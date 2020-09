ZARAZA SE I DALJE ŠIRI: Ne pomaže ni ‘lockdown’; Ličko-senjska županija na njemačkoj crvenoj listi; Stožer uveo nove mjere za još dvije županije

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

7:15 – Dobro razvijena digitalna infrastruktura pomogla je nordijskim gospodarstvima da prebrode pandemiju bolje od većine Europe. Britansko gospodarstvo smanjilo se za oko petinu u drugom kvartalu, Španjolska je zabilježila pad od 18,5 posto, a eurozona kao cjelina 11,8 posto.

S druge strane, BDP Finske pao je samo 4,5 posto, dok su Švedska i Norveška zabilježile nešto veći pad od 8,3 odnosno 6,3 posto.

“Bolja digitalna infrastruktura znači da smo brže mogli raditi od kuće. Infrastruktura postoji i navikli smo je koristiti”, rekao je Robert Bergqvist, glavni ekonomist švedske banke SEB. “To je pomoglo očuvanju proizvodnje i potrošnje”.

Danska, Švedska, Finska i Nizozemska imale su najnaprednija digitalna gospodarstva u Europskoj uniji 2018., pokazalo je istraživanje Europske komisije, na osnovi konektivnosti, ljudskog kapitala, korištenja interneta i raširenosti e-trgovine.

7:10 – Potvrđeni pozitivni slučajevi u Njemačkoj povećali su se s 2.143 na 278.070, prema podacima Instituta za zarazne bolesti Robert Koch.

Zabilježeni službeni broj žrtava porastao je s 19 na 9.428, pokazalo je istraživanje.

7:07 – Broj smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom u svijetu prešao je 975 000, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins, s trenutno 975.038 potvrđenih. Ove brojke dobivene su preko službenih podataka vlade. Sudeći po internetskoj stranici Worldometers.info, smrtnih slučajeva povezanih s Covidom je 981.968.

Ako se smrtne slučajeve nastave događati otprilike jednakom brzinom, svijet će pretrpjeti milijun mrtvih prije 1. listopada – ili unutar sljedećeg tjedna.

7:05 – Kina je u srijedu izvijestila o sedam novih slučajeva Covid-19, dok je u srijedu imala 10 slučajeva, priopćile su u četvrtak državne zdravstvene vlasti u zemlji.

