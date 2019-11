ZAPISNIK SJEDNICE HDZ-A OTKRIVA: Kada se glasalo o izbacivanju osmero članova, Plenković i većina iz vrha stranke nisu bili dostupni

Iz zapisnika telefonske sjednice Gradskog odbora HDZ-a Zagreb iščitava se da u vrijeme glasovanja o pokretanju stegovnog postupka protiv osmero članova stranke nije bio dostupan čak 21 član GO-a među kojima i šef stranke Andrej Plenković te nekolicina minsitara u Vladi

Kada se 14. studenoga, na telefonskoj sjednici zagrebačkog Gradskog odbora HDZ-a odlučivalo o sankcijama za osmero članova stranke zbog njihovog govora mržnje na društvenim mrežama (tzv. afera WhatsApp) 60 članova GO HDZ-a glasovalo je za pokretanje postupka protiv spomenutih.

Međutim, kako se može iščitati iz zapisnika te sjednice, do kojeg je došao Novi list, Andrej Plenković i još nekolicina iz samog vrha stranke u tom trenutku su bili nedostupni, odnosni nisu glasovali.

Odlučili ih izbaciti zbog govora mržnje

Podsjetimo, radilo se o zahtjevu za pokretanjem stegovnog postupka (u međuvremenu pokrenutog) protiv Mire Borasa, Anite Prke Đurašić, Ante Šimunovića, Vedrana Černyja, Ante Jelčića, Vlade Kolaka, Božo Medića i Krasnodara Raguža. Npovi list piše kako se iz zapisnika ne može doznati kako je tko glasovao, ali se u njemu navodi zborni podatak da se 60 članova GO HDZ-a složilo da se njihove spomenute kolege pošalje pred Časni sud, dok je troje članova bilo suzdržano, a troje nije htjelo glasovati.

No, iz istog se zapisnika iščitava da u vrijeme glasovanja na telefonskoj sjednici čak 21 član GO HDZ-a Zagreb nije bio dostupan, odnosno toliko ih se nije moglo ili nije htjelo javiti na telefonski poziv kako bi se očitovali o prijedlogu Predsjedništvu na čelu s Andrijom Mikulićem.

Plenković u to vrijeme bio općini Jalžabet

Među nedostupnima je, piše Novi list, osim Plenkovića koji je u to vrijeme bio na svečanosti povodom Dana općine Jalžabet, bilo i više HDZ-ovih ministara u Vladi: Josip Aladrović, Tomislav Ćorić, Damir Krstičević, Milan Kujundžić i Marko Pavić. Time oni formalno ne snose odgovornost za izbacivanje osmero HDZ-ovaca iz stranke.

Doznaje se da na istoj telefosnkoj sjednici nisu sudjelovali niti zamjenik predsjednika stranke Milijan Brkić, član Predsjedništva HDZ-a Domagoj Iva Milošević, saborski zastupnik Miro Kovač, kao i dvojica HDZ-ovih zastupnika u Europskom parlamentu – Karlo Ressler i Tomislav Sokol.

No, troje Plenkovićevih ministara, Gordan Grlić Radman, Nina Obuljen Koržinek i Tomo Medved, bilo je dostupno, s tim da se ne zna kako su se izjasnili, piše Novi list. Pritom je posebno zanimljiv ministar hrvatskih branitelja Medved, budući da je predsjednica Časnog suda Željka Žokalj, koja je odbila suditi osmorki, njegova glavna savjetnica.

Predsjednica Časnog suda HDZ-a se pobunila

S druge strane, među članovima GO HDZ-a koji su se te večeri javili na telefonski poziv bili su predsjednik Sabora i glavni tajnim stranke Gordan Jandroković te saborski zastupnik Miroslav Tuđman. Za Jandrokovića se, piše Novi list, može pretpostaviti da je podržao stegovni postupak protiv članova Viber grupe “Zna se HDZ” jer je tih dana vrlo oštro govorio o navodnom širenju mržnje, pozivanju na nasilje i agitaciji za predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru u okviru te grupe.

U istom je priopćenju GO HDZ-a Zagreb najavljeno da će Časni sud pisanu odluku o isključenju osmero članova, u paketu i bez da im se omogućilo iznošenje obrane, otpremiti u roku osam dana. To znači da je pisana odluka već morala krenuti prema njihovim adresama. No, to je upitno jer predsjednica Časnog suda Željka Žokalj, po svemu sudeći, nije željela potpisati tu odluku, a dvoje članova Časnog suda distanciralo se od takve odluke.

