ZAR JE MOGUĆE DA HRVATSKO ZDRAVSTVO OVAKO FUNKCIONIRA?! ‘U bolnici su mi rekli da za operaciju supruga moram podmititi liječnika’

U novom primjeru korupcije u zdravstvu, žena je podmitila kardiokirurga s 3000 eura kako bi spasila supruga

Na proširenost korupcije u zdravstvu ukazalo je istraživanje suca Kaznenog odjela Općinskog suda u Splitu Mije Galiota koji je pokazao da je aktivno podmićivaje najprisutnije u policiji, visokom obrazovanju, zdravstva i mirovinskog osiguranja. Najnoviji primjer korupcije priča je Ljubice Adžaip koja je za Provjereno Nove TV ispričala da je kardiokirurgu u ured donijela 3000 eura kako bi spasila supruga.

Naime, nesretnoj Ljubici rekli su da, ako ne potplati splitskog kirurga s 3000 eura, njezin suprug neće doći na red na operaciju srca o kojoj mu je ovisio život.

Završio na hitnoj zbog teškog disanja

Ljubičin 50-godišnji suprug Ivica Adžaip iz Dicma zbog teškog disanja završio je na hitnoj, a onda i na na Odjelu kardiologije na splitskim Križinama. Tamo mu je dijagnosticirana proširena aorta te određena žurna operacija na odjelu na Firulama.

Obitelji je rečeno da Ivicu prvo treba posjetiti kardiokirurg s tog odjela kako bi ga se premjestilo. Međutim, kardiokirurg se nije pojavljivao pa je Ljubica upitala sestru zašto ne dolazi, a sestra joj je odgovorila da će teško doći na red bez novaca.

Sestra ukazuje da treba dati mito

“Zaista, ako vam on treba, ako baš on mora odlučivati o ovome, teško ćete doći na red bez ovoga (pokazuje prstima na pare)”, ispričala je Ljubica za Provjereno.

Kirurg se pojavio sljedeći dan i rekao Ivici da je potrebno izvesti opasnu operaciju bez koje neće dugo živjeti.

Kako bi spasila supruga Ljubica je posudila novac od rodbine koji s rođakinjom odnijela kirurgu prije operacije srca u njegov ured na Odjelu kardiokirurgije na Firulama KBC-a Split. Tada je imala 1000 eura.

“Kad nam je svu priču ispričao koliko je to kritično, ja sam izvadila koverat iz torbe i stavila pored njega na stol. On je šutio i priču je okrenuo na drugu stranu. Onda je rekao: ‘Ja ću ovako, nema problema.’ Rekao je da će sniziti tjelesnu temperaturu organizma da bi zaustavio krvotok, zaustavit će mu venu tu u preponama, otvorit će ga, sanirat će to, i to je to”, ispričala je Ljubica za Provjereno.

Donosi još 2000 eura

Međutim, tri tjedna nakon toga operacija još uvijek nije bila izvršena, a Ivica je bio u kritičnom stanju. Ljubica je podigla uzbunu, pa su ga prevezli na Odjel intenzivne njege. Iako je na doktorov poziv Ivica napokon prebačen na Firule, kardiokirurg je operaciju i dalje odgađao. Ljubica tada nakon početnih 1000 eura donosi još 2000 eura.

Snimile su razgovor s doktorom

Ivičin život nažalost, neovisno o svemu, nije spašen, pa su Ljubica i rođakinja tražile nazad novac od kirurga te pritom sve snimile.

“Ali ja sam išla spašavati život. Nekoga koga neizmjerno volimo, tko je nama značio život! Pa šta biste vi dali za tako nešto? Zar vi to ne biste napravili ako vas se stvarno upozorilo da drugačije nema spasa?”, rekla je Ljubica koja je svjesna da i ona prekršila zakon.

