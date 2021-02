ZARADA UGOSTITELJA UZ KAVU ZA VAN: Promet je veći, ali situacija i dalje neizvjesna: ‘Daleko smo od značajnijih prihoda’

Fiskalizirani računi u ugostiteljskoj djelatnosti povećali su se za 32 posto dok je promet veći za šest posto

U prošlom tjednu povećao se broj fiskaliziranih računa u ugostiteljskoj djelatnosti nakon što su i kafići, uz restorane, benzinske, trgovine i kioske, dobili mogućnost prodaje napitaka za van. Fiskalizirani računi u toj djelatnosti povećali su se za 32 posto dok je promet veći za šest posto, pokazuju podaci Porezne uprave.

Iznos računa, u razdoblju od 15. do 21. veljače, koje su zabilježile fiskalne blagajne u djelatnosti usluživanja hrane i pružanja smještaja iznosio je skoro 86 milijuna kuna, piše Novi list. Tjedan prije toga prihod se “vrtio” na oko 81 milijun kuna.

U normalnim okolnostima bi povećanje prihoda za šest posto predstavljalo zadovoljstvo, no u ugostiteljskoj djelatnosti ne mogu tako razmišljati jer je 2020. u istom tjednu, odnosno od 17. do 23. veljače prihod iznosio 265 milijuna kuna, što znači da je bio tri puta veći nego ove godine.

Šefica Nacionalne udruge ugostitelja: ‘Daleko smo od značajnih prihoda’

Jelena Tabak, šefica Nacionalne udruge ugostitelja, veli da njihova procjena govori o tome da je prodaja napitaka i pića za van, što je dopušteno i kafićima od 15. veljače, povećala prihod za pet posto. S obzirom na to da Porezna uprava objavljuje podatke djelatnosti smještaja i ugostiteljstva zajedno, Tabak kaže da je moguće da je istovremeno otvoren i pokoji smještajni objekt.

“Bilo da je riječ o pet ili šest posto daleko smo od toga da bi to bili značajni prihodi, posebice u odnosu na prethodne godine. Kad smo inzistirali na tome da se i kafićima i restoranima dopusti prodaja kave i ostalih pića prvenstveno smo to radili kako bi svi bili u ravnopravnom položaju, jer su cijelo vrijeme od kraja studenoga i restorani i slastičarnice i benzinske crpke i kiosci mogli prodavati kavu za van, dok je kafićima tako nešto bilo zabranjeno. Ljudi koji rade u kafićima nisu išli na posao od 28. studenog. Bez obzira na to što su ugostitelji dobivali potporu države u iznosu od 4.000 kuna, ta situacija je neizdrživa.

Probajte zamisliti čovjeka koji ne radi tri mjeseca i ne zna kad će opet početi raditi. Važno je da je i zbog tih ljudi bila omogućena prodaja kave i pića za konzumaciju vani. Kome od tih ljudi ste mogli zamjeriti ako krene tražiti novi posao jer ne zna hoće li i kada ići na onaj koji ima u kafiću”, napomenula je Tabak za Novi list.

Mogućnost otvaranja terasa 1. ožujka

Kada je u pitanju mogućnost otvaranja terasa lokala od 1. ožujka, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja, nada se da će se to dogoditi. Isto tako, nada se da će se ljudi zaposleni u ugostiteljstvu polako početi vraćati na posao i zarađivati svoju plaću. Ističe da je to u interesu države, kako bi počela ubirati PDV, ali i kako bi se smanjila isplata potpora za očuvanje radnih mjesta.

Po svemu sudeći, dodaje Tabak za Novi list, ako se terase otvore one bi radile dva tjedna za početak nakon čega bi se opet trebalo analizirati kakve su posljedice tog popuštanja mjera.