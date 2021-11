Od danas su u Hrvatskoj obavezne covid-potvrde, a zapisničarka suda u Sinju došla je na posao bez covid-potvrde. Reagirala je predsjednica suda Marina Boko.

"Nije htjela predočiti nikakvu potvrdu niti se testirati. Opomenula sam je da je dužna napustiti prostorije suda. Otišla je, ali vidim da se vratila s gradonačelnikom i pokazala nekakav papir da se cijepila. Ja ću je sada pozvati da dostavi tu potvrdu", rekla je predsjednica Općinskog suda u Splitu za Dalmatinski portal.

'Imam ju, ali ju nisam htjela pokazati'

Zapisničarka pak kaže kako je to i očekivala.

"Došla sam jutros uredno na radno mjesto. Očekivala sam da će tražiti covid-potvrdu. Bila sam spremna na to. Nisam htjela pokazati, a covid-potvrdu imam", kazala je.

Gradonačelnik Miro Bulj ju je pitao da je pokaže, ali to je službenicu suda prilično iziritiralo.

Udar na osnovna ljudska prava

"Ja vam to nisam dužna pokazati. Nemojte me uzrujavati. Imam je u mobitelu i torbi, ali je ne želim pokazati. Po naredbi naše predsjednice Marine Boko tražile su se potvrde. Rekla sam da imam, ali da je neću dati dok mi se ne pokaže zakon po kojem to moram pokazati", kazala je zapisničarka, a na kraju je pokazala potvrdu.

Bulj je poručio kako su "covid-potvrde udar na osnovna ljudska prava, stigmatizaciju i podjelu naroda."