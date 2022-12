Zaplivajmo s hercom

"Zadovoljstvo nam je započeti ove blagdane čineći dobro. Tijekom prosinca u svim Egoist barovima svi posjetitelji i gosti mogu učiniti dobro djelo i pomoći bebama s Down sindromom kojima je nužna terapija u bazenu. Naši su gosti uvijek velika podrška te ih pozivam da nam se i sada priključe, ali i sve ostale dobre ljude te da svi zajedno zaplivamo s hercom za bebe", poručio je Dražen Biljan, vlasnik Egoist barova.

Od danas, 1. prosinca 2022. u svim Egoist barovima, kupovinom prirodne mineralne vode Jana u bočici 0,25l po cijeni od 3 kune u kombinaciji s kavom ili nekim drugim toplim napitkom, gosti će moći pomoći bebama iz Udruge za sindrom Down - Zagreb. Polovica prihoda od prodanih bočica Jane, odnosno 1,50 kuna po bočici, bit će donirana udruzi u prikupljanju potrebnih sredstava za provođenje neophodnih terapija u bazenu za bebe s Down sindromom. Akcija traje do kraja godine, a cilj je prikupiti iznos od 19.200,00 kuna koji bebama pokriva godišnji trošak terapija u bazenu.

"Plivanje se pokazalo kao dobar i uspješan oblik terapije za bebe sa sindromom Down. Ne samo da stimulira i unaprjeđuje motorički razvoj djeteta, nego predstavlja i novo iskustvo kroz koje dijete vježba prilagodbu na novo, odnosno razvija različite reakcije. Također, stimulira socijalizaciju i komunikaciju kroz suradnju s roditeljima, trenerom i ostalim bebama", izjavila je Natalija Belošević, predsjednica Udruge.

Udruga za sindrom Down - Zagreb djeluje od 1999. te zastupa interes djece s Down sindromom i provodi razne edukacijsko-rehabilitacijske, logopedske i radno terapijske tretmane kao i različite likovne, glazbene i kuharske, sportske te radionice za male i slično.

Tijekom prosinca, za vrijeme prikupljanja donacijskih sredstava za bebe, u suradnji s Udrugom za sindrom Down, na lokaciji Egoist bara na Jarunskom placu, bit će organizirani razni zanimljivi sadržaji poput dječjih blagdanskih radionica, glazbenih nastupa te aktivno sudjelovanje štićenika Udruge koji će subotama prije podne raditi i usluživati goste malim Janama kako bismo zajedno potaknuli što veći odaziv.

Egoist već dugi niz godina podupire i organizira mnoge humanitarne projekte pod nazivom "Imam herc" kojima prvenstveno pomaže siromašne obitelji i bolesnu djecu u svojem okruženju, ali i šire.

"Zaplivajmo s hercom" i pomozimo bebama Udruge za sindrom Down - Zagreb!