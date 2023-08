Ako se broj trgovina koje rade nedjeljom smanjuje, logično je da cijene proizvoda ne mogu padati, već samo rasti jer se konkurencija smanjuje, objasnio je Bruno Samardžić iz Udruge glas poduzetnika za N1.

"Tjerate dio njih u zatvaranje biznisa i sve sifonirate prema velikim trgovačkim lancima koji mogu jedan dućan zatvoriti, a drugi otvoriti", rekao je Samardžić.

Njegova prijateljica jednog se dana zaputila u Sloveniju pa kod nas, usporedila cijene i rekla da "nema šanse". Neke važnije namirnice bile su jeftinije, nego u Hrvatskoj. Tom lancu, primjerice, nije u cilju "oderati" hrvatske kupce. On u svoju cijenu uračunava cijenu poslovanja, a tamo su plaće veće nego kod nas. Potrebno je, smatra Samardžić, zapitati se zašto svi dolaze u Hrvatsku i dižu cijene.

"To nam govori da je poslovanje u Hrvatskoj skupo, a zašto je to tako? Moramo se vratit našim čarobnjacima koji sjede u ministarstvu koji su to napravili", smatra Bruno Samardžić.

Najviše pate mali trgovci

A kako riješiti taj problem. Potrebno je smanjiti poreze, smatra Samardžić. On ne vjeruje da će se smanjiti porezna reforma jer je većina reformi "prelijevanje iz šupljeg u prazno", a porezno opterećenje ostaje isto.

"Razni su parafiskalni nameti, poslovanje se komplicira, nedorečeni nameti su tu, pa na kraju i korupcija koju mi građani plaćamo. Pa odakle dolaze milijarde za pokrivanje gubitka HEP-a? To su sve stvari koje mi plaćamo", kazao je Bruno Samardžić.

Zakonom o neradnoj nedjelju najviše pate mali trgovci, smatra član Udruge glas poduzetnika zato jer si oni ne mogu priuštiti to da zatvore jedan, a otvore drugi dućan. Time samo dobivamo velike gužve u velikim trgovinama.

"Ljudi nisu promijenili svoje navike, oni su samo otišli u drugi šoping centar, a trpe oni mali koji bi trebali održavati konkurenciju. Ako sve prepustite velikim lancima prirodno je da će oni cijene podizati", dodao je Samardžić.

Na kraju se zapitao kako će plaća rasti iznad 2000 eura kada onda polovicu moramo dati državi.

