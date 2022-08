Gradonačelnik Splita, Ivica Puljak, danas je obznanio otkaze u splitskoj gradskoj upravi, Banovini, a njegov zamjenik Bojan Ivošević iznio je jedan specifičan slučaj. Dotičnog gospodina je otkrila kartica koju je u njegovo ime na ulazu u gradsku upravu registrirala druga osoba.

"Magično se timbrao, kako mi kažemo, na ulazu u gradsku upravu da je došao i otišao s posla, bez da je ikad bio u ovoj zgradi. Radi toga smo pokrenuli internu istragu", kaže Ivošević.

Zvali su ga natrag na posao, a on se nije pojavio

Zaposlenica koja je provukla tuđu karticu je sankcionirana, a istraga gradsku vlast dovodi do saznanja da djelatnik radi svega dva mjeseca godišnje, a ostalih 10 mjeseci koristi bolovanje, neplaćeni, pa čak i porodiljni dopust. Otkrivaju i da se trenutno nalazi izvan Hrvatske vjerojatno na drugom poslu, prenosi RTL Danas.

"Ono što smo dobili da je 28.5. osoba napustila RH bez da se u nju vraćala, a da je 1.6. i 3.8. osoba ne znam kako pregledana od strane obiteljske liječnice i dano joj je bolovanje u osmom mjesecu", rekao je Ivošević.

Cijeli slučaj prijavili su HZZO-u, a zaposlenika su zvali natrag na posao. No, on se više od osam dana nije pojavljivao pa je dobio otkaz.

'Tražio je sporazumni raskid ugovora o radu'

"Kad se otkrilo sve ovo, kad je on povukao zahtjev za bolovanje, nakon tog se saznalo da uopće nije u Hrvatskoj… On je tražio sporazumni raskid ugovora o radu, mi na to nismo pristali zbog toga što je to opet iskorištavanje pogodnosti koji nudi sustav. A on je sve iskoristio na način koji nije niti etičan niti moralan", kaže gradonačelnik Puljak.

Djelatnik koji je dobio izvanredan otkaz nije bio član sindikata, niti član Hrvatske građanske stranke, kako se ispočetka mislilo.

"Naravno da čovjek, ako je nešto zloupotrebljavao, kako je gradonačelnik to naveo, bez obzira koje je član stranke, onda zaslužuje to što mu se dogodilo", kazao je splitski gradski vijećnik Igor Stanišić.

Radno mjesto već je ugašeno

Gradske vlasti bez obzira na ovaj slučaj pripremaju reorganizaciju uprave.

"Mislim da ima tu viška ljudi koji možda ne bi trebali biti tamo. Ne znaju ni sami što će sa sobom već eto tako drže jednu fotelju godinama pa dok dur dur", kaže Ivanka Bilandžić.

Radno mjesto ovog bivšeg djelatnika već je ugašeno, a on je gradsku upravu godišnje koštao između 100 i 150 tisuća kuna.