renato Krulčić i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obznanili javnosti kako su zaraženi koronavirusom. Obojica su se prošloga četvrtka našli na otvorenju dionice Istarskog ipsilona u Pazina, nakon čega su s još dvadesetak uzvanika završili na ručku u konobi u obližnjem Cerovlju.

“Zaraza se nije dogodila na svečanom otvorenju Istarskog ipsilona, niti sam ja zarazio ministra Olega Butkovića, niti on mene. To je nešto što se dogodilo prije tog događaja, ali to nisam mogao znati jer nisam imao nikakve simptome. Prvi simptom javio mi se u petak ujutro, a to je da nisam osjetio nikakav miris. Prema onome što mi je rekla doktorica, to znači da sam se zarazio barem tri dana prije jer se miris prestaje osjećati treći dan”, rekao je Krulčić za Jutarnji.

Poštovale su se epidemiološke mjere

Krulčić i Butković su tog dana, između ostalih, bili u društvu direktora Bina Istre Darija Silića, saborskih zastupnika Marina Lerotića i Antona Klimana, župana Fabrizija Radina, pulskog gradonačelnika Borisa Miletića, cerovljanskog načelnika Emila Dausa. Otvorenje dijela Istarskog ipsilona trajalo je petnaestak minuta, svi su nosili maske, a kratko su govorili Silić, Radin i Butković. Cijela svečanost je završila kratkom šetnjom i izjavama za medije.

Pazinski gradonačelnik potvrdio je da je samoizolacija određena za ljude koji su sjedili s njim i ministrom Butkovićem za istim stolom, a radi se o pet do šest osoba. Među njima je i pulski gradonačelnik koji je već drugi puta u kratkom vremenu završio u samoizolaciji. Krulčić i Kliman potvrđuju da su se poštovale sve epidemiološke mjere, a gosti se između stolova nisu družili.

“Svi smo sjedili vani na terasi, a razmak između stolova bio je dovoljan. Bilo nas je dvadesetak i to je kratko trajalo”, rekao je Klima koji zasad ne osjeća simptome te dodao da su se svi ponašali odgovorno i nosili maske.

Razgovor bez maske

Ministar Butković je potvrdio Klimanove riječi da nije bilo miješanja s drugim osobama te dodao kako je sjedio za stolom s još pet ili šest osoba. Naglasio je kako mu je u jednom trenutku prišao pazinski gradonačelnik te razgovarao s njim bez maske. Kad je doznao da je ovaj pozitivan, otišao se testirati i na kraju dobio pozitivan nalaz. Koronavirusom su zaraženi i Butkovićevi državni tajnici Tomislav Mihotić i Alen Gospočić te pomoćnik Mario Madunić, zbog čega je sav teret vođenja ministarstva pao na leđa državnog tajnika Josipa Bilavera.

Vlasnik lokala u kojemu je održan domjenak nakon otvaranja Ipsilona tvrdi da tog dana nije bilo nikog drugog te da on nije u samoizolaciji, jer nije bio u kontaktu s drugim osobama. Dodao je kako njegov lokal još uvijek radi. “Mislim da ovo što se dogodilo nema veze s okupljanjem oko otvaranja Ipsilona niti domjenkom kod nas. Oni se sigurno kod nas nisu zarazili. Budući da su već drugi dan neki imali simptome, to je nešto što se dogodilo prije”, smatra vlasnik lokala Armando Lušetić.

