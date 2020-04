Zaposlenici Zagrebačke banke iz svojih domova poslali svojim korisnicima poruku #ostanidoma

ZABA je oduvijek bila predvodnik digitalnih inovacija, a iznimka nije niti ova situacija

Kako nas je ova epidemija poslala u kuće, dosta naših navika se promijenilo, kako u poslovanju, pa tako i u svakodnevnom životu.

Veliki broj korisnika banka, koji možda do prije par mjeseci nije koristio ili je rijetko koristio digitalne usluge, danas je prigrlio nove načine obavljanja svojih novčanih transakcija. Danas, više nego ikad, ovisimo o tim digitalnim inovacijama, obzirom da su one u datim okolnostima kudikamo sigurnije.

Zagrebačka banka oduvijek je bila predvodnik digitalnih inovacija, tako da i u ovoj situaciji njezini korisnici mogu računati na široku paletu ZABA-inih usluga.

Stoga su ZABA-ini zaposlenici odlučili iz svojih domova, u opuštenom izdanju, poslati poruku ohrabrenja svojim korisnicima, podsjetiti ih da se ponašaju odgovorno te da koriste digitalne usluge Zagrebačke banke.

Platite račune putem aplikacije

U Zagrebačkoj banci možete sigurno i brzo obaviti veći dio svog poslovanja, a da ne morate ići u poslovnicu. Putem aplikacija možete sigurno i brzo platiti račune, provjeriti stanje ili prebaciti novac. Također, putem ZABA-inog razvijenog online bankarstva, mobilne aplikacije mZABA ili internet aplikacije eZABA, možete obaviti većinu svojih transakcija bez da napuštate svoj dom.

U ZABA-i također pozivaju svoje korisnike da koliko god mogu koriste web-shopove za kupovinu namirnica i ostalih potrepština te plaćaju sigurno uz ZABA-ine kartice. No, ako netko ipak mora otići u fizičku trgovinu, iz banke vas podsjećaju na mogućnosti beskontaktnog plaćanja do čak 250 kn bez pina. Ako vam pak iz nekog razloga ipak treba keš, ZABA-ini bankomati su dostupni od 0 do 24 sata.

Za sve informacije uvijek možete provjeriti internetsku stranicu Zagrebačke banke koja se redovito ažurira, a tu je i kontakt centar u kojem će vam rado odgovoriti na svaki vaš poziv. Poslovnice su također otvorene, no svakako se svakom posjetu držite propisanih higijenskih mjera.

Pogledajte simpatični video koje su pripremiti zaposlenici Zagrebačke banke!

Sadržaj donosimo u suradnji sa Zagrebačkom bankom.