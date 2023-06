Zaraza virusom afričke svinjske kuge širi se Slavonijom. Jučer su usmrćene 44 svinje, a danas će ih biti još 160. Većina se usmrćuje preventivno. Na afričku svinjsku kugu sumnja se na još dva gospodarstva, a kako bi se zarazi stalo na kraj iz ministarstva najavljuju pooštravanje mjera. Mještani su iznenađeni mjerama, ali i pojavom bolesti.

'Ovo nije kuga kao nekad'

"Ovo nije kuga kao što je bila nekad. Moj dida kad je istjerao 100 komada one su padale kao snoplje mrtve. Ove sada ne crkavaju, nego ih ovi ubijaju", opisuje Martin iz Privlakeza RTL, prenosi Danas.hr

"Mi naglašavamo, ne trebaju svi znati simptome afričke svinjske kuge, ali čim primijete da svinje ne jedu, odbijaju hranu, da se čudno ponašaju, ne piju vodu, skupljeno se drže, nekontrolirano se kreću ili bilo kakav takav simptom, da se obavezno jave veterinaru", ističe Ljupka Maltar iz Sektora za zdravlje i dobrobit životinja u Ministarstvu poljoprivrede.

Uzgajivači su zabrinuti, a od kuge strahuju i u susjednoj Osječko-baranjskoj županiji. "Moramo se maksimalno uozbiljiti, provoditi biosigurnosne mjere, da je to ugodno - nije", ističe Mirko Kolić, uzgajivač svinja iz Budrovaca koji ima na farmi 5500 svinja. "Srećom to je na malim gospodarstvima, nije to toliko veliki broj koji će se eutanizirati. Bitno je da se sada to zaustavi". kaže.

'Europa predviđa rast cijena, a to slijedi i Hrvatskoj'

A sudeći prema europskim podacima, zaraza dolazi s istoka. Najviše slučajeva je zabilježeno u Srbiji, 164, a u Rumunjskoj 103. Kod nas, Ministarstvo pooštrava mjere. Širi se zona nadzora od 10 na 20 kilometara. Zabranjuje se promet, klanje na vlastitim gospodarstvima.

U konačnici, sve će osjetiti građani, jer čak i ako se obuzda u Hrvatskoj, svinjska kuga je poharala europsko tržište svinjetine, što će podići cijenu. "Europa predviđa smanjenje proizvodnje u sljedeće dvije godine za 35 posto i povećane cijena za 50 posto. Nažalost, što predviđa Europa, s obzirom na to da ovisimo o uvozu, to slijedi i Hrvatskoj", zaključuje Krešimir Kuterovac predsjednik Hrvatske udruge proizvođača svinja.