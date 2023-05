Od danas kreće dvotjedni štrajk sudaca, i to prvi u povijesti. Takozvani 'bijeli štrajk' trajat će sve do 19. svibnja. Iz Udruge hrvatskih sudaca štrajk nazivaju "mjerama upozorenja", a to znači da se iduća dva tjedna odgađaju svi prvostupanjski postupci, dok će se u drugostupanjskim održavati sjednice vijeća, ali bez otpreme odluka. Jedina iznimka bit će hitni predmeti.

To znači da i ako se u sljedeća dva tjedna poželite rastati, možda to nećete moći. Neće ni neki novac kapnuti od nasljedstva. Čak i da se odlučite na pothvat otvaranja poslovanja - neće vam poći za rukom. Razlog bijelog štrajka su niske plaće sudaca koje stagniraju od 2009. Ministarstvo pravosuđa sucima nudi povišicu od 513 eura.

"To bi bio porast za suca preko 20, 25 godina staža. Početnik bi imao 385 veću, s time da su u ovih 513 uračunate i božićnica, uskrsnica, prijevoz. To se radi da bi ispalo da nam se daje više nego što je stvarno", kaže za HRT dopredsjednica Udruge hrvatskih sudaca Tijana Kokić.

'Mi ne znamo koje će se rasprave provoditi'

U mjerama upozorenja sudjelovat će 70 posto prvostupanjskih sudaca, a hitni predmeti će se rješavati bez odgode. O odgodama ročišta su obavijestili stranke, no one očito do mnogih nisu stigle.

"Ovaj nesretni štrajk je donio meni kao i mnogim kolegama da mi zapravo ne znamo koje će se rasprave provoditi, a koje se neće provoditi. Imaju objektivnih razloga zašto provode štrajk, ali su trebali biti organizirani", kaže odvjetnica Višnja Dreneški Lasan.

'Ljudi bježe iz pravosuđa zbog malih plaća'

Radna skupina sastala se četiri puta i pritom naglašavaju da je i prije najave ove akcije zaključeno da su plaće sudaca u zaostatku, a pokrenut je i proces poboljšavanja standarda službenika i namještenika.

"Ovo što se zove radna skupina nije radna skupina. Tamo dođu predstavnici sudaca i Ministarstva, a predstavnici Ministarstva samo dođu s nacrtom i kažu 'Evo to je to'. Druga strana kaže 'Ne pristajemo'", upozorava Kokić.

"Na Županijskom sudu u Zagrebu imate 13 prvostupanjskih raspravnih referada. Imate samo osam zapisničara. Dogodilo se da je rasprava morala biti odgođena zato što nije imao tko voditi zapisnik. Ljudi bježe iz pravosuđa zbog malih plaća", napominje odvjetnica Višnja Dreneški Lasan.