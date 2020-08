ZARAŽEN JE ČOVJEK NA ČIJEM ROĐENDANU JE PJEVALA NINA BADRIĆ: ‘Proslava i način na koji sam se zarazio nisu povezani’

Odvjetnik te bivši vaterpolist i poduzetnik, Pero Lozica, koji je 6. kolovoza organizirao rođendansku zabavu na kojoj je, između ostalih, bila i Nina Badrić potvrdio je da je pozitivan na koronavirus

Odvjetnik Pero Lozica, koji je 6. kolovoza na Korčuli organizirao veliku rođendansku zabavu, za Index je potvrdio kako je pozitivan na koronavirus. “Da, imam koronu i nalazim se u samoizolaciji. Poznati su kontakti i kako sam se zarazio. Obaviješteni su svi koji su trebali biti obaviješteni. Odgovoran sam. Rođendanska proslava i način na koji sam se zarazio nisu povezani”, kratko je poručio.

Na zabavi u njegovom beach baru Moro na otočiću Stupe je bila i pjevačica Nina Badrić koja se kasnije fotografirala s ministrom zdravstva Vilijem Berošem i njegovom suprugom. On je još ranije rekao kako pjevačica nije nigdje evidentirana kao kontakte te da se ne smatra ugroženim.

“Ministar je kontaktirao Nastavni zavod za javno zdravstvo gdje je, nakon uvida u podatke, ustvrđeno kako Nina Badrić nije zabilježena kao kontakt nakon spomenutog zbivanja na Korčuli 6. kolovoza te da nitko s tog zbivanja nije bio pozitivan. Nina Badrić nigdje nije detektirana kao kontakt, nema određenu mjeru samoizolacije te sukladno tome ministar nije bio osobno ugrožen”, poručili su iz Ministarstva zdravstva.

Zaraženi gosti došli nakon zabave

Lozica je pojasnio da su se za vrijeme njegove rođendanske zabave, koja je bila gotova prije ponoći, svi pridržavali uputa epidemiologa. Dodao je kako nije mogao utjecati na to hoće li se netko pojaviti s koronavirusom, pošto je otočić na kojem ovaj bivši vaterpolist i poduzetnik ima kafić, otvoren za posjetitelje.

“Ono što se danas, nakon proteka od mog rođendana, može zaključiti je da se na predmetnoj zabavi nitko nije zarazio COVIDOM-19. Naime, nijedan od mojih prijatelja me nije obavijestio da bi nakon toga obolio, a zbog proteka vremena, do inkubacije bolesti bi zasigurno došlo. Organizacija privatne proslave na otvorenom nije zabranjena nijednim zakonskim propisom. Dana 14. kolovoza došli smo do saznanja da je troje naših gostiju, koji su na otok došli 8. i 9. kolovoza, zaraženo COVIDOM-19 (uvezeni slučajevi sa srednjodalmatinskih otoka i iz Makarske) te smo promptno kontaktirali epidemiologa i kontakte zaraženih stavili u samoizolaciju. Mi smo javni otok i na to smo posebno ponosni”, rekao je Lozica.

Nisu podcijenili opasnost od zaraze

Potvrdio je da su ministar Beroš i Nina Badrić njegovi prijatelji iz djetinjstva te istaknuo kako nitko od njegovih zaposlenika nema nikakve simptome, niti je zaražen. Zbog koronavirusa je promijenio i radno vrijeme svog kafića.

“Mi smo ove godine radi nedostatka osoblja, a rade samo Korčulani, skratili radno vrijeme do 18 sati. Struktura naših gostiju je preko 30 godina i obitelji s djecom te se isto zadržavaju jedan do dva dana na kupanju kod nas. Mi nismo u mogućnosti testirati naše goste na postojanje COVIDA-19, a apsurdno je da je plažni objekt na otvorenom odgovoran za bilo što kad se kod nas preko dana dolaze kupati gosti iz svih lokalnih hotela, privatnog smještaja i plovila u tranzitu”, ističe Lozica te na kraju dodaje da nisu ni jednog trenutka podcijenili opasnosti od zaraze.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.