STOŽER IZNIO NOVE PODATKE: Imamo 190 novozaraženih, troje ljudi je preminulo. Objavili i koliko je oboljelih u bolnici i na respiratorima

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 190 novozaraženih i tri preminule osobe, dok je na bolničkom liječenju 327 ljudi, od čega njih 26 na respiratorima, a zaraza se proširila među pacijentima i djelatnicima KBC Sestre milosrdnice te nekoliko zagrebačkih škola i vrtića, zbog čega su čitavi razredi i vrtićke grupe u samoizolaciji, koja bi se, po najavama ministra Božinovića, trebala skratiti

Od 2430 aktivno zaraženih osoba, 327 je na bolničkom liječenju, a od njih je 26 na respiratorima

Ministar i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović najavio je mogućnost smanjenja trajanja samoizolacije

Zaraza se širi po zagrebačkim bolnicama, školama i vrtićima

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Danas imamo 190 novozaraženih i troje preminulih

10:03 – “U posljednja 24 sata zabilježeno je 190 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2430. Među njima je 327 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata. Tri osobe su preminule.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 13.107 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 211 preminulo, a 10.466 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 8720 osoba. Do danas je ukupno testirano 210.805 osoba, od toga 5549 u posljednja 24 sata”, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

Šostar: ‘Nema panike oko koronavirusa u Zagrebu’

9:57 – Ravnatelj NZJZ-a “Andrija Štampar”, Zvonimir Šostar je što se tiče koronavirusa u gradu Zagreba da nema panike. Poručio je da je vrlo bitno da nema zaraze unutar obrazovnih odnosno vrtićkih ustanova, već su zaraženi kontakti već zaraženih osoba koji su došli izvana.

Šostar je dodao da više ne može biti lockdowna, te da se moramo naučiti živjeti u ovakvim uvjetima. Naglasio je da u Zagrebu nije detektirano ni jedno veliko žarište gdje postoji veliko grupiranje.

Epidemiolozi nesložni oko samoizolacije

9:54 – Nakon što je Hrvatsko epidemiološko društvo poslalo ministru zdravstva Viliju Berošu 11 prijedloga za smanjenje pritiska na epidemiologe, među kojima je i ukidanje samoizolacije za većinu ljudi, Beroš je poručio da to treba riješiti struka, koja je, sudeći po izjavama epidemiologa Bernarda Kaića i Branka Kolarića, duboko podijeljena.

Dvije novozaražene osobe u Lici

9:34 – “S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata dvije su novooboljele osobe od COVID-19. Oboljele osobe su s područja grada Otočca. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih. Ukupno je oboljelo 106 osoba od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije od čega je 46 aktivnih slučaja, 59 osoba je izliječeno te jedna osoba preminula.

U protekla 24 sata testirano je 18 osoba. Pod aktivnim nadzorom/mjerom samoizolacije su 154 osobe. Policijski službenici PU ličko-senjske obavili su provjere poštivanja izrečenih mjera samoizolacije kojom prilikom nije utvrđeno kršenje/nepoštivanje izrečenih mjera”, priopćeno je.

Troje novozaraženih u Koprivničko-križevačkoj županiji

9:30 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđena tri nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, a riječ je osobama mlađe i srednje životne dobi s koprivničkog, đurđevačkog i križevačkog područja.

Jedna osoba je proglašena zdravom, na bolničkom liječenju su četiri osobe, a u ovom trenutku na području županije je 43 aktivnih slučajeva. Od početka pojave virusa na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je ukupno 188 slučajeva bolesti COVID-19, a u samoizolaciji trenutno se nalazi 134 osobe.

Dvije novozaražene osobe u Istri

9:29 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 418 uzoraka briseva (310 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je potvrđena jedna novozaražena osoba, kod koje je epidemiološka obrada u tijeku.

Jedan strani državljanin (Maroko), član sportske ekipe smještene u Poreču testiran je i potvrđen kao COVID-19 pozitivan. Izliječeno je 7 osoba. Trenutno je 58 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 333 osoba”, poručili su iz istarskog stožera.

Zbog epidemioloških mjera 40 posto djece ne trenira

9:27 – Idući tjedan Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavit će rješenja koja će omogućiti otvaranje školskih sportskih dvorana za sportske klubove, potvrdili su jučer iz Ministarstva, nakon što se ovih dana sportska zajednica digla na noge, piše u petak Jutarnji list. Razlog zbog novih protuepidemijskih mjera, ali bez formalne pisane odluke, kako upozoravaju iz Odbora za sport udruge Glas poduzetnika, školske su dvorane zasad ostale zaključane brojnim sportskim klubovima koji su ih iznajmljivali i u kojima treniraju i školska djeca.

Svjesni smo važnosti sporta za djecu i mlade i ne želimo ni na koji način ugroziti te sportske aktivnosti. U ovom trenutku vodimo intenzivne razgovore s Ministarstvom turizma i sporta te HZJZ-om na pronalaženju rješenja kako bi se školske dvorane, barem u početku, mogle otvoriti za određene kategorije sportaša i u ograničenim uvjetima, uz poštivanje mjera. Rješenja ćemo objaviti idući tjedan kaže Božo Pavičin, savjetnik ministra Radovana Fuchsa.

Odbor za sport udruge Glas poduzetnika ovih je dana upravo iz tog razloga uputio pismo Ministarstvu u kojemu, uz ostalo, upozorava kako bi svaka daljnja zabrana treniranja u školskim dvoranama dovela do gašenja sportskih klubova i društava koja uglavnom koriste te dvorane. Svi ti klubovi imaju trenere, riječ je otprilike o tisuću do dvije školovanih trenera, koji se pretežito financiraju iz članarina, a sada je njihova egzistencija ugrožena.

Sigurno između 30 i 40 posto djece u školama bavi se nekim sportom, a njih najmanje polovica vezana je za te dvorane upozorava Oreščanin. Dodaje kako se u anketi koju su proveli, 96,3 posto roditelja izjasnilo kako su spremni pustiti svoje dijete na trening u školsku dvoranu, donosi Jutarnji list.

Više od 50 posto odredišta ublažilo ograničenja putovanja

9:26 – Više od 50 posto svjetskih odredišta do rujna je ublažilo ograničenja putovanja uvedena zbog covida-19, a iako ih je dosta zadržalo određene restriktivne mjere, ipak se osjeća trend postupnog ponovnog pokretanja turizma, nova je ocjena Svjetske turističke organizacije-UNWTO.

Kolarić: ‘Postoje indikacije da se izolacija skrati na 10 dana’

9:25 – Epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade Branko Kolarić kazao je u petak kako postoje indikacije da se izolacija za zaražene koronavirusom skrati na 10 dana, a odluka oko toga trebala bi se donijeti u idućih tjedan ili dva. “Koliko smo do sada razgovarali, skraćivanje izolacije bi bilo na deset dana. Ljudi koji imaju pozitivan PCR test, a imaju blage simptome ili nemaju simptome ne bi više bili 14 dana u izolaciji nego deset”, rekao je Kolarić emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog”. Smatra međutim i da osobe koji su kontakti zaraženog trebaju biti u samoizolaciji 14 dana.

Kolarić je pojasnio i razliku između izolacije i samoizolacije. “Razlika između izolacije i samoizolacije je to da su u izolaciji zaraženi, oni koji imaju pozitivan PCR test i o tome se razgovara da se za njih skrati izolacija. Samoizolacija je 14 dana, koliko traje inkubacija bolesti i za to su još uvijek preporuke da to ostane 14 dana. Postoje indikacije da bi se izolacija mogla skratiti za nekoliko dana”, rekao je. Preporuke oko skraćivanja ostavio bi, kaže, stručnjacima da se dogovore kako se ne bi dodatno zbunjivala javnost.

10 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:15 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 10 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (2 osobe iz Soljana, 1 iz Županje, 2 iz Nuštra, 1 iz Slakovaca, 1 iz Ivankova, 2 iz Vinkovaca i 1 iz Štitara). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 683, od kojih je 585 osoba izliječeno, a ukupno je 14 preminulih osoba. Trenutno je u županiji 8 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirana je 71 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 9333. U samoizolaciji na području županije je 266 osoba”, izvijestio je stožer.

Koronavirus u vrtiću u kojem radi Beroševa supruga

9:00 – Dvije odgajateljice u dječjem vrtiću Malešnica pozitivne su na koronavirus, zbog čega je u izolaciju poslano 30 djece iz dvije odgojne skupine, šestero odgajatelja koji su bili kontakti oboljelih teta te jedna spremačica, potvrdila je Jutarnjem ravnateljica Ljiljana Palac Filipović.

Prvo se 31. kolovoza u vrtić javila jedna odgajateljica kako bi ih obavijestila da je pozitivna na virus, nakon čega je služba vrtića kontaktirala epidemiološku službu koja je odredila izolaciju za 16 djece, petero odgajatelja te jednu spremačicu. Novi slučaj zaraze pojavio se 3. rujna, kad se u vrtić javila još jedna odgajateljica pozitivna na koronavirus, a koja je vodila brigu o četrnaestero mališana iz svoje odgojne skupine. Svih 14 potom je, prema nalogu epidemiološke službe, zajedno s još jednom odgajateljicom koja je bila kontakt, poslano u samoizolaciju, a prema riječima ravnateljice, odgajatelji i odgajateljice u vrtić će se vratiti kad im istekne izolacija i kad obave potrebno testiranje na covid-19.

Zanimljivo, riječ je o dječjem vrtiću u kojem kao odgajateljica radi i supruga ministra zdravstva, Jasmina Beroš, ali ona nije među zaraženima.

Otkriven uzročnik različitih simptoma zaraze

8:54 – Bradikinin, peptid koji inače pomaže pri reguliranju krvnog tlaka, vjerojatno je odgovoran za raznolike, ponekad i fatalne simptome zaraze koronavirusom. Naime, znanstvenici su utvrdili da koronavirus potiče masovno stvaranje bradikinina, čime nastaje svojevrsna “oluja” u ljudskom organizmu koja je okidač raznolikih simptoma.

Crne prognoze u Africi se zasad nisu obistinile

8:53 – Stotine tisuća ako ne i milijun mrtvih, mnogi zaraženi koji ruše ionako nestabilan zdravstveni sustav: tako su stručnjaci predviđali dolazak koronavirusa na afrički kontinent. No nekoliko mjeseci kasnije se može reći da se ove zloguke prognoze nisu obistinile. SARS-CoV-2 virus za sada nije teže pogodio Afriku, no zbog malo podataka nije moguća precizna analiza ove pojave. Za sada je i nejasno radi li se samo o zatišju pred oluju.

Nema novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

8:51 – “Jučer je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na COVID-19 testirano 16 osoba i svi nalazi su negativni. Tri osobe su se oporavile i skinute su s evidencije oboljelih. U našoj županiji trenutno su 72 aktivna slučaja zaraze koronavirusom. U samoizolaciji je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 400 osoba”, javio je županijski stožer.

Dvoje novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:49 – “U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan, dvije su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o osobama s područja grada Novske. Poznat je izvor zaraze”, priopćio je stožer.

Zašto pretilost utječe na mogućnost zaraze?

8:47 – Već u prvim danima pandemije liječnici su primijetili da je među teško oboljelima od COVIDA-19 puno pretilih, pišu američki mediji. Poveznica između debljine i težeg oblika bolesti postala je još očitija kako se koronavirus širio svijetom, a znanstvenici još uvijek pokušavaju utvrditi zašto je tako. Sve je više dokaza da gojaznost sama po sebi povećava vjerojatnost od težih komplikacija zaraze koronavirusom. Studija u koju je bilo uključeno više od 5200 zaraženih, a među njima 35 posto gojaznih osoba, pokazala je da vjerojatnost hospitalizacije raste s većim indeksom tjelesne mase (BMI) čak i kad se oduzmu ostala stanja koja gojazne izlažu većem riziku.

Osoba se smatra pretilom, odnosno gojaznom ili debelom, ako joj je indeks tjelesne mase veći od 30. Ekstremna debljina, BMI veći od 40, posebno povećava vjerojatnost od razvoja najtežih oblika covida. Znanstvenici kažu da je vjerojatno više razloga zbog kojih se gojazni teže nose s covidom, bolesti koja može napasti pluća. Previše masti, primjerice, može ograničiti sposobnost pluća da se šire i dišu. Drugi bi problem mogla predstavljati kronična upala, koja često dolazi s debljinom. Upala je prirodan način borbe organizma sa štetnim uljezima poput virusa. No kronične upale mogu potkopati obrambenu snagu organizma kad se pojavi stvarna prijetnja.

“To je kao dolijevanje benzina na tinjajuću vatru”, kaže dr. Dariush Mozaffarian s fakulteta za nutritivne znanosti sveučilišta Tufts pokraj Bostona. Raspored masti u organizmu također bi mogao igrati određenu ulogu. Muškarci, primjerice, najviše masti imaju oko trbuha, a taj tip masnoća povezue se s proizvodnjom hormona koji bi mogao pridonijeti težem obliku bolesti. To bi moglo pojasniti i zbog čega su gojazni muškarci podložniji razvoju bolesti od žena.

Znanstvenici također istražuju ima li nešto posebno u samome koronavirusu što ga čini opasnijim za pretile. Virus ulazi u stanice tako da se “zakači” za receptore na površini određenih stanica. Takvih je receptora puno na masnim stanicama i stručnjaci istražuju čini li ih to “dobrim gnijezdom za viruse”, kaže dr. Francois Pattou sa sveučilišta u Lilleu, jedan od autora istraživanja o poveznicama gojaznosti i teškog oblika covida.

Komplikacije se mogu pojaviti i kod onih koji su hospitalizirani. Kako bi pomogli oboljelima da lakše dišu, liječnici ih okreću na trbuh. Kod pretilih je to teže pa je veća vjerojatnost da će završiti na respiratoru. “Jednostavno trebaju pomoć strojeva za disanje”, rekao je dr. David Kass sa sveučilišta Johnsa Hopkinsa, također autor studije o debljini i covidu. I još jedna bojazan – cjepivo za covid možda neće biti jednako učinkovito za pretile jer nije niti ono za gripu. Zašto je tako, nije poznato, no jedna je mogućnost da debljina šteti aktivaciji imunosnog sustava, nužnoj nakon cijepljenja.

Indija, Francuska i Češka bilježe rekordne brojeve novozaraženih

8:45 – Indija, Francuska i Češka zabilježile su u petak najveće dnevne poraste slučajeva koronavirusa od početka pandemije, s time da je u Indiji u jednom danu zaraženo rekordnih 96.551 osoba, u Francuskoj 9.843, a u Češkoj 1.382 osobe, prema podacima ministarstava zdravstva tih zemalja, prenose agencije.

Broj zaraženih u Indiji raste brže nego bilo gdje u svijetu, a SAD je jedina zemlja koja je pogođena snažnije. U petak je u toj zemlji od covida-19 umrlo 1.209 ljudi, a ukupno 76.271, prenosi Reuters. Broj smrtnih slučajeva ostao je relativno nizak u Indiji, no s rastućom stopom oboljelih, raste i broj smrtnih slučajeva.

Francuske zdravstvene vlasti prijavile su najveći porast u broju oboljelih od početka pandemije. Vlada će razmotriti daljnje mjere kako bi ograničila širenje virusa. Mnogi liječnici strahuju da bi odjeli intenzivne skrbi u jesen mogli biti preopterećeni – kao što su bili u ožujku. Trenutačno su velika okupljanja zabranjena. U nekim gradovima, nošenja maski na javnim mjestima je obavezno, pa čak i na ulicama. Kao i u drugim europskim državama, prema riječima vlasti, mladi u velikom broju dobivaju virus. Najizloženija područja su regija Ile de France oko Pariza i Azurna obala.

Češka je u četvrtak prijavila 1.382 nova slučaja virusa, što je dosad najveći broj. Ova srednjoeuropska zemlja postrožila je mjere po pitanju nošenja maski ovaj tjedan, zbog porasta broja zaraženih, no zasad se suzdržava od vraćanja mjera koje bi mogle naškoditi gospodarstvu.

15 novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

8:43 – U Primorsko-goranskoj županiji u protekla 24 sata potvrđeno je 15 novooboljelih od koronavirusa – devet osoba su kontakti ranije zaraženih, a za šest osoba utvrđuje se izvor zaraze, doznaje se u petak iz županijskog Stožera civilne zaštite. U toj je županiji ozdravilo 11 osoba, pa su sada ukupno aktivna 123 slučaja COVIDA-19.

Petero novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:00 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 116 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 104 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 357 osoba, a ukupno je testirano 7018 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 90 uzoraka, od kojih je pet pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćeno je.

Politička polarizacija i online dezinformacije prijete programima cijepljenja

7:10 – Politička polarizacija i online dezinformacije prijete programima cijepljenja u cijelom svijetu, s povjerenjem javnosti koje uvelike varira među zemljama, pokazala je globalna studija provedena u 149 zemalja. Rezultati studije, objavljeni u medicinskom časopisu Lancet, temelje se na podacima više od 284.000 odraslih osoba upitanih smatraju li cjepiva važnim, sigurnim i učinkovitim. Studija je otkrila kako skepticizam prema sigurnosti cjepiva raste usporedo s političkom nestabilnošću i vjerskim ekstremizmom.

“Od ključne je važnosti za nove prijetnje bolestima, poput pandemije COVID-19, da redovito nadgledamo stavove javnosti”, rekla je Heidi Larson, profesorica u londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu koja je vodila istraživanje. “Percepcije o cjepivima mnogo su nestabilnije nego što su bile. Sveukupno, u svijetu postoji puno povjerenja u cjepiva. Ali nemojte to uzimati zdravo za gotovo. Povjerenje ide gore-dolje, vrlo je promjenjivo.”

Rezultati studije pokazuju da je povjerenje u cjepiva u Europi nisko u usporedbi s drugim regijama svijeta, s udjelom u rasponu od 19 posto u Litvi do 66 posto u Finskoj. Ipak, povjerenje javnosti u cjepiva poraslo je u nekim europskim zemljama od 2015. godine, uključujući Francusku, Italiju, Irsku i Britaniju. Irak, Liberija i Senegal imali su najveći udio ispitanika u 2019. godini koji su se složili da su cjepiva važna.

Studija je otkrila šest zemalja u kojima je povjerenje u cjepivo značajno opalo od 2015. godine. U Indoneziji, Pakistanu, Srbiji, Azerbejdžanu, Afganistanu i Nigeriji udio ljudi koji se snažno ne slažu da su cjepiva sigurna znatno se povećao. To je, ocijenila je voditeljica studije, povezano s trendovima u političkoj nestabilnosti i vjerskom ekstremizmu u tim zemljama. U nekim zemljama postoji veća polarizacija osjećaja koji idu u krajnosti – ili se izrazito ne slažu s cijepljenjem ili se u potpunosti slažu.

Troje novozaraženih i 21 u izolaciji u KBC Sestre Milosrdnice

Jučer – “Nakon današnjih testiranja zbog slučaja dviju pozitivnih pacijentica koje su ujedno i prve pozitivne pacijentice kod nas, imamo još troje pozitivnih naših djelatnika i 21 u samoizolaciji”, potvrdio je ravnatelj KBC Sestre milosrdnice Mario Zovak.

“Do srijede smo imali devet pozitivnih djelatnika i 16 njih u samoizolaciji. Nakon današnjih testiranja zbog slučaja dviju pozitivnih pacijentica koje su ujedno i prve pozitivne pacijentice kod nas, imamo još troje pozitivnih naših djelatnika i 21 u samoizolaciji. Uz to je pozitivna i jedna pacijentica na odjelu intenzivne njege i potpuno je asimptomatska, a na tom odjelu je pozitivna i jedna medicinska sestra koju sam zapravo i spomenuo i broju od troje novozaraženih naših djelatnika”, govori Zovak.

Božinović: ‘Ide se prema smanjenju dana samoizolacije’

Jučer – Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas da se ide prema smanjenju broja dana samoizolacije, no poželjno je da se to utvrdi na multinacionalnoj razini kako bi sve države imale isto mjerilo. “Tu još uvijek nema jednoznačnog odgovora, ali realno ide se prema smanjenju dana samoizolacije. Naravno da je poželjno da se to utvrdi na nekoj multinacionalnoj razini. Za nas je važno da Europska unija oko toga zauzme stav, da nema jedna država jedno mjerilo, a druga drugo jer isti je virus i više-manje su isti ljudi”, rekao je Božinović novinarima nakon sastanka u Vladi.