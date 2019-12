Predsjednica je zbog obveza u kampanji odbila izborno sučeljavanje RTL-a, a bez nje u tome ne žele sudjelovati ni Milanović, ni Škoro

Iako se televizijske postaje ozbiljno pripremaju za praćenje izbora i pokušavaju nagovoriti glavne kandidate na sučeljavanje, sve je izglednije kako do predsjedničke debate na ovim izborima, barem u prvom krugu, neće ni doći. Mislav Kolakušić se prije nekoliko dana na facebooku obrušio na ostale, pozvavši ih da ne budu “kukavice” i da pristanu na sučeljavanje.

No, najviše se ovdje pita aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, koja je zbog predizbornih obveza već odbila debatu na RTL-u koja se trebala održati 20. prosinca. Bez nje “u ring” ne žele ući ni Zoran Milanović, ni Miroslav Škoro. No, priliku za javno predstavljanje dobit će kandidati koji po anketama imaju male postotke potpore i to na HRT-u, pod uvjetom da se pojave 17. prosinca, kada je predviđeno njihovo sučeljavanje.

NEMA KOLINDE, NEMA SUČELJAVANJA: Svi kandidati, osim Kolakušića, odbili debatu na RTL-u

Tko se pojavi, pričat će

S Prisavlja su za Novi list poručili kako će se sučeljavanje emitirati na Prvom programu u 21 sat te da su pozvali sve predsjedničke kandidate. U slučaju da izbori odu u drugi krug, 2. siječnja će se organizirati novo sučeljavanje dvoje kandidata s najviše prikupljenih glasova. Emisiju će voditi Mislav Togonal i Zrinka Grancarić, a uređivati Branko Nađvinski, Ana Jelinić i Katarina Periša Čakarun. U studiju će sjediti četiri, zasad nepoznata, politička komentatora. Nakon zatvaranja birališta bit će objavljene i izlazne ankete, a uz klasični studio, na HRT-u su propremili i “proširenu stvarnost” za bolji doživljaj praćenja grafičkih sadržaja.

Na RTL-u su htjeli sučeliti četvero vodećih kandidata po anketama koje se svakog mjeseca provode u suradnji s agencijom promocija plus. No, sučeljavanje će se održati samo pod uvjetom da na njega pristane troje od četvero kandidata, pa je prema trenutačnoj situaciji izvjesno kako od toga neće biti ništa. No, na izbornu noć će sve rezultate predstavljati Damira Gregoret, dok će događaje i rezultate komentirati analitičari Žarko Puhovski, Nino Raspudić i Krešimir Macan, s kojima će razgovarati urednica RTL Direkta Mojmira Pastorčić. Voditelji specijala Predsjednički izbori su Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić, a urednica je Željka Gulan. Na RTL-u očekuju da će predsjednica dati veliki intervju kao što su to već učinili Milanović, Škoro i Kolakušić. Ostali kandidati će biti predstavljeni kroz emisije RTL Danas i RTL Direkt.

KOLAKUŠIĆ LJUT ZBOG TERMINA PREDSTAVLJANJA NA HRT-U: ‘Ja sam jedini od njih koji sa svog radnog mjesta preko tjedna ne može otići…’

Na Novoj debata još nije definirana

Izborni program na Novoj TV vodit će Mislav Bago i Sabina Tandara Knezović, a uz njih će u studiju biti i Vjekoslav Đaić te Valentina Baus. Reporteri na terenu i u studiju izvještavat će o događajima u izbornoj nedjelji. Kao komentatori angažirani su profesor Tihomir Cipek te komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

“Planiramo organizirati i sučeljavanja te se nadamo da će vodeći kandidati prepoznati važnost te forme i iskoristiti mogućnost debatiranja o najvažnijim pitanjima u zemlji sa svojim najvećim političkim oponentima. Što se tiče izborne noći, pripremamo višesatni program s brojnim gostima i javljanjima iz stožera. Gledatelji će po prvi puta moći uživo pratiti što se sve događa iza scene predsjedničkih izbora”, kratko je poručila direktorica informativnog programa Ksenija Kardum.