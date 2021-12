Kontrolori leta rade jedan od najzahtjevnijih poslova na svijetu, a plaće koje dobivaju za svoj posao nisu male, štoviše, spadaju u jednu od najvećih plaća u Hrvatskoj.

No, u posljednje su vrijeme u centru pažnje jer se dio kontrolora leta pobunio protiv direktora Kontrole zračne plovidbe, Vlade Bagarića. On im, kako tvrde kontrolori, prijeti otkazima, zastrašuje i prijeti smanjenjem plaća.

Narušena radna atmosfera

"Nastavilo se događati od početka koronakrize, kada je direktor došao na svoju funkciju. Tad se počela narušavati radna atmosfera u firmi, a to je najviše došlo do izražaja kad je krenula kriza s koronom", kazao je kontrolor Davorin Šprljan gostujući u RTL Direktu.

"Mi nismo znali što će se događati. Cijeli svijet je stao, no krenuli su mailovi zastrašivanja u smislu restrukturiranja društva za što je navodno angažirana vanjska firma. Do nas su dolazile glasine da će otkaz dobiti 19 ljudi, glasine po kojem ključu će se dobivati otkazi. A za naš posao treba mir", rekao je također kontrolor leta, Ivan Stanić.

Zaposlenici se odrekli 15 posto svojih plaća

No, direktor cijelo vrijeme negira da se razmišlja o restrukturiranju i smanje broja radnika ili plaće. Šprljan je kazao da su doživjeli smanjenje plaće, ali ne odmah kada je krenulo smanjenje prometa uzrokovano pandemijom koronavirusa.

"Svi smo bili razmišljanja da treba sačekati, napraviti plan, proći sve dugoročno i onda vidjeti što treba poduzeti. Zaposlenici su svi bili svjesni situacije, pokazali smo dobru volju odreći se i primanja i drugih prava. I odrekli smo se krajem 2020. 15 posto svojih plaća", naveo je Stanić.

Dok su tako kontrolorima smanjene plaće, direktor si istovremeno, tvrde zaposlenici, isplaćuje bonuse i određena davanja koja su bila namijenjena zaposlenicima.

Direktor si povećao primanja za 30 posto

"Cifra nam nije poznata, ali do nas su došla saznanja da je suprotno odredbi Vlade. Svaki direktor sebi može isplatiti bonuse na neku predefiniranu plaću, ali moraju biti zadovoljeni uvjeti. Imamo informaciju da je on, bez obzira što nisu zadovoljeni uvjeti, povećao sebi primanja za 30 posto. Kada je cijeli svijet stao i svatko je osjetio koronu na neki svoj privatni način, aviona praktički nije ni bilo, a on je sebi isplatio bonuse. Bez obzira na drugu odredbu koja govori da dâ bi uopće nešto isplaćivao, moraju biti zadovoljeni uvjeti kao što su uspješno poslovanje. I definira se da se mora trošiti samo na neophodne troškove koji su potrebni za poslovanje firme, a u tom slučaju to nije bilo", pojasnio je Stanić.

Osim navedenog, direktoru zamjeraju i zapošljavanje ljudi koji nemaju kvalifikacije. "Postoji više primjera gdje je zaposlio ljude koji, ne samo da nemaju određene kvalifikacije za ta radna mjesta, nego su unutar 24 sata uspjeli napredovati na rukovodeće pozicije, nakon što su primljeni na pozicije za koje uopće nisu ni imali kvalifikacije", dodao je Šprljan.

"U našoj kući nas ima oko 750, a zapravo nikad toliko ljudi nisu bili ujedinjeni kao danas", kazao je Stanić.

Direktor Bagarić tvrdi da se radi o "manipulativnom pokušaju pritiska na menadžment i zapravo samo se radi o pokušaju da spase mjesto posla predsjednika sindikata Krešimira Rakocija". Kontrolori leta se brane i govore da to nema veze s tim, već da izražavaju zabrinutost kao zaposlenici firme jer su tu firmu gradili "neki od nas i više 10, 15, pa i do 30 godina".

'Stalo nam je do firme'

"Ne želimo vidjeti da sad jedan čovjek u roku od tri, četiri godine uspije doslovno uništiti sav taj trud koji smo mi uložili da sagradimo firmu. Nama je stalo do firme i želimo dalje da firma dobro posluje i želimo pomoći, ali smjer u koji vodi vođenje firme direktora Bagarića jednostavno nije dobar i svi smo u strahu za budućnost firme pa tako i za nas", poručili su kontrolori leta, dodajući da je moguće primijetiti razliku u radnoj atmosferi.

"Tamo je uvijek vladala, pod navodnicima, ležerna atmosfera, s dozom visoke profesionalnosti, ali primjetna je razlika s obzirom na prije da ljudi dolaze u većem grču. Zapravo mi samo znamo uvjete poslovanja i vlastite uvjete rada na kraju krajeva, a do sredine sljedeće godine naša budućnost je iza toga neizvjesna", kazali su.

Razmišljaju o odlasku iz Hrvatske

Zbog svega i Šprljan i Stanić sve više razmišljaju o odlasku van. "Razmišljamo aktivno. Ja sam konkretno i imao nekakve kontakte u inozemstvu zato što mi je neizvjesna budućnost ovdje i atmosfera u firmi jednostavno nije takva u kojoj ja želim prisustvovati pogotovo kad nama jesu otvorene opcije vani", rekao je Šprljan.

"U zadnje 4 godine, ako se ne varam, je 4 ljudi otišlo što možda ne zvuči puno, ali s obzirom na to da nas fali u cijeloj Europi i šire, to nije zamjenjivo baš toliko", dodao je Stanić.

Što uopće rade kontrolori leta?

Opisali su zatim kako izgleda posao kontrolora leta. "Bavimo se sigurnošću. Ako vi letite iz Zagreba za Frankfurt, postoji čitav niz ljudi koji rade ili isti ili sličan posao poput našeg i jednostavno trudimo se da na prvom mjestu taj let bude siguran od toče A do točke B. Trudimo se da nema kašnjenja", opisao je Stanić.

"Iznad Hrvatske u najjačim danima leti oko 3000 aviona; neki polijeću iz Hrvatske, neki slijeću, neki su samo preleti. Uzevši u obzir da je otprilike 300 tisuća ljudi koji prolete svaki dan ili u ili iz Hrvatske, to nije neka mala brojka. Mi brinemo o svima njima", dodao je.

"Baš zbog toga što je osjetljiv posao, naša smjena traje 8 sati, smijemo raditi maksimalno 2 sata na sektoru nakon čega mora uslijediti minimalno pauza od sat vremena. Tako da efektivno radimo 6 sati u smjeni i tako pokušavamo dolaziti do toga da čovjek ostane koncentriran na tih 2 sata koje radi bez pauze", kazali su.

Čekaju li ih tek sada problemi na poslu?

Govorili su potom očekuju li probleme na poslu s obzirom da su javno istupili protiv direktora. "Jednostavno ne znamo što možemo očekivati od njega. Zastrašivanje će se sigurno nastaviti. Hoće li se to nastaviti i svesti na neku osnovnu razinu, spremni smo na to i nadamo se da neće", poručio je Šprljan.

"Mi zapravo želimo da koga god se to tiče da od reagira. Zato što smo zabrinuti za budućnost firme. Želimo da se stvari promjene i da nadležna tijela preuzmu odgovornost i krenu rješavati problem", zaključili su.